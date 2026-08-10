Con trai muốn bố dùng lương hưu giúp trả góp nhà, câu trả lời của người cha gây tranh cãi dữ dội

Quyết định từ chối của ông khiến nhiều người tranh cãi: Cha mẹ có nên dùng lương hưu để gánh khoản vay của con khi con đã lập gia đình?

Lương hưu đủ sống nhưng không đủ để "gánh" khoản vay của con

Câu chuyện của ông Vương (Trung Quốc) đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Sau nhiều năm làm việc và điều hành doanh nghiệp, ông nghỉ hưu với mức lương hưu gần 8.000 NDT, tương đương khoảng 31 triệu đồng mỗi tháng, theo Thể thao & Văn hoá.

Nhìn qua, đây là khoản thu nhập không hề thấp. Tuy nhiên, phần lớn số tiền này được dùng để chi trả cho sinh hoạt hằng ngày, thuốc men và các khoản khám chữa bệnh khi tuổi tác ngày càng cao. Sau khi thanh toán các chi phí cần thiết, số tiền còn lại không nhiều.

Trong khi đó, con trai ông đang chịu áp lực tài chính vì khoản vay mua nhà. Gia đình trẻ phải dành khoảng một phần ba thu nhập để trả ngân hàng mỗi tháng. Khi kinh tế khó khăn và có thêm con nhỏ, người con mong cha chia sẻ một phần tiền trả góp.

Thế nhưng, ông Vương cho rằng bản thân không đủ khả năng hỗ trợ lâu dài mà vẫn đảm bảo cuộc sống của chính mình.

Trong bối cảnh chi phí y tế ngày càng tăng, việc giữ lại khoản lương hưu để chăm sóc sức khỏe, trang trải sinh hoạt và phòng ngừa rủi ro được xem là ưu tiên hàng đầu. Ảnh minh họa

Cha mẹ có bắt buộc phải dùng lương hưu để giúp con?

Từ câu chuyện của ông Vương, nhiều người đặt ra câu hỏi: Khi con đã trưởng thành và có gia đình riêng, cha mẹ có còn phải tiếp tục gánh trách nhiệm tài chính?

Không ít ý kiến cho rằng cha mẹ nếu còn điều kiện thì nên hỗ trợ con cái vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, cũng có nhiều người khẳng định việc mua nhà là quyết định của người trưởng thành, vì vậy họ cần tự chịu trách nhiệm với khoản vay của mình thay vì phụ thuộc vào cha mẹ.

Thực tế, sự giúp đỡ chỉ thực sự có ý nghĩa khi xuất phát từ khả năng và sự tự nguyện. Nếu việc hỗ trợ khiến cha mẹ phải đánh đổi sự an toàn tài chính hoặc chất lượng cuộc sống tuổi già thì đó không còn là một lựa chọn hợp lý.

Lương hưu trước hết cần dành cho tuổi già

Tiền bạc, xét cho cùng, chỉ là phương tiện để phục vụ cuộc sống. Điều quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm, tình cảm gắn bó và sự đồng hành giữa các thành viên trong gia đình. Khi về già, cha mẹ khôn ngoan không nằm ở chỗ “có bao nhiêu lương hưu”, mà ở cách cha mẹ truyền đi thông điệp yêu thương, sự độc lập và sự tinh tế trong từng lời nói, theo Đời sống và Pháp luật.

Hãy để con cái cảm thấy rằng, cha mẹ vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc về tinh thần, chứ không phải là chỗ dựa tài chính. Và đôi khi, chỉ một câu nói nhẹ nhàng như: “Cha mẹ có lương hưu, đủ để tự lo, con chỉ cần dành nhiều thời gian bên cha mẹ là đủ” cũng có thể trở thành điều quý giá hơn mọi con số.

Trong bối cảnh chi phí y tế ngày càng tăng, việc giữ lại khoản lương hưu để chăm sóc sức khỏe, trang trải sinh hoạt và phòng ngừa rủi ro được xem là ưu tiên hàng đầu. Đây cũng là cách để người già duy trì sự độc lập, không trở thành gánh nặng cho con cháu trong tương lai.

Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng cha mẹ chỉ nên hỗ trợ con nếu khoản hỗ trợ đó không ảnh hưởng đến cuộc sống của chính mình.

Điều quan trọng nhất là sự thấu hiểu giữa các thế hệ

Quan hệ giữa cha mẹ và con cái không nên được đo bằng tiền bạc. Sự hỗ trợ tài chính nếu có nên xuất phát từ tình yêu thương, không phải nghĩa vụ hay sự ép buộc.

Ở chiều ngược lại, con cái cũng cần hiểu rằng lương hưu là "tấm đệm an toàn" của cha mẹ trong những năm cuối đời. Khi cha mẹ từ chối giúp trả nợ mua nhà, điều đó không đồng nghĩa với việc họ thiếu yêu thương, mà có thể chỉ đơn giản là họ đang bảo vệ cuộc sống của chính mình.

Chia sẻ về quyết định của mình, ông Vương nói ông chỉ mong có một cuộc sống bình yên, đủ tiền trang trải sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và không để chuyện tiền bạc làm rạn nứt tình cảm gia đình.

Theo ông, nếu phải lựa chọn giữa việc giữ gìn sự ổn định của tuổi già và gánh thêm khoản vay của con, ông vẫn muốn sử dụng khoản lương hưu của mình để sống độc lập, tự chủ và không trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai.

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