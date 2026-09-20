Con số may mắn hôm nay 20/9: Thìn dễ thu lộc lớn, Tỵ được lộc trời cho, Dần đừng ham lợi làm liều
Theo con số may mắn hôm nay 20/9, con giáp tuổi Thìn công việc lên hương, tiền bạc hanh thông, rất hợp để đầu tư, tính chuyện làm ăn, dễ thu được lợi lớn.
1. Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Tý
Chỉ số vận may ngày 20/9 dành cho con giáp tuổi Tý: ★★★★
Sự nghiệp: Có tin vui, được giúp đỡ. Công việc thuận lợi nhưng đừng ôm đồm quá sức, nhớ cân bằng nghỉ ngơi kẻo kiệt sức.
Tài vận: Rất tốt cho đầu tư, kinh doanh. Dễ có lãi.
Tình cảm: Người đã có gia đình cần giữ khoảng cách với người khác giới, tránh để phát sinh tình cảm ngoài luồng.
Sức khỏe: Dễ căng thẳng, mất ngủ. Chú ý tim mạch, huyết áp.
Lời khuyên: Ngày có lộc, cứ tự tin làm việc.
Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Tý: 2 và 7
Màu sắc may mắn: Đỏ và tím
Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Sửu: 1 và 6
2. Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Sửu
Chỉ số vận may ngày 20/9 dành cho con giáp tuổi Sửu: ★★★★★
Sự nghiệp: Mọi thứ êm ả, tinh thần thoải mái nên làm gì cũng thuận. Sự nghiệp có bước tiến rõ rệt.
Tài vận: Tiền đến từ công việc chính, lương thưởng. Không nên trông chờ vào trúng số hay tiền bất ngờ, phải chăm chỉ mới có.
Tình cảm: Vợ chồng hòa thuận, ngọt ngào.
Sức khỏe: Khỏe mạnh, không phải lo lắng gì.
Lời khuyên: Ngày đẹp để an tâm làm việc và vun vén gia đình.
Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Sửu: 1 và 6
Màu sắc may mắn: Đen và xám
3. Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Dần
Chỉ số vận may ngày 20/9 dành cho con giáp tuổi Dần: ★★★★
Sự nghiệp: Chỉ cần bạn làm việc có tâm, có trách nhiệm và cố gắng thêm một chút là sẽ được ghi nhận và có thưởng xứng đáng.
Tài vận: Có cơ hội kiếm tiền nhưng phải cẩn thận, đừng vì ham lợi mà làm liều, dễ ảnh hưởng đến chức vụ.
Tình cảm: Gia đình êm ấm, vợ chồng yêu thương nhau.
Sức khỏe: Khỏe cả người lẫn tinh thần.
Lời khuyên: Cứ tập trung làm tốt việc của mình, vận may sẽ đến.Tóm lại: Đại cát, mọi việc như ý.
Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Dần: 3 và 5
Màu sắc may mắn: Vàng và xanh dương
4. Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Mão
Chỉ số vận may ngày 20/9 dành cho con giáp tuổi Mão: ★★
Sự nghiệp: Không được suôn sẻ, việc tốt khó thành. Tốt nhất hôm nay nên làm việc gì cũng chậm lại, cẩn thận một chút.
Tài vận: Tiền bạc kém, dễ bị hao hụt, mất mát. Giữ chặt ví tiền, đừng đầu tư mạo hiểm hôm nay.
Tình cảm: Dễ lời qua tiếng lại, cãi vã vì chuyện nhỏ.
Sức khỏe: Chú ý gan, túi mật và mắt dễ bị mỏi, khô.
Lời khuyên: Ngày xấu nên dĩ hòa vi quý, hạn chế quyết định lớn.
Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Mão: 3 và 8
Màu sắc may mắn: Xanh lá và xanh dương
Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Thìn: 1 và 6
5. Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Thìn
Chỉ số vận may ngày 20/9 dành cho con giáp tuổi Thìn: ★★★★★
Sự nghiệp: Công việc lên hương, tiền bạc hanh thông.
Tài vận: Rất hợp để đầu tư, tính chuyện làm ăn, dễ thu được lợi lớn.
Tình cảm: Gia đình hòa thuận, đôi lứa hạnh phúc.
Sức khỏe: Khỏe mạnh, tinh thần phơi phới.
Lời khuyên: Ngày đẹp, làm gì cũng dễ thành, nên tranh thủ.
Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Thìn: 1 và 6
Màu sắc may mắn: Đen và xanh dương
6. Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Tỵ
Chỉ số vận may ngày 20/9 dành cho con giáp tuổi Tỵ: ★★★★★
Sự nghiệp: Được lộc trời cho, công việc ngập tràn niềm vui. Nỗ lực bao nhiêu sẽ được đền đáp bấy nhiêu, tiềm năng phát triển rất lớn.
Tài vận: Gặp may lớn về tiền, làm ăn gì cũng ra tiền. Nên mạnh dạn kinh doanh.
Tình cảm: Vợ chồng, đôi lứa hòa hợp.
Sức khỏe: Khỏe mạnh, vui vẻ.
