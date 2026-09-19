10X làm lễ hỏi như thời ba mẹ, bạn bè đến dự tặng bịch đường, chai mắm

Những hình ảnh lễ hỏi diễn ra hồi tháng 11/2025 của Lê Thị Mỹ Duyên, 26 tuổi, bất ngờ thu hút sự chú ý sau khi cô đăng lại câu chuyện vào đầu tháng 9. Nhiều người nhận xét không gian, trang phục và cách chuẩn bị khiến họ nhớ đến những đám cưới của cha mẹ cách đây vài chục năm.

"Y như ảnh hồi đám cưới của ba mẹ mình", một người bình luận. Người khác cho biết đám cưới của mình 30 năm trước cũng có không gian tương tự.

Mỹ Duyên và Hải Trình làm lễ ăn hỏi theo phong cách những năm 1990. Ảnh: NVCC

Lễ ăn hỏi của Mỹ Duyên, 26 tuổi, và Trần Hải Trình, 27 tuổi, diễn ra ngày 25/11/2025 tại Ninh Thuận (nay là Khánh Hòa). Ý tưởng tái hiện không khí lễ hỏi những năm 1990 được Duyên ấp ủ từ nhỏ, sau khi nhìn thấy những tấm ảnh cưới cũ của ba mẹ được cất trong tủ. Những bức ảnh dần phai màu theo thời gian nhưng hình ảnh về một đám cưới giản dị khiến cô nhớ mãi.

"Từ đó mình đã nghĩ sau này nhất định phải có một đám tương tự", Duyên nói.

Duyên và Trình quen nhau từ năm 2017 sau nhiều lần tình cờ gặp gỡ, từ một đêm văn nghệ, lần đi cắm trại đến khi cùng đến thăm một người bạn đang nhập ngũ. Lên đại học, Duyên bắt đầu phác thảo ý tưởng cho ngày vui. Cả hai cùng yêu thích phong cách retro, từng có thời gian mặc quần áo theo phong cách này nên một số trang phục được tích cóp từ năm 2018 và giữ lại đến lễ hỏi. Sau 100 tháng yêu nhau, họ tổ chức lễ hỏi đúng ngày kỷ niệm.

Duyên chuẩn bị trang phục, mũ, bông tai và cài tóc cho dàn bê tráp gồm người thân, bạn bè hai bên. Cô tìm áo dài từ trước, còn Trình thuê vest ở Đà Lạt.

Hoa cưới là lay ơn, được bó bằng giấy bóng kính. Mẹ chồng và dì chồng của Duyên tự tay làm hoa. Sáu chiếc tráp tròn do Duyên mua, còn Trình cùng người thân chuẩn bị các mâm quả.

Hai người không thuê dịch vụ làm mâm quả vì sợ những mâm tráp quá chỉn chu, sang trọng sẽ làm mất vẻ mộc mạc mà họ muốn giữ.

"Có những chi tiết tự làm nhìn hơi vụng về, thậm chí giống đồ chơi, nhưng chính sự không hoàn hảo đó lại khiến mình thích", Duyên nói.

Chiếc bánh trong mâm quả được cô tìm người lớn tuổi làm thay. Không gian gia tiên được một đơn vị trang trí hỗ trợ một phần, còn các khu vực khác do vợ chồng Duyên cùng người thân thực hiện. Một số vật dụng như quả châu treo trên trần được cô chuẩn bị từ trước.

Bất ngờ nhất với Duyên lại là những món quà bạn bè mang đến.

Bạn bè đến dự tặng bịch đường, chai mắm, heo đất... đến làm quà. Ảnh: NVCC

Trước lễ hỏi, cô chỉ gửi cho bạn bè hình ảnh về phong cách mình muốn thực hiện. Sau đó, mọi người tự tìm hiểu và chuẩn bị những món quà phù hợp. Mọi người lần lượt trao cho đôi trẻ bịch đường, chai nước mắm, túi muối, bột ngọt và con heo đất đựng trong túi bóng.

"Những món quà này hoàn toàn nằm ngoài kịch bản nhưng y như quà trong đám cưới của ba mẹ mình ngày trước", Duyên cho biết.

Tổng chi phí cho lễ ăn hỏi khoảng 60 triệu đồng, gồm trang trí, trang phục cô dâu chú rể, mâm quả, ăn uống và chụp ảnh. Hai gia đình tổ chức bảy bàn tiệc.

Bố mẹ hai bên không được Duyên báo trước về ý tưởng. Khi nhìn thấy không gian được trang trí, họ không nói nhiều nhưng thể hiện sự thích thú

Duyên dự định năm sau, khi tròn 10 năm quen nhau, sẽ đăng ký kết hôn.

Duyên dự định năm sau, khi tròn 10 năm quen nhau, sẽ đăng ký kết hôn. Ảnh: NVCC

Sau lễ ăn hỏi, Duyên giữ lại sáu chiếc tráp tròn làm kỷ niệm. Với cô, những bịch đường, chai nước mắm, bó hoa lay ơn hay những mâm quả thủ công hôm đó giúp cô nhìn thấy lại một phần ký ức của ba mẹ.