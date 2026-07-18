Cậu đón 16 cháu về nghỉ hè, mỗi tuần hết nửa con lợn

Theo Đài Phát thanh - Truyền hình Trùng Khánh ngày 13/7, kỳ nghỉ hè năm nay, 16 người cháu của Linh Quân, người được cộng đồng mạng Trung Quốc gọi là "vũ trụ cậu", tiếp tục về nhà anh nghỉ hè như nhiều năm qua.

Chỉ riêng một bữa bún xào kiểu Giang Tây, gia đình dùng 30 quả trứng, 5 kg bún gạo và 1,25 kg thịt lợn. Theo Quân, cả nhà có thể ăn hết nửa con lợn trong một tuần.

"Nhìn các cháu ở cạnh nhau, tôi thấy vui", anh nói.

Mỗi ngày, gia đình ăn khoảng 4 kg gạo, một bữa có thể dùng tới 30 quả trứng và hai thùng nước ngọt loại 24 chai. Ảnh: QQ

Người cháu lớn nhất đã đi làm, cháu nhỏ nhất vẫn theo cậu cả ngày. Một số cháu đã lập gia đình nhưng vẫn đưa bạn đời về đoàn tụ. Năm nay, bạn trai của con gái người chị thứ ba cũng lần đầu tham gia kỳ nghỉ cùng đại gia đình.

"Tôi rất trân trọng những lần cả nhà đông đủ. Vài năm nữa, khi ai cũng có công việc và gia đình riêng, sẽ rất khó để tụ họp như bây giờ", anh nói.

Câu chuyện của Linh Quân bắt đầu được nhiều người biết đến từ năm 2022, khi các video ghi lại cảnh 16 người cháu cùng về nhà cậu nghỉ hè lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Hình ảnh những mâm cơm cho gần 20 người, căn bếp luôn đỏ lửa và người cậu tất bật chuẩn bị bữa ăn cho các cháu khiến cư dân mạng đặt cho anh biệt danh "vũ trụ cậu".

Trên Weibo và Douyin, nhiều người cho biết hiếm có cơ hội sum họp đông đủ như vậy sau khi trưởng thành. Một số bình luận gọi Quân là "người cậu trong mơ" vì sẵn sàng dành thời gian và chi phí để các cháu có kỳ nghỉ bên nhau.

Cung Linh Quân quê ở Phủ Châu, tỉnh Giang Tây, hiện sống tại Trùng Khánh. Anh có ba chị gái, một em gái và tổng cộng 16 cháu ruột. Tính cả các chắt và hai con, đại gia đình hiện có 21 trẻ.

Đông người nên nhiều bữa ăn, anh phải điểm danh mới biết còn thiếu một cháu nhưng không nhớ ai chưa có mặt.

Tính cả các chắt và hai con, anh Cung hiện có 21 con cháu. Ảnh: SCMP

Toàn bộ chi phí ăn ở của các cháu trong kỳ nghỉ hè đều do anh chi trả. Mỗi ngày, gia đình ăn khoảng 4 kg gạo, một bữa có thể dùng tới 30 quả trứng và hai thùng nước ngọt loại 24 chai. Mỗi lần đi siêu thị thường tốn hơn 1.000 nhân dân tệ (gần 4 triệu đồng).

Anh cho biết chưa từng nghĩ đến chuyện để các chị em chia sẻ chi phí. Theo anh, các chị và anh rể từng dạy anh làm ăn, cho vay vốn khởi nghiệp nên việc chăm sóc các cháu là cách anh đáp lại sự giúp đỡ của gia đình.

"Không có các chị và anh rể thì sẽ không có tôi hôm nay. Điều quý giá nhất vẫn là tình cảm gia đình", anh nói.

Các chị em không gửi tiền nhưng thường mang rau, thịt và thực phẩm sang hỗ trợ em trai trong thời gian các cháu nghỉ hè.

Năm ngoái, câu chuyện của anh Cung tiếp tục được chú ý khi 16 người cháu bí mật góp 9.800 nhân dân tệ (khoảng 38 triệu đồng) tiền tiết kiệm để đặt cọc mua ôtô tặng cậu. Người lớn nhất khi đó mới đi làm, còn nhỏ nhất vẫn học tiểu học.

"Tụi nhỏ bình thường hay trêu cậu. Nhưng lúc quan trọng lại nghĩ đến việc mua xe cho tôi. Đó là món quà khiến tôi xúc động nhất", anh nói.