Lời khuyên: Ngày vàng để bứt phá.
Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Tỵ: 5 và 9
Màu sắc may mắn: Trắng và vàng
7. Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Ngọ
Chỉ số vận may ngày 20/9 dành cho con giáp tuổi Ngọ: ★★★★
Sự nghiệp: Được bạn bè, người tốt giúp sức nên có nhiều cơ hội. Cứ chăm chỉ là có thành quả.
Tài vận: Có lộc, thích hợp để đầu tư kiếm lời.
Tình cảm: Đào hoa vượng, dễ có tiệc tùng vui vẻ. Người có gia đình nên giữ mình, tránh sa đà.
Sức khỏe: Hỏa vượng khắc Kim, chú ý phổi và đường hô hấp.
Lời khuyên: Sống hòa đồng, thân thiện sẽ càng có lợi.
Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Ngọ: 4 và 9
Màu sắc may mắn: Trắng và đen
Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Mùi: 5 và 7
8. Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Mùi
Chỉ số vận may ngày 20/9 dành cho con giáp tuổi Mùi: ★★★
Sự nghiệp: Công việc vẫn ổn nhưng bạn dễ bị tụt mood. Cần tự kiểm soát cảm xúc và làm việc tập trung hơn.
Tài vận: Tiền lương thì ổn, nhưng tiền may rủi thì dễ mất. Đừng ham hố làm giàu nhanh.
Tình cảm: Đừng để tâm trạng xấu làm ảnh hưởng đến người yêu/bạn đời.
Sức khỏe: Dễ suy nhược thần kinh, mệt mỏi, mất ngủ.
Lời khuyên: Rèn tính tự chủ, đừng để lo âu kéo mình xuống.
Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Mùi: 5 và 7
Màu sắc may mắn: Vàng và be
9. Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Thân
Chỉ số vận may ngày 20/9 dành cho con giáp tuổi Thân: ★★★★
Sự nghiệp: Được giúp đỡ nhiều, có đủ nguồn lực để làm việc. Chỉ cần chăm chỉ, nghiêm túc là sẽ có kết quả tốt.
Tài vận: Tài lộc tốt, buôn bán có lãi.
Tình cảm: Gia đạo yên ấm, vợ chồng hạnh phúc. Người độc thân dễ gặp được người ưng ý.
Sức khỏe: Khỏe mạnh, vui vẻ, không lo nghĩ.
Lời khuyên: Đi đúng hướng, cứ tích cực tiến lên.
Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Thân: 3 và 8
Màu sắc may mắn: Xanh lá và đen
10. Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Dậu
Chỉ số vận may ngày 20/9 dành cho con giáp tuổi Dậu: ★★★
Sự nghiệp: Hôm nay dễ bị soi mói, vướng vào chuyện bao đồng và tranh cãi. Nên khiêm tốn, làm việc của mình, nói ít làm nhiều.
Tài vận: Tiền lương vẫn có, nhưng đừng mong tiền trúng thưởng hay lộc trời cho.
Tình cảm: Cần khéo léo trong lời ăn tiếng nói, tránh làm tổn thương người khác.
Sức khỏe: Chú ý bệnh về phổi và phụ nữ chú ý vấn đề kinh nguyệt.
Lời khuyên: Chăm chỉ là cách tốt nhất để vượt qua ngày này.
Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Dậu: 5 và 9
Màu sắc may mắn: Trắng và vàng
Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Tuất: 5 và 7
11. Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Tuất
Chỉ số vận may ngày 20/9 dành cho con giáp tuổi Tuất: ★★
Sự nghiệp: Một ngày vất vả, việc lặt vặt nhiều. Cẩn thận bị người xấu đặt điều, nói xấu sau lưng và cạnh tranh không lành mạnh.
Tài vận: Tài chính kém, càng cố kiếm càng dễ mất. Nên thắt chặt chi tiêu, tiết kiệm.
Tình cảm: Trong nhà ngoài ngõ đều không yên, dễ mâu thuẫn.
Sức khỏe: Tỳ vị yếu, chú ý ăn uống lành mạnh, đề phòng bệnh đường ruột.
Lời khuyên: Có điềm xui nên làm gì cũng phải cẩn trọng.
Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Tuất: 5 và 7
Màu sắc may mắn: Đỏ và vàng
12. Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Hợi
Chỉ số vận may ngày 20/9 dành cho con giáp tuổi Hợi: ★★★★
Sự nghiệp: Có sao tài lộc chiếu nên nhiều cơ hội tốt mở ra. Nên chủ động nắm bắt, làm việc siêng năng, đừng lười biếng hay tự mãn.
Tài vận: Phải vất vả một chút nhưng chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng.
Tình cảm: Vợ chồng hòa thuận, yêu thương.
Sức khỏe: Chú ý thận và đau mỏi lưng, thắt lưng.
Lời khuyên: Giàu sang đang đến, cứ chăm chỉ là được.
Con số may mắn hôm nay 20/9 của con giáp tuổi Hợi: 2 và 7
Màu sắc may mắn: Đỏ và đen
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/09/2026 05:29 AM (GMT+7)