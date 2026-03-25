Cô gái biến chiều cao 2 m thành 'siêu năng lực', kiếm bộn tiền

Amira Evans, 26 tuổi, đến từ Bristol, thừa nhận khi lớn lên, cô từng bị bắt nạt rất nhiều vì là nữ sinh cao nhất trường, cao hơn nhiều nam sinh. Nhưng hiện tại, với chiều cao hơn 2 m và hơn một triệu người theo dõi trên Instagram, chính đôi chân dài miên man của Amira trở thành đặc điểm khiến nhiều người đàn ông không thể rời mắt.

Từng mất một khoảng thời gian dài để chấp nhận hình ảnh bản thân, hiện Amira tin chiều cao vượt trội chính là một dạng "siêu năng lực", vì nó giúp cô có một cuộc sống gia đình chưa từng mơ tới, đồng thời mang lại thu nhập hàng nghìn bảng Anh.

"Trước khi bắt tay vào làm webcamming (nghề nghiệp biểu diễn trực tiếp qua webcam, trong đó người thực hiện tương tác với khán giả trên các nền tảng trực tuyến), tôi đã nghĩ mình thật gầy gò", Amira cho biết. "Phụ nữ Anh thường không cao, nên tôi thật sự nổi bật. Tôi có đôi chân dài, thân mình dài, cánh tay dài, bàn tay to, bàn chân to. Tôi đi giày size 38".

Thân hình cao lớn, đôi chân dài của Amira hiện là lợi thế giúp cô kiếm bộn. Ảnh: The Siren Group PR

Bước ngoặt đến với Amira khi cô đang học đại học và bắt đầu làm người mẫu qua webcam để kiếm thêm thu nhập. Cô gái trẻ cho biết từng không xem mình là người hấp dẫn hay khác biệt, bởi chiều cao khiến cô luôn cảm thấy lạc lõng. Nhưng hiện tại, cô tập trung sản xuất các nội dung đặt riêng theo yêu cầu của khách hàng xoay quanh lợi thế chiều cao.

"Tôi được làm quen với dạng nội dung dominatrix (nữ thống trị) trong thời gian làm webcam, và điều đó khá tự nhiên với chiều cao cùng vóc dáng của tôi", cô giải thích. "Khi đó tôi tập cử tạ Olympic, nên có thể ngồi xổm nâng trọng lượng tương đương nhiều người đàn ông mà tôi trò chuyện. Họ rất thích khi biết tôi có thể dễ dàng nhấc bổng họ".

Chính sức mạnh và vóc dáng nổi bật đã giúp Amira khai thác một thị trường ngách mà rất ít nhà sáng tạo có thể tiếp cận. "Tôi nhận ra mình có một lợi thế cực kỳ đặc biệt, vì trên nền tảng này không cô gái nào cao như tôi, khỏe như tôi mà vẫn có đường cong như tôi", cô cho biết. "Đàn ông rất bị thu hút bởi chiều cao. Họ thường nói những câu như 'bế tôi lên' hoặc thử đè bẹp tôi đi'", cô nói.

Amira dần nhận ra sự khác biệt hiếm có của mình và thừa nhận lĩnh vực này gần như không có nhiều đối thủ cạnh tranh.

Amira hiện coi thân hình to lớn, chiều cao ấn tượng là một dạng "siêu năng lực". Ảnh: The Siren Group PR

Khi được hỏi vì sao đàn ông tìm đến dịch vụ của cô, Amira giải thích: "Họ thích cảm giác mình nhỏ bé và yếu thế. Họ muốn đảo ngược cán cân quyền lực. Tôi thường được yêu cầu đứng lên nhiều vật khác nhau như trái cây, trứng sống, búp bê Ken, bước đi trên cơ thể họ, đo số đo cơ thể hoặc cân trọng lượng. Có hàng triệu đàn ông yêu thích đủ kiểu vóc dáng - gầy, đầy đặn, thấp hay cao. Những người này lại trân trọng cả những điều khiến chúng tôi từng tự ti".

Dù đôi khi phải đối mặt với các bình luận miệt thị ngoại hình trong những video thu hút hàng triệu lượt xem, Amira cho biết chính việc người xem sẵn sàng trả phí đã thay đổi cách cô nhìn nhận bản thân, thậm chí còn giúp đời sống tình cảm của cô trở nên tích cực hơn.

Amira nói: "Khi mới hẹn hò, tôi cực kỳ thiếu tự tin. Tất cả những người đàn ông tôi từng quen đều thấp hơn tôi và tôi luôn nghĩ 'trông thật kỳ cục, mình sẽ không bao giờ dám đi giày cao gót'. Nhưng những khách hàng trả tiền, đặc biệt là những người đàn ông theo xu hướng phục tùng, đã khiến tôi học cách yêu cơ thể và các đường cong của mình. Họ rất tử tế và ngọt ngào khi nói về ngoại hình của tôi".