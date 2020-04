Đám cưới thời dịch Covid-19: Toàn bộ 100 khách mời tại lễ cưới là bìa các-tông

Giữa lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát, cặp vợ chồng sắp cưới ở Mỹ vẫn có cách giúp cho khách mời của mình tới dự đông đủ. Họ dùng các tấm bìa các-tông để làm “hình ảnh đại diện” cho người thân và bạn bè trong lễ cưới.

Dan Stuglik và Amy Simonson tại nhà thờ với sự tham dự của 100 khách mời "bìa các-tông".

Kế hoạch đám cưới của nàng Amy Simonson và chàng Dan Stuglik đã gặp trục trặc vì dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Mỹ, khiến bang Michigan của họ, cùng một số bang khác đã ra lệnh phong tỏa, hạn chế người dân ra khỏi nhà.

Theo kế hoạch ban đầu, họ sẽ mời hơn 150 vị khách, gồm người thân trong gia đình hai họ, cùng bạn bè dự lễ cưới vào 4/4, nơi nhà thờ The Old Rugged Cross ở xã Pokagon, quận Cass, bang Michigan. Tuy vậy, do lệnh phong toả vì đại dịch Covid-19, sẽ không có khách mời nào có thể tới dự lễ.

Thế nhưng, một ý tưởng độc đáo được tạo ra vì chú rể không muốn cô dâu của mình buồn chán bước vào nhà thờ trống trơn. Chú rể Stuglik đã lên ý tưởng làm những người các tông ngồi kín nhà thờ chứng kiến đám cưới đặc biệt của họ. Một công ty đóng gói đã quyên góp hơn 100 tấm bìa các-tông cho cặp đôi.

Công ty Bao bì Menasha ở Coloma đã cắt thành hình người để lấp các chỗ ngồi trong nhà thờ bởi bạn bè và gia đình không thể tới dự tiệc vì lệnh yêu cầu ở nhà.

Hình người được cắt với kích thước khác nhau, khách cao và thấp, trẻ và già, với tóc dài, tóc ngắn và tóc đuôi ngựa.

The Ted Harris, giám đốc dịch vụ khách hàng và thiết kế tại Menasha, nói với The Herald-Palladi: “Chú rể Stuglik chỉ muốn cắt hình dạng người chung chung, nhưng tôi đã tạo ra khách mời trông thực tế hơn cho họ”.

Stuglik, một sĩ quan cảnh sát thị trấn Coloma, cho biết anh sẽ mãi biết ơn Menasha vì đã giúp anh làm điều đặc biệt cho vợ sắp cưới của mình.

"Tôi muốn làm một cái gì đó (sáng tạo) để cô ấy không phải bước vào một nhà thờ trống rỗng. Thật buồn khi hôn lễ bị phá hỏng, nhưng Menasha đã giúp khôi phục lại", Stuglik nói.

