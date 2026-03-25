Cuộc sống kín tiếng của ông chủ OnlyFans trước khi qua đời

Leonid Radvinsky lúc sinh thời. Ảnh: FB

Theo NY Post, doanh nhân gốc Ukraine này nổi tiếng kín tiếng đến mức gần như không xuất hiện trước công chúng, dù sở hữu một trong những nền tảng gây tranh cãi và được nhắc đến nhiều nhất thế giới. Bạn bè Radvinsky kể ông sống "kỷ luật, hướng nội và đặt gia đình lên hàng đầu", trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào của sản phẩm mình tạo ra.

Dưới sự điều hành của Radvinsky, OnlyFans trở thành hiện tượng toàn cầu, đặc biệt trong đại dịch Covid-19, khi hàng trăm nghìn người dùng mới tham gia mỗi ngày. Nền tảng này cho phép các nhà sáng tạo nội dung thu phí trực tiếp từ người hâm mộ và giữ phần lớn doanh thu.

Dù vậy, nhiều ngôi sao nổi tiếng trên nền tảng thừa nhận chưa từng gặp hoặc nói chuyện trực tiếp với ông. Một số người, như Sophie Rain, đã công khai bày tỏ sự biết ơn, cho rằng nền tảng này "thay đổi hoàn toàn cuộc đời" họ.

Leonid Radvinsky sống trong căn hộ cao cấp giá 19 triệu USD ở ven biển Miami trước khi qua đời. Ảnh: Paul Martinka

Radvinsky sống khép kín trong căn hộ cao cấp ven biển tại Miami, với hệ thống an ninh nghiêm ngặt và lối ra vào riêng biệt. Tài sản cá nhân của ông phần lớn được giữ kín, bao gồm cổ phần tại công ty mẹ Fenix International, nhưng được dự đoán lên đến hơn tỷ USD.

Ông kết hôn với luật sư kiêm nhà từ thiện Yekaterina Chudnovsky, người tham gia nhiều dự án nghiên cứu ung thư. Cặp vợ chồng từng tài trợ hàng chục triệu USD cho các chương trình nghiên cứu y học, trong đó có các quỹ về ung thư hiếm.

Theo nguồn tin thân cận, ông Radvinsky đã qua đời trước khi thông tin chính thức được công bố rộng rãi. "Những người trong cuộc biết ông ấy gặp vấn đề sức khỏe từ lâu. Sự ra đi không bất ngờ và công ty đã chuẩn bị sẵn sàng", CEO Creators Inc. Andy Bachman cho biết. Ông nói thêm việc ra đi không làm gián đoạn hoạt động của nền tảng OnlyFans, do quá trình chuyển giao và chuẩn bị đã được tiến hành từ trước.

Leonid Radvinsky (giữa) trong một sự kiện hiếm công khai hiếm hoi. Ảnh: E2W

Dù gắn liền với ngành công nghiệp nhạy cảm, Radvinsky được đánh giá là người có đóng góp lớn trong việc thay đổi mô hình kinh doanh nội dung số, giúp nhiều cá nhân kiếm thu nhập trực tiếp từ người theo dõi.

Sự ra đi của ông khép lại hành trình của một doanh nhân kín tiếng nhưng có ảnh hưởng sâu rộng, người đứng sau một trong những nền tảng gây tranh cãi nhất thời đại số.