Điều cô gái 27 tuổi nhận ra sau nhiều năm làm hai việc để nghỉ hưu sớm

Jane Tsang có khoảng 700.000 USD đầu tư và đặt mục tiêu nghỉ hưu trước 30 tuổi, sau nhiều năm làm hai công việc toàn thời gian. Tuy nhiên, càng đến gần thời điểm dự định nghỉ hưu, cô càng nhận ra mình không muốn hoàn toàn ngừng làm việc.

"Thứ tôi thực sự mong muốn là có quyền tự chọn công việc nào xứng đáng để dành thời gian cho nó", cô nói.

Tsang bắt đầu theo đuổi tự do tài chính khi đang học đại học và thực tập tại một công ty. Cô không ghét công việc, nhưng cảm thấy "thực sự vỡ mộng" khi nghĩ đến việc phải dành thêm 40-45 năm làm việc chỉ vì không có lựa chọn nào khác.

Sau khi nhận ra rằng tăng thu nhập, tiết kiệm và đầu tư nhiều hơn có thể rút ngắn quãng thời gian đó, Tsang tập trung đẩy nhanh mục tiêu. Cô làm hai công việc cùng lúc để kiếm nhiều tiền hơn khi còn trẻ, từ đó đầu tư mạnh và hy vọng đổi lại nhiều thập kỷ tự do trong tương lai.

Jane Tsang hiện vừa làm tiếp thị qua email, vừa sáng tạo nội dung. Ảnh: Jane Tsang

Từ 20 đến 26 tuổi, Tsang cùng lúc làm hai công việc toàn thời gian trong lĩnh vực tiếp thị, chăm sóc khách hàng và hành chính, ít có thời gian linh hoạt. Có những ngày cô làm từ sáng đến tối, kể cả cuối tuần.

"Tôi đã hy sinh rất nhiều thời gian và các mối quan hệ xã hội vì quá tập trung vào việc tiến về phía trước. Tôi không hối tiếc, nhưng cũng không nghĩ làm hai công việc cùng lúc là lựa chọn dành cho mọi người", cô nói.

Dần dần, Tsang bắt đầu cân nhắc lại những gì mình phải đánh đổi. "Tôi nhận ra chẳng có ý nghĩa gì nếu cố mua tự do cho tương lai nhưng lại phải hy sinh cả cuộc sống hiện tại để đạt được điều đó", cô nói.

Sau đó, cô chủ động bảo vệ thời gian cá nhân, ưu tiên công việc từ xa, linh hoạt và không còn đồng nhất bận rộn với hiệu quả. Hiện Tsang vừa làm tiếp thị qua email từ xa, vừa sáng tạo nội dung, đồng thời vẫn dành thời gian cho bạn bè và các sự kiện.

Tsang có hơn 6 năm chuyên làm tiếp thị qua email. Công việc gần đây nhất mang lại cho cô thu nhập gần 100.000 CAD (khoảng 70.300 USD) mỗi năm. Cô bắt đầu làm sáng tạo nội dung một cách tự nhiên sau khi chia sẻ về những chủ đề mình quan tâm như tiền bạc, tiết kiệm và nghỉ hưu sớm.

Hai nguồn thu nhập giúp Tsang đẩy nhanh kế hoạch đáng kể, đồng thời thay đổi cách Tsang nhìn nhận về tiền bạc. Thay vì chỉ tìm cách tiết kiệm từ một khoản lương, cô tập trung tăng thu nhập bằng cách làm thêm, trau dồi kỹ năng có giá trị và chuyển việc khi phù hợp.

"Bạn chỉ có thể tiết kiệm tiền đến một mức nhất định, trong khi có thể tăng thu nhập lên nhiều lần", cô nói.

Dù kiếm được nhiều tiền hơn, Tsang không chạy theo lối sống đắt đỏ hơn mà vẫn giữ mức chi tiêu hợp lý, tự động trích tiền để đầu tư và dành một phần thu nhập cho những điều cô yêu thích như du lịch, trải nghiệm.

Cô gái trẻ cũng thay đổi cách nhìn về công việc, từ cố gắng làm càng nhiều giờ càng tốt sang cân nhắc giá trị nhận được từ mỗi giờ làm việc. Trước đây, muốn kiếm thêm tiền đồng nghĩa với làm việc lâu hơn, còn hiện tại, Tsang tập trung nâng cao giá trị thời gian và tạo thêm những nguồn thu không phụ thuộc hoàn toàn vào số giờ cô bỏ ra.

Với khoảng 700.000 USD đang đầu tư, Tsang tin mình vẫn có thể đạt mục tiêu ban đầu. Tuy nhiên, "nghỉ hưu" ở tuổi 30 với cô giờ không còn đồng nghĩa với việc ngừng làm việc hoàn toàn. Thay vào đó, cô có thể sáng tạo nội dung, khởi nghiệp, đi du lịch, theo đuổi điều mình yêu thích hoặc tạm thời không làm gì mà không phụ thuộc vào tiền lương.

Vì vậy, Tsang khuyên mọi người không nên rập khuôn theo con đường nghỉ hưu sớm của người khác, nhất là khi phải hy sinh cuộc sống hiện tại cho mục tiêu ấy.

"Với tôi, tiền bạc chưa bao giờ là chuyện tích lũy được càng nhiều càng tốt. Quan trọng là có đủ tài chính để đưa ra quyết định dựa trên những gì mình muốn làm, thay vì buộc phải làm!", cô nói.