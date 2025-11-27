Cựu á quân Olympia Thành Vinh lọt top 'nhà nghiên cứu ảnh hưởng nhất Australia'

Ngày 18/11, tờ nhật báo Australian công bố "2026 Research magazine" - danh sách trường và nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất năm 2026 của Australia.

Đối tượng được vinh danh là các nhà nghiên cứu và cơ sở nghiên cứu hàng đầu trong 250 lĩnh vực ở 8 chuyên ngành, bao gồm: Kinh doanh, Kinh tế và Quản lý; Khoa học Hóa học và Vật liệu; Kỹ thuật và Khoa học Máy tính; Khoa học Sức khỏe và Y học; Nhân văn, Văn học và Nghệ thuật; Khoa học Sự sống và Khoa học Trái đất; Vật lý và Toán học và Khoa học Xã hội.

Theo danh sách này, Nguyễn Thành Vinh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất ở lĩnh vực Hóa học hữu cơ, thuộc chuyên ngành Khoa học Hóa học và Vật liệu. Anh hiện là Giáo sư tại trường Đại học New South Wales - ngôi trường top 3 ở Australia và xếp hạng 20 trên toàn cầu - theo bảng xếp hạng các trường đại học thế giới 2026 của tổ chức QS (Anh).

Giáo sư Nguyễn Thành Vinh. Ảnh: Website UNSW Sydney

Các nghiên cứu của Thành Vinh tập trung vào xúc tác hữu cơ (organocatalysis), hoạt hóa cation thơm (aromatic cation activation), tổng hợp các hợp chất tự nhiên và hoạt tính sinh học, tổng hợp bất đối xứng và hóa học dược phẩm.

Theo thông tin trên trang web của trường Đại học New South Wales, Nguyễn Thành Vinh trở thành giảng viên kiêm Nghiên cứu sinh tại Khoa Hóa học vào năm 2015. Năm 2018, anh trở thành giảng viên cao cấp và đến năm 2021, anh được bổ nhiệm Giáo sư.

Nguyễn Thành Vinh sinh năm 1982, là cựu học sinh trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa). Năm 2000, anh trở thành Á quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia mùa đầu tiên, một trong bốn thành viên đội tuyển Việt Nam thi Olympic Hóa học quốc tế và giành huy chương bạc. Vinh cũng là gương mặt khó quên với thế hệ 8X khi từng đảm nhận vai Nam trong bộ phim Phía trước là bầu trời.

Nguyễn Thành Vinh khi thi Olympia năm 2000. Ảnh chụp màn hình

Ngoài Nguyễn Thành Vinh, 5 nhà nghiên cứu gốc Việt khác cũng được vinh danh trong danh sách này, bao gồm:

Thuc Duy Le - Đại học South Australia, chuyên ngành Kỹ thuật và Khoa học máy tính

Kiet Tieu - ĐH Wollongong, chuyên ngành Kỹ thuật và Khoa học Máy tính

Bui Minh - ĐH Quốc gia Australia, chuyên ngành Khoa học Sự sống và Khoa học Trái Đất

Dinh Phan - ĐH La Trobe, chuyên ngành Kinh doanh, Kinh tế và Quản lý

Sarah Quach - ĐH Griffith, chuyên ngành Kinh doanh, Kinh tế và Quản lý.