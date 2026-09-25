Đội múa lân chạy 18 show/ngày, Trung thu làm không hết việc

Kín lịch từ sáng đến khuya

Những ngày Tết Trung thu, tiếng trống lân dồn dập vang lên tại trường học, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp ở Nghệ An. Sau mỗi màn biểu diễn, các thành viên lại tất tả thu dọn đầu lân, trống, trang phục, đạo cụ rồi lên xe chạy đến điểm diễn tiếp theo.

Tại điểm tập trên đường Hồ Tùng Mậu (phường Thành Vinh), hơn 30 thành viên đội lân sư rồng Hiếu Trung Đường tất bật chuẩn bị cho mùa Trung thu. Đầu lân được chỉnh sửa, trang phục và đạo cụ được rà soát, trong khi các thành viên tranh thủ tập lại những màn nhào lộn, tung hứng trước giờ lên đường chạy show.

Các thành viên đội lân sư rồng Hiếu Trung Đường chỉnh đầu lân, người kiểm tra trang phục, đạo cụ trước giờ biểu diễn.

Anh Nguyễn Quang Hiếu (26 tuổi, quản lý đội lân sư rồng Hiếu Trung Đường) cho biết, để các màn biểu diễn không trùng lặp, nhiều tháng trước Trung thu, các thành viên đã tăng cường tập luyện, bổ sung bài múa mới, động tác khó, đồng thời đầu tư thêm trang phục, đạo cụ.

Theo anh Hiếu, nhu cầu thuê múa lân dịp Trung thu năm nay tăng khoảng 3-4 lần so với những năm trước. Mỗi show kéo dài khoảng 30 phút, giá từ 1-1,3 triệu đồng, tùy yêu cầu của khách hàng.

Những động tác nhào lộn, tung hứng được các thành viên tập luyện kỹ trước khi đi biểu diễn.

“Những ngày này, trung bình mỗi ngày chúng tôi nhận 15-18 show. Lịch diễn dày đến mức khách gọi thêm cũng không còn người để chạy. Những đơn ở xa hoặc trùng giờ, chúng tôi phải giới thiệu sang các đội khác”, anh Hiếu nói.

Khoảng thời gian từ sau Quốc khánh đến Rằm tháng Tám là lúc các đội lân bước vào cao điểm. Một ngày chạy hàng chục show đồng nghĩa với việc các thành viên gần như liên tục di chuyển.

Nguyễn Văn Vinh (21 tuổi, trú phường Trường Vinh) đã có 4 năm gắn bó với đội lân sư rồng Hiếu Trung Đường. Ban đầu, Vinh chỉ đi theo phụ việc vì yêu thích không khí sôi động của những màn múa lân. Từ đầu năm nay, nam thanh niên bắt đầu tham gia các tiết mục chính.

Múa lân sư rồng ngày càng thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.

“Trung thu là thời điểm bận nhất. Có ngày chạy chục show nên khá mệt, nhưng vui vì vừa được biểu diễn, vừa có thêm thu nhập”, Vinh chia sẻ.

Khách gọi đành phải từ chối

Với những người làm dịch vụ lâu năm, mùa Trung thu là thời điểm phải tính toán từng giờ, từng cung đường để có thể đáp ứng tối đa số đơn hàng.

Anh Hồ Quang Chính (đường Nguyễn Công Trứ, phường Trường Vinh), người có gần 20 năm làm dịch vụ múa lân sư rồng, bắt đầu nhận lịch từ giữa tháng Bảy âm lịch.

“Đội chúng tôi có 40 thành viên, dành khoảng 3 tháng hè để tập luyện, chuẩn bị cho mùa Trung thu. Những ngày cao điểm, từ sau mồng 10 đến Rằm, mỗi ngày có 13-15 show. Có khách đặt nhưng chúng tôi phải từ chối vì không đủ người và không kịp thời gian di chuyển”, anh Chính chia sẻ.

Dịp Trung thu, các đội múa lân kín lịch từ sáng đến tối.

Theo anh Chính, sau thời gian hoạt động Trung thu bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, năm nay các chương trình trở lại sôi động hơn, kéo theo nhu cầu thuê đội lân tăng rõ rệt.

Không chỉ dịp Trung thu, múa lân sư rồng ngày càng xuất hiện trong nhiều sự kiện như khai giảng, khai trương, động thổ, khánh thành, tân gia, cưới hỏi, sinh nhật hay tế tổ dòng họ.

Nhu cầu tăng cũng kéo theo sự xuất hiện của nhiều đội lân chuyên và không chuyên tại Nghệ An. Công việc này thu hút đông người trẻ tham gia, đặc biệt trong những tháng cao điểm.

Đội lân giao lưu, chụp ảnh cùng các em nhỏ trong không khí rộn ràng của mùa Trung thu.

Cùng với dịch vụ biểu diễn, thị trường bán và cho thuê trang phục, đạo cụ lân sư rồng cũng nhộn nhịp theo. Tại khu vực chợ Vinh, nhiều cơ sở bày bán, cho thuê đầu lân, đầu rồng, mặt nạ ông Địa, trang phục và các loại đạo cụ phục vụ biểu diễn.

“Một bộ trang phục, đạo cụ đầy đủ cho đội 5-7 người có giá đầu tư khoảng 20-25 triệu đồng. Các đội chuyên nghiệp thường đầu tư riêng, còn nhóm chỉ biểu diễn dịp Trung thu thì thuê sẽ tiết kiệm hơn. Từ đầu tháng Tám đến nay, khách thuê khá đông”, chị Phương Oanh, chủ một cơ sở cho thuê đồ lân sư rồng tại chợ Vinh, cho hay.