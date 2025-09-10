Dân tình bàn tán về màu sắc iPhone 17: Dòng Pro bị ví như "trà sữa Thái"

Rạng sáng ngày 10/9/2025 (theo giờ Việt Nam), Apple đã chính thức công bố ra mắt dòng iPhone 17 Series, với sự chú ý đổ dồn vào thiết kế, màu sắc mới lạ. Bên cạnh phiên bản iPhone Air "mỏng như lá lúa", người dùng còn xôn xao trước màu sắc, thiết kế của các phiên bản khác, đặc biệt là iPhone 17 Pro.

Nhìn chung, iPhone 17 dòng thường đang nhận được ý kiến khả quan nhất từ người dùng, khi hội tụ đủ những yếu tố "chuẩn chỉ" của một chiếc smartphone đẹp, bền, giá hợp lý. Màu sắc của iPhone 17 được khen ngợi, thậm chí có người khẳng định nhỉnh hơn iPhone 16 trước đó. Trong số đó, hai màu xanh lá và tím được đánh giá cao và được yêu thích nhiều.

Màu sắc iPhone 17 được khen

Chưa kể, iPhone 17 còn có nhiều bước tiến quan trọng với dòng iPhone thường, khi sở hữu độ quét màn hình nay đã 120Hz, dung lượng thấp nhất nay từ 256GB (thay vì 128GB), cùng với phần camera đã "lên đời" 48MP, mang lại trải nghiệm quay chụp tối ưu vượt bậc.

iPhone 17 nổi bật với màu xanh lá

Mặt khác, dòng iPhone 17 Pro lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều hơn, nhất là ở ngoại hình. Phiên bản iPhone 17 Pro có sự thay đổi lớn so với các đời trước, với cụm camera lồi hoàn toàn bên ngoài. Chính vì vậy, phiên bản này gặp tình trạng "người thương kẻ ghét", thậm chí một số cho rằng nó kém sắc so với dòng Pro của iPhone 16. Mặt khác, màu cam mới của iPhone 17 Pro cũng gây ấn tượng mạnh, thậm chí được ví như màu "trà sữa Thái đỏ" một cách dở khóc dở cười.

Thiết kế iPhone 17 Pro nhận ý kiến trái chiều

Cuối cùng là dòng iPhone Air - phiên bản gây chú ý nhất năm nay của Apple. Độ mỏng của phiên bản này tạo nên thiết kế khác biệt, thu hút ánh nhìn người dùng nhưng cũng đặt ra nhiều lo ngại về pin, độ bền. Ngoài ra, phiên bản này chỉ có một "mắt" camera nên cũng khiến một số người dùng chần chừ.

iPhone Air gây lo ngại về thời lượng pin dù có thiết kế sang trọng

Nhìn chung, phiên bản iPhone 17 Series năm nay của Apple có nhiều đổi mới về thiết kế, màu sắc nhưng chưa thể đáp ứng được phần đông người dùng. Phiên bản iPhone 17 thường được dự đoán sẽ thu hút nhất, trong khi iPhone Air sẽ là dịp để các tín đồ "nhà Táo" theo đuổi, trở thành người đi đầu xu hướng.