Đi xem concert, cô gái khiến gia đình nguy cơ mất trợ cấp

Huang, nữ sinh một trường trung cấp kỹ thuật ở Ganzhou, tỉnh Giang Tây, dành tiền tiêu vặt và đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè để kiếm khoảng 3.000-5.000 nhân dân tệ. Cuối tháng 8, cô dùng số tiền này đến Hong Kong xem concert của thần tượng.

Gia đình Huang thuộc diện thu nhập thấp, bố mẹ gặp vấn đề sức khỏe và nhận khoảng 2.000 nhân dân tệ trợ cấp sinh hoạt mỗi tháng. Trước chuyến đi, cán bộ khu dân cư nhiều lần cảnh báo Huang rằng việc sang Hong Kong có thể ảnh hưởng đến tư cách nhận trợ cấp của gia đình.

Huang vẫn quyết định lên đường vì cho rằng mình có thể tự lo chi phí. Sau khi cô trở về Ganzhou, chuyến đi được hệ thống dữ liệu ghi nhận và kích hoạt cảnh báo.

Thông tin này do một người tự nhận là chị họ của Huang đăng bài trên mạng xã hội hồi đầu tháng 9. Người này cho biết gia đình lo lắng trước khả năng mất khoản hỗ trợ và không biết sẽ xoay xở ra sao nếu không còn trợ cấp. Bài đăng sau đó bị xóa.

Ảnh minh họa: SCMP

Ngày 7/9, chính quyền Khu Phát triển kinh tế Ganzhou xác nhận gia đình Huang đang được rà soát sau khi chuyến đi Hong Kong của cô. Nhà chức trách cho biết tư cách nhận trợ cấp của gia đình chưa bị hủy và cơ quan chức năng đang kiểm tra hoàn cảnh kinh tế trước khi đưa ra quyết định.

Một nhân viên thuộc Sở Dân chính tỉnh Giang Tây nói với The Paper rằng trợ cấp sinh hoạt nhằm bảo đảm những nhu cầu cơ bản của các hộ khó khăn. Vì vậy, những khoản chi cho du lịch hoặc hoạt động giải trí có thể được xem xét khi đánh giá lại hoàn cảnh của hộ.

Luật sư Li Su thuộc Công ty Luật Huicheng Bắc Kinh cho rằng việc chính quyền rà soát gia đình Huang là có cơ sở. Theo ông, điều kiện nhận trợ cấp được đánh giá trên tình hình kinh tế của cả hộ, nên khoản chi đáng kể của một thành viên có thể ảnh hưởng đến kết quả đánh giá.

Tuy nhiên, luật sư cho rằng nhà chức trách cần cân nhắc mức độ hỗ trợ bị dừng nếu quyết định thay đổi chính sách với gia đình Huang, bởi số tiền cô gái sử dụng là tiền tự kiếm được. Nếu không đồng ý với quyết định của chính quyền, gia đình có thể yêu cầu xem xét hành chính hoặc khởi kiện.

Vụ việc gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người cho rằng trợ cấp sinh hoạt là nguồn lực công dành cho những gia đình thực sự khó khăn, nên việc một thành viên có thể chi vài nghìn nhân dân tệ cho chuyến đi Hồng Kông là yếu tố cần được xem xét. Những người khác cho rằng Huang đã tự kiếm tiền và không sử dụng khoản trợ cấp của bố mẹ cho chuyến đi, do đó chi tiêu cá nhân không nên ảnh hưởng đến quyền lợi của cả gia đình.

Hiện chính quyền Ganzhou vẫn đang kiểm tra hoàn cảnh cụ thể của gia đình Huang và chưa công bố quyết định cuối cùng về việc có tiếp tục hay dừng khoản trợ cấp.