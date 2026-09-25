Nữ Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội: Thủ khoa chuyên Sinh, giải quốc gia, có người yêu tốt nghiệp xuất sắc Bách khoa

Top 4 Bác sĩ nội trú Y học cổ truyền Trường Đại học Y Hà Nội

“Match Day 2026” – Ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú khóa 51 (2026–2029) tại Trường Đại học Y Hà Nội là dấu mốc đặc biệt với Lê Thị Ngọc Huế, khi cô hô vang: “Số thứ tự 04, chuyên ngành Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội”.

Với các bác sĩ trẻ, đây là khoảnh khắc quan trọng khi chính thức lựa chọn chuyên ngành sẽ gắn bó trong những năm tháng đầu tiên của hành trình nghề nghiệp.

Chia sẻ với PV Dân Việt, Ngọc Huế cho biết đến giờ cô vẫn vẹn nguyên cảm xúc về khoảnh khắc đăng ký chuyên ngành tại Match Day 2026.

Bác sĩ nội trú Lê Thị Ngọc Huế hô vang chuyên ngành Y học cổ truyền tại Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: HMU

“Em quyết tâm trở thành bác sĩ nội trú là do em yêu nghề và muốn tiến xa hơn trong ngành học của mình. Với em, nội trú là con đường ngắn nhất và dường như là duy nhất.

Sau 6 năm nhìn lại hành trình, em nhận ra kiến thức Y học cổ truyền quá rộng lớn, bản thân cần trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng lâm sàng thực tế. Do đó, em rất khao khát có thêm 3 năm để tập trung học tập và cố gắng tiến bước thật xa trên con đường mình đã chọn.

Mặc dù sau khi có kết quả nội trú, em đã chuẩn bị cho màn hô tên, nhưng khi đứng trên hội trường, trước rất nhiều người tham dự, em không khỏi hồi hộp xen lẫn tự hào”, Huế nhớ lại.

Về hành trình học tập đến với nghề Y, Ngọc Huế cho biết mọi việc diễn ra một cách khá tự nhiên.

Sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nông thôn mang tên An Lạc, hiện nay là thôn Phú Cường, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh, cũng như bao hộ gia đình khác trong làng, ba mẹ Huế làm nông và luôn cố gắng làm việc để nuôi các con ăn học. Ngọc Huế luôn cảm thấy biết ơn cuộc đời khi có gia đinh luôn yêu thương, quan tâm. Vì vậy, những năm tháng học sinh, nhiệm vụ của Huế là an tâm học hành với mục tiêu đỗ đại học như chị gái đầu của mình.

Bước vào cấp 2, Ngọc Huế thi đỗ lớp chọn và bắt đầu hành trình học tập với nhiều dấu ấn. Nhận thấy bản thân có năng khiếu ở các môn tự nhiên, đến năm lớp 8, em được chọn vào đội tuyển Sinh học. Huế chăm chỉ tự học, ôn luyện qua sách vở và giành giải Ba học sinh giỏi cấp huyện.

Lên lớp 9, Huế tiếp tục được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi tỉnh môn Sinh học. Mỗi ngày, em đi khoảng 14km đến trường huyện để ôn thi. Kết quả, Huế giành giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh, chỉ kém giải Nhất 0,75 điểm. Sau đó, Huế thi vào THPT chuyên Bắc Giang và đạt thành tích thủ khoa đầu vào chuyên Sinh của trường.

Bác sĩ nội trú Ngọc Huế với niềm đam mê Y học cổ truyền. Ảnh: NVCC

Quá trình học tại đây, Ngọc Huế đã được các thành tích xuất sắc như Huy chương Bạc thi Học sinh giỏi giải Hùng Vương, giải Khuyến khích Học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học với điểm ngày 1 ( sinh lý và sinh học) 16/20 điểm.

Khi theo học tại Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, Ngọc Huế tích cực tham gia các câu lạc bộ và hoạt động tình nguyện. Em cho biết đây cũng là cách để bản thân trở nên mạnh dạn, tự tin và bản lĩnh hơn. Trong thời gian học tập, Huế từng đảm nhiệm vị trí nhóm phó Đội Sinh viên tình nguyện.

“Để học tốt Y học cổ truyền, chỉ đọc sách thôi chắc chắn sẽ không hiểu hết. Em phải kết hợp làm việc tại phòng thuốc bên ngoài, đồng thời chăm chỉ theo dõi các mặt bệnh trên lâm sàng. Ngoài ra, em cũng tự tìm hiểu và áp dụng những kiến thức đã học để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và người nhà”, Huế chia sẻ.

Nói về lý do lựa chọn nghề Y, Ngọc Huế bật mí, từ nhỏ em đã yêu thích những hình ảnh y thuật trong các bộ phim cổ trang và ấp ủ mong muốn trở thành bác sĩ. Càng học, Huế càng nhận ra mình thực sự yêu thích môi trường Y khoa, các bạn bè thì chân thành và thân thiện. Em cũng mong muốn sau này được làm một công việc có giá trị cho xã hội và mang lại những điều tốt đẹp cho những người thân yêu.

Luôn cảm ơn cuộc đời vì được mọi người yêu thương, quan tâm

Mặc dù, khao khát là vậy nhưng Ngọc Huế cũng đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều lần có nên thi Bác sĩ nội trú hay không.

“Em xuất phát từ một trường khác nên rất khó hình dung kỳ thi Bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội sẽ như thế nào, dạng đề ra sao. Em cũng không thể tìm được các mẫu câu hỏi hay dạng đề của môn chuyên ngành. Với một người từng học khá tốt, từng là học sinh giỏi, tâm lý sợ thất bại cũng rất lớn. Nhiều lần em đã bật khóc khi gặp những phần mình không biết, không hiểu.

Thế nhưng nhờ có gia đình, bạn bè, người yêu - những người từng thấy năng lực của em đã động viên, khích lệ em rất nhiều. Chị cả luôn nói với em rằng "Em thông minh mà. Cứ học đi em!”. Những người bạn từ thời đội tuyển cũng luôn nhắn nhủ em “Hãy thi nội trú đi, mày làm được mà…”.

Đặc biệt, là người yêu em. Mỗi lần em định từ bỏ, bạn nói với em rằng “Đứng trước thử thách, từ bỏ sẽ là lựa chọn tồi tệ nhất. Mọi người còn tin vào em hơn là chính em”, Ngọc Huế vui vẻ chia sẻ.

Ngọc Huế và người yêu. Ảnh: NVCC

Ngọc Huế luôn ngưỡng mộ người yêu mình. "Bạn ấy siêu giỏi, cũng từ làng quê lên học THPT Chuyên Bắc Giang, cùng học đội tuyển quốc gia và tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Bách khoa Hà Nội, là động lực, truyền cảm hứng cho em cố gắng rất nhiều", Ngọc Huế tự hào cho biết.

Bật mí kế hoạch 5 năm tới, Ngọc Huế cho hay muốn trở thành một bác sĩ giỏi tay nghề, "Em sẽ dùng 3 năm quý giá để trau dồi những kỹ năng còn thiếu và tiến xa hơn, có thể em sẽ tìm kiếm học bổng nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp nội trú", Ngọc Huế chia sẻ.