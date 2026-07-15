Bỏ 13 triệu NDT, mất 9 năm để đưa vợ cũ lừa đảo ra trước công lý

Câu chuyện của Li Ping, 52 tuổi, gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi ông đăng video dài 15 phút kể về hành trình truy tìm vợ cũ Zhang Shudan. Video công bố ngày 30/6 nhận khoảng 69.000 lượt thích và 9.000 bình luận.

Li là nhà đầu tư chứng khoán có kinh nghiệm tại Thâm Quyến. Ông cho biết kiếm được hơn 70 triệu NDT, khoảng 260 tỷ đồng, trong giai đoạn 1996-2014. Giữa năm 2014, Li gặp Zhang tại một diễn đàn. Khi đó, Zhang là quản lý khách hàng của một ngân hàng quốc doanh lớn. Hai người cùng quê Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, Zhang kém Li 11 tuổi.

Zhang kể từng bị cha mẹ bỏ rơi, được một cặp vợ chồng già có hoàn cảnh khó khăn nuôi dưỡng. Bà nói dù lớn lên trong thiếu thốn vẫn học tập chăm chỉ và thi đỗ một trường đại học danh tiếng.

Li cho rằng Zhang đã tìm hiểu về hoàn cảnh và khả năng tài chính của ông trước khi tiếp cận. Khi đó, ông đã ly hôn và có khoản tiền gửi lớn tại ngân hàng nơi bà làm việc.

Li kể lại câu chuyện của mình để cảnh tỉnh mọi người. Ảnh: guancha.cn

Sau khi quen biết, Zhang nhiều lần vay tiền với lý do cần trả viện phí cho cha mẹ nuôi, con số lên tới 90.000 NDT, khoảng 340 triệu đồng. Đầu năm 2015, bà chủ động bày tỏ tình cảm, nói muốn chăm sóc Li, sinh con với ông và hỗ trợ việc học của con gái ông, lúc đó 8 tuổi.

Tháng 3/2015, Zhang thông báo mang thai. Một tháng sau, Li mua căn hộ trị giá 7,5 triệu NDT, khoảng 28,5 tỷ đồng, tại Thâm Quyến và để bà đứng tên. Vài tuần sau, hai người đăng ký kết hôn tại Hán Trung.

Một ngày sau lễ cưới, Li cùng một người bạn lái ôtô trở lại Thâm Quyến, còn Zhang đi máy bay. Trên đường, xe của ông gặp tai nạn do hệ thống phanh bị hỏng. Khi đó, Li chưa nghi ngờ sự cố có liên quan đến người vợ mới cưới.

Vài ngày sau, Zhang đề nghị chồng chuyển 10 triệu NDT vào tài khoản để giúp bà hoàn thành chỉ tiêu huy động vốn tại ngân hàng. Li không có đủ tiền mặt nên chuyển 2,74 triệu NDT, khoảng 10,4 tỷ đồng.

Không lâu sau khi nhận tiền, Zhang mất liên lạc. Theo thông tin Li nhận được từ cảnh sát, Zhang đi qua Hong Kong rồi bay tới Los Angeles. Bà mang theo tiền, giấy chứng nhận quyền sở hữu 4 căn hộ do Li mua cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân.

Li cho biết sau đó mới phát hiện Zhang và một số người bị nghi đã can thiệp vào hệ thống phanh chiếc xe ông sử dụng sau lễ cưới. Ông tin Zhang muốn ông tử vong để có thể thừa kế tài sản với tư cách người vợ hợp pháp.

"Nếu cô ta chỉ muốn lừa tiền, có lẽ tôi đã không theo đuổi đến cùng. Nhưng cô ta không nên phá hoại chiếc xe nhằm lấy mạng tôi", Li nói.

Zhang được cho là đã tìm hiểu hoàn cảnh của Li trước khi thực hiện âm mưu lừa đảo. Ảnh: guancha.cn

Từ đó, ông dồn thời gian và tiền bạc để tìm Zhang. Li từng treo thưởng một triệu USD, khoảng 26 tỷ đồng, cho người cung cấp thông tin về nơi ở của bà. Ông cũng liên hệ với cộng đồng người Hoa, các nhà thờ và trung tâm chăm sóc phụ nữ sau sinh tại Mỹ, đồng thời thuê luật sư, thám tử tư ở hai nước.

Cảnh sát Los Angeles sau đó xác định được nơi Zhang sinh sống cùng một em bé. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy đứa trẻ không phải con ruột của Li.

Li khởi kiện Zhang với cáo buộc lừa đảo nhưng vụ việc từng bị đình trệ do hai người vẫn là vợ chồng về mặt pháp lý. Năm 2020, tòa án ở Thâm Quyến tuyên hủy quan hệ hôn nhân và yêu cầu chuyển quyền sở hữu 4 căn hộ đứng tên Zhang cho Li.

Năm 2024, tòa án tại California tuyên Zhang 65 năm tù về 23 tội danh, trong đó có lừa đảo, vi phạm quy định nhập cư, bắt cóc trẻ em và buôn người.

Li cho biết Zhang có đồng phạm hỗ trợ chuyển tiền ra nước ngoài và giúp bà trốn sang Mỹ nhưng không công bố thêm danh tính hoặc kết quả xử lý những người này.

Sau vụ việc, Li nói mục tiêu sống của ông thay đổi. Trước đây, ông mong xây dựng một gia đình đông con và truyền lại kinh nghiệm đầu tư. Hiện ông muốn chia sẻ kiến thức với cộng đồng.

"Trước đây tôi nhận được sự giúp đỡ của nhiều người, vì thế tôi cũng muốn giúp đỡ người khác", Li nói.