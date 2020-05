Dân mạng "phát sốt" vì nhan sắc như hot girl của bà mẹ 52 tuổi

Thứ Bảy, ngày 09/05/2020 10:00 AM (GMT+7)

Trong các bức ảnh chụp với con gái đăng tải trên mạng xã hội, bà mẹ 52 tuổi gây bất ngờ vì không ai phân biệt được đâu là mẹ, đâu là con.

Nữ nha sĩ xinh đẹp đã ngoài 50 tuổi

Lee Su Jin (52 tuổi, đến từ Hàn Quốc) gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình truyền hình Same Bed, Different Dreams (SBS), The Emancipated People (MBC) nhờ gương mặt trẻ trung, vóc dáng thon gọn đáng ngạc nhiên. Cô hiện là nha sĩ, sống cùng con gái – một hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội.

Nhìn vẻ ngoài của nữ nha sĩ, cư dân mạng cho biết họ đều không thể tin vào mắt mình là cô ấy đã hơn 50 tuổi

Không kém gì con gái hot girl, nữ nha sĩ nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội với 130.000 theo dõi, đồng thời xuất hiện hàng loạt trên các chương trình nổi tiếng tại xứ sở Kim Chi.

Nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung của bà mẹ 52 tuổi.

Nữ nha sĩ 52 tuổi được cộng đồng mạng mệnh danh là "người đẹp không tuổi" và từng trở thành chủ đề được quan tâm trên các diễn đàn về làm đẹp.

Cặp mẹ con Hàn Quốc thường xuyên đăng ảnh chụp chung thân thiết cùng nhau. Nhiều dân mạng thường nhầm lẫn bà mẹ 52 tuổi là chị của con gái. Thậm chí trong nhiều bức ảnh, không ai phân biệt được đâu là mẹ, đâu là con.

"Hai người hóa ra là mẹ và con gái! Hãy thử đoán xem ai là nha sĩ xinh đẹp…", nhiều lời nhắn của cư dân mạng để lại dưới mỗi bức ảnh.

Trong nhiều bức ảnh, mọi người không biết ai là mẹ, ai là con.

Ngoài gương mặt trẻ trung, nha sĩ 52 tuổi sở hữu thân hình thon gọn, săn chắc nhờ chăm chỉ tập thể dục và có chế độ ăn lành mạnh. Lợi thế hình thể quyến rũ đã giúp Su Jin trở thành người mẫu quảng cáo, xuất hiện trên nhiều tạp chí nổi tiếng.

Bà mẹ 52 tuổi có phong cách thời trang năng động, trẻ trung không kém cạnh con gái. Cô tự tin theo nhiều phong cách khác nhau từ dễ thương cho đến cá tính, thanh lịch.

Nhan sắc của nữ nha sĩ khiến mọi người dấy lên tin đồn cô dao kéo để có thể níu giữ tuổi xuân, tuy nhiên bà mẹ một con khẳng định mình chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ.

Vóc dáng cân đối, quyến rũ khiến nữ nha sĩ có thể thay đổi nhiều phong cách ăn mặc.

Theo cô, bí quyết để có gương mặt trẻ trung xinh đẹp khi ở tuổi ngoài 50 là chú trọng chế độ ăn uống, tập gym, yoga để cơ thể dẻo dai, săn chắc và có đường cong quyến rũ. Ngoài ra, một tinh thần lạc quan, vui vẻ và thường xuyên có ý thức bảo vệ, chăm sóc da cũng là yếu tố quan trọng.

