5 nguyên tắc giúp mẹ 9X chi tiêu tiết kiệm, sống thoải mái

Thảo Ly hiện sống cùng chồng và con 4 tuổi ở Nghệ An. Từ khi kết hôn, vợ chồng cô duy trì thói quen ghi lại các khoản chi để biết tiền được dùng vào đâu và điều chỉnh khi cần.

Ban đầu, Ly ghi thu chi vào sổ, sau đó chuyển sang file Excel. Khoảng hai năm nay, vợ chồng cô ghi các khoản phát sinh vào một nhóm Zalo, cuối kỳ Ly tổng hợp lại để theo dõi.

Ly thường đảm nhận việc đi chợ, mua đồ gia dụng và đồ cho con; chồng mua những món lặt vặt và lo các khoản hiếu hỉ. Theo Ly, khi cả hai cùng ghi chép, việc quản lý tiền không trở thành trách nhiệm của riêng một người. Mỗi người đều biết gia đình đang chi cho những gì và có thể chủ động cân đối khi cần.

Từ thói quen này, cô hình thành năm nguyên tắc để việc mua sắm trong gia đình bớt lãng phí.

Gia đình Thảo Ly, 34 tuổi. Ảnh: NVCC

Mua ít nhưng mua cho đáng

Ly không đặt mục tiêu mua những món rẻ nhất mà ưu tiên sản phẩm có chất lượng tốt, phù hợp nhu cầu và có thể sử dụng lâu dài. Theo cô, món đồ đắt hơn một chút nhưng dùng bền, tiện và mang lại sự thoải mái vẫn có thể là khoản chi hợp lý. Ngược lại, những món rẻ nhưng ít sử dụng hoặc nhanh hỏng dễ khiến gia đình phải mua lại nhiều lần.

Đồ dùng lâu dài thì canh giá tốt để mua

Với những sản phẩm chắc chắn sử dụng thường xuyên như giấy vệ sinh, giấy ăn, nước rửa chén, nước giặt hay gia vị, Ly thường theo dõi giá và mua theo lốc khi có mức giá phù hợp. Tuy nhiên, cô chỉ mua khi xác định đó là những thứ gia đình thực sự cần, đồng thời tính lượng mua dựa trên nhu cầu và chỗ bảo quản trong nhà.

"Canh giá" vì thế không đồng nghĩa với mua càng nhiều càng tốt. Với Ly, giảm giá chỉ là điều kiện thuận lợi để mua món đồ vốn đã nằm trong danh sách cần thiết, chứ không phải lý do để mua thêm.

Ly ưu tiên sản phẩm có chất lượng tốt, phù hợp nhu cầu và có thể sử dụng lâu dài. Ảnh: NVCC

Lên thực đơn rồi mới đi chợ

Khi mua thực phẩm, Ly thường lên thực đơn trước rồi mới đi chợ. Gia đình ưu tiên mua theo tuần, chuẩn bị các món mặn và rau củ cho khoảng 7-10 ngày. Sau khi mua về, cô sơ chế và chia nguyên liệu theo từng bữa để thuận tiện sử dụng.

Ly cũng ưu tiên thực phẩm đúng mùa, có sẵn tại địa phương và linh hoạt thay đổi thực đơn dựa trên những nguyên liệu đang có. Theo cô, cách này giúp việc mua sắm phù hợp hơn với mức chi tiêu của gia đình, đồng thời hạn chế tình trạng mua nhiều nhưng không dùng hết.

"Nếu không lên thực đơn, đến bữa lại không nghĩ ra món gì thì rất dễ chuyển sang ăn ngoài", cô nói.

Tủ lạnh phải được 'ăn gọn'

Sau mỗi lần mua, Ly sắp xếp lại tủ lạnh, đưa những nguyên liệu đã mua trước ra vị trí dễ nhìn để dùng trước. Cô cố gắng sử dụng hết thực phẩm trong khoảng một tuần; cuối tuần, gia đình có thể chế biến những nguyên liệu còn lại thành một bữa "vét tủ".

Theo Ly, việc này giúp hạn chế thực phẩm bị bỏ quên đến khi hỏng và tránh mua thêm trong khi trong nhà vẫn còn đồ.

Ly thường lên thực đơn cho 7-10 ngày rồi mới đi chợ. Ảnh: NVCC

Những món khiến mình vui cũng có ngân sách riêng

Bên cạnh những khoản chi thiết yếu, Ly dành riêng một phần ngân sách cho những thứ khiến bản thân vui. Cô không cho rằng tiết kiệm đồng nghĩa với việc cắt hoàn toàn các khoản mua sắm cho bản thân, kể cả những món không thực sự cần thiết.

"Một món đồ đẹp, phù hợp để trang trí nhà cửa hoặc đơn giản khiến tôi thấy vui khi sử dụng vẫn có thể được đưa vào danh sách mua sắm", Ly cho biết.

Điểm khác biệt là những khoản này có ngân sách riêng. Nếu tháng đó chưa đủ tiền, Ly có thể để dành một, hai tháng rồi mới mua thay vì chi vượt khả năng.

Sau nhiều năm theo dõi chi tiêu, Ly cho biết cô không áp dụng cứng nhắc một phương pháp quản lý tài chính nào. Những cách đọc được từ sách, mạng xã hội hay các phương pháp chia ngân sách đều được cô chọn lọc rồi điều chỉnh theo nhu cầu của gia đình.

Với Ly, ghi chép là cơ sở để vợ chồng cô biết khoản nào nên giữ, khoản nào cần giảm và khoản nào có thể dành cho những điều khiến cả nhà thoải mái hơn.

"Quản lý chi tiêu với mình không phải là không được mua gì, mà là biết mình đang chi cho điều gì và khoản đó có nằm trong khả năng của gia đình hay không", cô nói.