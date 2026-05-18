Nữ danh ca từng phải đi đổi vàng để cất tiền cát-xê vì show quá dày đặc

"Tiền mặt quá nhiều khiến tôi phải chuyển sang vàng để giữ"

Mới đây, nữ danh ca Ngọc Ánh mới đây đã xuất hiện trong chương trình Chuyện tối cùng sao và có những chia sẻ về những ngày tháng hoàng kim trong sự nghiệp.

Theo lời Ngọc Ánh, thời điểm đó điều kiện đi lại vô cùng khó khăn. Để đến điểm diễn, cô phải ngồi một loại thuyền nhỏ, đi hơn một tiếng đồng hồ len lỏi vào rừng đước.

Nữ ca sĩ kể lại: “Tôi đứng hát bằng chiếc loa pin cầm tay, đến khi pin cạn thì để loa xuống và cứ thế hát mộc hoàn toàn giữa không gian im phăng phắc. Khán giả sụt sùi khóc, tôi cũng xúc động theo”.

Danh ca Ngọc Ánh trong chương trình "Chuyện tối cùng sao". (Ảnh: CMH)

Bên cạnh đó, nữ danh ca cũng lên tiếng về thông tin từng kiếm nhiều tiền tới mức phải mua vàng để giữ tiền cát xê. Theo Ngọc Ánh, đây hoàn toàn là sự thật chứ không phải lời đồn.

Chị khẳng định khi ấy chị là cái tên gánh vé cho mọi chương trình ca nhạc. "Với tần suất chạy show dày đặc, lượng tiền mặt trong đó có cả tiền lẻ quá nhiều, khiến tôi buộc phải chuyển đổi sang vàng để thuận tiện cất giữ trong những chuyến lưu diễn dài ngày”.

Nữ danh ca nổi danh với ca khúc "Mùa xuân bên cửa sổ"

Ngọc Ánh sinh năm 1964 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ nhỏ, chị đã tham gia Câu lạc bộ Thiếu nhi quận Tân Bình, theo đoàn lưu diễn khắp cả nước và giành nhiều giải thưởng đơn ca. Đến năm 1986, tên tuổi của nữ ca sĩ bắt đầu được đông đảo khán giả biết đến qua ca khúc Mùa xuân trên những giếng dầu, mở ra chặng đường hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp đầy dấu ấn.

Trong một chương trình truyền hình, Ngọc Ánh cho biết vào đầu thập niên 1990, chị là một trong số ít ca sĩ miền Nam tạo được sức hút mạnh mẽ với khán giả miền Bắc nhờ ca khúc Mùa xuân bên cửa sổ thường xuyên được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Danh ca Ngọc Ánh thời trẻ. (Ảnh: FBNV)

Thời kỳ đỉnh cao ấy, nữ danh ca liên tục kín lịch biểu diễn từ sáng đến đêm, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Chị kể có những lúc chỉ vỏn vẹn 15 phút cho một chương trình, gồm 5 phút chuẩn bị và 10 phút đứng sân khấu. Vì quá tất bật, nhiều lần chị còn cầm cả chiếc lược chải đầu lên biểu diễn do không kịp sửa soạn.

Trong chương trình Đời nghệ sĩ, Ngọc Ánh cũng chia sẻ, số tiền khổng lồ chị nhận được khi hát ở những đám cưới nhà giàu: "Tiền được tặng nhiều quá, tôi cầm không hết phải để xuống sàn sân khấu. Có lúc, quản lý nhà hàng tiệc cưới phải mang túi xốp cho tôi "hốt" tiền vào", Ngọc Ánh nói.

Nhờ sự yêu quý của khán giả, Ngọc Ánh cũng là một trong những ca sĩ đầu tiên ở TP.HCM mua ô tô, có máy nhắn tin và điện thoại bàn.