Thực hư vụ 2 thí sinh thông báo thất lạc đồ sau trận Chung kết Olympia 2026

Mới đây, bài đăng từ hai tài khoản Threads được cho là của Lý Thái Dương và Đoàn Lê Anh Đức, hai thí sinh tham gia trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi cả hai cùng thông báo thất lạc vật dụng cá nhân sau khi chương trình kết thúc.

Thái Dương - Anh Đức là hai thí sinh tham gia trận Chung kết năm Olympia 2026.

Cụ thể, tài khoản @ly.thai.duong.2310 cho biết Lý Thái Dương đã để lại một số món đồ trên bục thi đấu, gồm 2 con gấu bông, 3 máy tính Casio FX-580VNX, 2 cây bút, 1 lá bùa nhỏ và 2 tấm ảnh photobooth. Tuy nhiên, sau khi quay trở lại khu vực trường quay để tìm kiếm, cậu bạn chỉ tìm thấy 2 tấm ảnh, những vật dụng còn lại đều không còn.

Những vật dụng được đặt trên bục thi đấu của Thái Dương. Ảnh: @ly.thai.duong.2310

Theo chia sẻ từ bài đăng, ngay sau trận Chung kết, cả 4 thí sinh phải di chuyển đến một trường quay khác để thực hiện livestream. Sau khi hoạt động này kết thúc, Thái Dương mới có dịp quay lại lấy đồ nhưng không tìm thấy những món đồ đã để trên bục thi đấu.

Đáng chú ý, bài đăng cho biết 2 con gấu bông và lá bùa nhỏ là những món quà Thái Dương được bạn bè đặc biệt dành tặng. Vì vậy, việc thất lạc những vật dụng này khiến nam thí sinh tiếc nuối bởi chúng mang giá trị kỷ niệm riêng, không đơn thuần là những món đồ cá nhân thông thường.

Bài viết tìm đồ của Thái Dương đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Trước đó, tài khoản @vertudevartan cũng đăng một bài viết nhằm tìm kiếm những vật dụng của thí sinh Đoàn Lê Anh Đức bị thất lạc sau cuộc thi. Bài đăng cho biết ngoài hai chiếc áo màu cam và trắng, một số đồ dùng khác của Anh Đức cũng không còn. Hình ảnh đính kèm bài đăng ghi lại nhiều vật dụng đặt trên bục thi đấu, trong đó có loa, mũ, dây cáp và một số thiết bị khác.

Hình ảnh những đồ vật đã thất lạc của Anh Đức được chia sẻ. Ảnh: @vertudevartan

Cả hai bài viết hiện đang nhận được sự quan tâm và tương tác rất lớn từ khán giả. Nhiều người để lại bình luận động viên, đồng thời gợi ý các thí sinh liên hệ với ê-kíp chương trình để hỗ trợ tìm kiếm. Về phía thí sinh, các bạn mong nhận được sự hỗ trợ từ những người có thông tin hoặc vô tình cầm nhầm đồ để sớm tìm lại tài sản cá nhân.