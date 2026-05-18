Phong độ của Lam Trường ở tuổi 52

Khi tham gia concert 'Vé về thanh xuân' hồi cuối tháng 4, Lam Trường gây bất ngờ khi khoe vóc dáng cân đối, vạm vỡ trong bộ vest trẻ trung. Nhiều khán giả trực tiếp theo dõi chương trình trầm trồ, không tin anh đã bước qua tuổi 50.

Sau đó, Lam Trường tiết lộ anh vừa giảm 8 kg nhờ siết lại kỷ luật ăn uống và luyện tập. Anh áp dụng nhịn ăn, detox cơ thể để loại bỏ độc tố trước khi ăn uống điều độ trở lại. Anh duy trì mỗi ngày hai bữa chính, hạn chế tinh bột, đường, ưu tiên ăn cá, trái cây ít ngọt và luôn uống đủ nước.

Nam ca sĩ thường dành 45 phút mỗi ngày cho việc chạy bộ hoặc đến phòng gym. Theo Lam Trường, chạy bộ giúp đốt mỡ trong khi gym giúp tăng cường cơ bắp giúp cơ thể trông cân đối, khỏe khoắn hơn.

Sau một tháng kiên trì và quyết tâm, nam ca sĩ giảm từ 75 kg xuống còn 66,7 kg. Giảm cân không chỉ giúp Lam Trường cải thiện sức khỏe, ổn định các chỉ số về mỡ máu và đường huyết mà còn có vẻ ngoài trẻ trung, khỏe khoắn hơn.

Trên trang cá nhân của nam ca sĩ và fanpage của một số đơn vị tổ chức biểu diễn, nhiều khán giả nhận xét Lam Trường "lão hóa ngược", "lấy lại phong độ thanh niên"... nhờ giảm cân thành công.

Lam Trường cho biết anh trước đây không kiểm soát được cân nặng, gặp các vấn đề liên quan đến huyết áp, mỡ máu vì sở thích ăn những món nhiều tinh bột, có chỉ số đường huyết cao như hủ tiếu, cơm tấm, xôi, phở, chè...

Nhờ giảm mỡ, tăng cơ thành công nên nam ca sĩ cũng tự tin hơn khi diện đồ vest mỗi lần đi trình diễn.

Giọng ca 'Katy Katy' cho biết hài lòng với ngoại hình hiện tại, nhất là việc tăng sức bền và cải thiện được các chỉ số sức khỏe.

Ở đời thường, Lam Trường yêu thích các kiểu trang phục thể thao tôn vẻ khỏe khoắn, năng động ở tuổi 52.

Lam Trường sinh năm 1974, là người gốc Hoa tại TP HCM. Anh bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp sau khi giành giải nhì cuộc thi Thập đại tinh tú của cộng đồng người Hoa năm 1992. Sau thời gian quen mặt qua loạt băng nhạc Mưa bụi, Lam Trường nổi đình đám với hitTình thôi xót xavà trở thành một trong những giọng ca đắt show nhất dòng trẻ ballad. Thập niên 1990 - 2000, anh có vài trăm ca khúc nhạc ngoại lời Việt được công chúng yêu thích. Anh cũng tự sáng tác nhiều bài hát. Hiện tại, anh có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên bà xã Yến Phương kém anh 17 tuổi. Cặp vợ chồng chào đón con gái Phoebe vào năm 2017 và vừa đón thêm thành viên mới, bé Liam, vào giữa năm ngoái.