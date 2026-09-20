Con số may mắn hôm nay 20/9: Thìn dễ thu lộc lớn, Tỵ được lộc trời cho, Dần đừng ham lợi làm liều

1. Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Tý

Chỉ số vận may ngày 20/9 dành cho con giáp tuổi Tý: ★★★★

Sự nghiệp: Có tin vui, được giúp đỡ. Công việc thuận lợi nhưng đừng ôm đồm quá sức, nhớ cân bằng nghỉ ngơi kẻo kiệt sức.

Tài vận: Rất tốt cho đầu tư, kinh doanh. Dễ có lãi.

Tình cảm: Người đã có gia đình cần giữ khoảng cách với người khác giới, tránh để phát sinh tình cảm ngoài luồng.

Sức khỏe: Dễ căng thẳng, mất ngủ. Chú ý tim mạch, huyết áp.

Lời khuyên: Ngày có lộc, cứ tự tin làm việc.

Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Tý: 2 và 7

Màu sắc may mắn: Đỏ và tím

Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Sửu: 1 và 6

2. Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Sửu

Chỉ số vận may ngày 20/9 dành cho con giáp tuổi Sửu: ★★★★★

Sự nghiệp: Mọi thứ êm ả, tinh thần thoải mái nên làm gì cũng thuận. Sự nghiệp có bước tiến rõ rệt.

Tài vận: Tiền đến từ công việc chính, lương thưởng. Không nên trông chờ vào trúng số hay tiền bất ngờ, phải chăm chỉ mới có.

Tình cảm: Vợ chồng hòa thuận, ngọt ngào.

Sức khỏe: Khỏe mạnh, không phải lo lắng gì.

Lời khuyên: Ngày đẹp để an tâm làm việc và vun vén gia đình.

Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Sửu: 1 và 6

Màu sắc may mắn: Đen và xám

3. Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Dần

Chỉ số vận may ngày 20/9 dành cho con giáp tuổi Dần: ★★★★

Sự nghiệp: Chỉ cần bạn làm việc có tâm, có trách nhiệm và cố gắng thêm một chút là sẽ được ghi nhận và có thưởng xứng đáng.

Tài vận: Có cơ hội kiếm tiền nhưng phải cẩn thận, đừng vì ham lợi mà làm liều, dễ ảnh hưởng đến chức vụ.

Tình cảm: Gia đình êm ấm, vợ chồng yêu thương nhau.

Sức khỏe: Khỏe cả người lẫn tinh thần.

Lời khuyên: Cứ tập trung làm tốt việc của mình, vận may sẽ đến.Tóm lại: Đại cát, mọi việc như ý.

Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Dần: 3 và 5

Màu sắc may mắn: Vàng và xanh dương

4. Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Mão

Chỉ số vận may ngày 20/9 dành cho con giáp tuổi Mão: ★★

Sự nghiệp: Không được suôn sẻ, việc tốt khó thành. Tốt nhất hôm nay nên làm việc gì cũng chậm lại, cẩn thận một chút.

Tài vận: Tiền bạc kém, dễ bị hao hụt, mất mát. Giữ chặt ví tiền, đừng đầu tư mạo hiểm hôm nay.

Tình cảm: Dễ lời qua tiếng lại, cãi vã vì chuyện nhỏ.

Sức khỏe: Chú ý gan, túi mật và mắt dễ bị mỏi, khô.

Lời khuyên: Ngày xấu nên dĩ hòa vi quý, hạn chế quyết định lớn.

Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Mão: 3 và 8

Màu sắc may mắn: Xanh lá và xanh dương

Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Thìn: 1 và 6

5. Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Thìn

Chỉ số vận may ngày 20/9 dành cho con giáp tuổi Thìn: ★★★★★

Sự nghiệp: Công việc lên hương, tiền bạc hanh thông.

Tài vận: Rất hợp để đầu tư, tính chuyện làm ăn, dễ thu được lợi lớn.

Tình cảm: Gia đình hòa thuận, đôi lứa hạnh phúc.

Sức khỏe: Khỏe mạnh, tinh thần phơi phới.

Lời khuyên: Ngày đẹp, làm gì cũng dễ thành, nên tranh thủ.

Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Thìn: 1 và 6

Màu sắc may mắn: Đen và xanh dương

6. Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Tỵ

Chỉ số vận may ngày 20/9 dành cho con giáp tuổi Tỵ: ★★★★★

Sự nghiệp: Được lộc trời cho, công việc ngập tràn niềm vui. Nỗ lực bao nhiêu sẽ được đền đáp bấy nhiêu, tiềm năng phát triển rất lớn.

Tài vận: Gặp may lớn về tiền, làm ăn gì cũng ra tiền. Nên mạnh dạn kinh doanh.

Tình cảm: Vợ chồng, đôi lứa hòa hợp.

Sức khỏe: Khỏe mạnh, vui vẻ.

Lời khuyên: Ngày vàng để bứt phá.

Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Tỵ: 5 và 9

Màu sắc may mắn: Trắng và vàng

7. Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Ngọ

Chỉ số vận may ngày 20/9 dành cho con giáp tuổi Ngọ: ★★★★

Sự nghiệp: Được bạn bè, người tốt giúp sức nên có nhiều cơ hội. Cứ chăm chỉ là có thành quả.

Tài vận: Có lộc, thích hợp để đầu tư kiếm lời.

Tình cảm: Đào hoa vượng, dễ có tiệc tùng vui vẻ. Người có gia đình nên giữ mình, tránh sa đà.

Sức khỏe: Hỏa vượng khắc Kim, chú ý phổi và đường hô hấp.

Lời khuyên: Sống hòa đồng, thân thiện sẽ càng có lợi.

Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Ngọ: 4 và 9

Màu sắc may mắn: Trắng và đen

Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Mùi: 5 và 7

8. Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Mùi

Chỉ số vận may ngày 20/9 dành cho con giáp tuổi Mùi: ★★★

Sự nghiệp: Công việc vẫn ổn nhưng bạn dễ bị tụt mood. Cần tự kiểm soát cảm xúc và làm việc tập trung hơn.

Tài vận: Tiền lương thì ổn, nhưng tiền may rủi thì dễ mất. Đừng ham hố làm giàu nhanh.

Tình cảm: Đừng để tâm trạng xấu làm ảnh hưởng đến người yêu/bạn đời.

Sức khỏe: Dễ suy nhược thần kinh, mệt mỏi, mất ngủ.

Lời khuyên: Rèn tính tự chủ, đừng để lo âu kéo mình xuống.

Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Mùi: 5 và 7

Màu sắc may mắn: Vàng và be

9. Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Thân

Chỉ số vận may ngày 20/9 dành cho con giáp tuổi Thân: ★★★★

Sự nghiệp: Được giúp đỡ nhiều, có đủ nguồn lực để làm việc. Chỉ cần chăm chỉ, nghiêm túc là sẽ có kết quả tốt.

Tài vận: Tài lộc tốt, buôn bán có lãi.

Tình cảm: Gia đạo yên ấm, vợ chồng hạnh phúc. Người độc thân dễ gặp được người ưng ý.

Sức khỏe: Khỏe mạnh, vui vẻ, không lo nghĩ.

Lời khuyên: Đi đúng hướng, cứ tích cực tiến lên.

Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Thân: 3 và 8

Màu sắc may mắn: Xanh lá và đen

10. Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Dậu

Chỉ số vận may ngày 20/9 dành cho con giáp tuổi Dậu: ★★★

Sự nghiệp: Hôm nay dễ bị soi mói, vướng vào chuyện bao đồng và tranh cãi. Nên khiêm tốn, làm việc của mình, nói ít làm nhiều.

Tài vận: Tiền lương vẫn có, nhưng đừng mong tiền trúng thưởng hay lộc trời cho.

Tình cảm: Cần khéo léo trong lời ăn tiếng nói, tránh làm tổn thương người khác.

Sức khỏe: Chú ý bệnh về phổi và phụ nữ chú ý vấn đề kinh nguyệt.

Lời khuyên: Chăm chỉ là cách tốt nhất để vượt qua ngày này.

Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Dậu: 5 và 9

Màu sắc may mắn: Trắng và vàng

Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Tuất: 5 và 7

11. Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Tuất

Chỉ số vận may ngày 20/9 dành cho con giáp tuổi Tuất: ★★

Sự nghiệp: Một ngày vất vả, việc lặt vặt nhiều. Cẩn thận bị người xấu đặt điều, nói xấu sau lưng và cạnh tranh không lành mạnh.

Tài vận: Tài chính kém, càng cố kiếm càng dễ mất. Nên thắt chặt chi tiêu, tiết kiệm.

Tình cảm: Trong nhà ngoài ngõ đều không yên, dễ mâu thuẫn.

Sức khỏe: Tỳ vị yếu, chú ý ăn uống lành mạnh, đề phòng bệnh đường ruột.

Lời khuyên: Có điềm xui nên làm gì cũng phải cẩn trọng.

Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Tuất: 5 và 7

Màu sắc may mắn: Đỏ và vàng

12. Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Hợi

Chỉ số vận may ngày 20/9 dành cho con giáp tuổi Hợi: ★★★★

Sự nghiệp: Có sao tài lộc chiếu nên nhiều cơ hội tốt mở ra. Nên chủ động nắm bắt, làm việc siêng năng, đừng lười biếng hay tự mãn.

Tài vận: Phải vất vả một chút nhưng chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tình cảm: Vợ chồng hòa thuận, yêu thương.

Sức khỏe: Chú ý thận và đau mỏi lưng, thắt lưng.

Lời khuyên: Giàu sang đang đến, cứ chăm chỉ là được.

Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Hợi: 2 và 7

Màu sắc may mắn: Đỏ và đen

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.