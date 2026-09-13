Hai anh em họ ngoài 50 tuổi mặc trang phục nữ để quảng bá vải, bị người thân phản đối

Hai anh em họ ngoài 50 tuổi thiết kế trang phục từ vải gấm Choang truyền thống, đồng thời tự trình diễn để quảng bá sản phẩm và đưa loại vải này đến với khách hàng quốc tế.

Ông Dương, 56 tuổi, quê Phúc Kiến, miền đông nam Trung Quốc, còn người anh họ lớn tuổi hơn là ông Tống đến từ Hắc Long Giang, miền đông bắc. Hai người lớn lên ở hai nơi khác nhau nhưng sau đó hội ngộ tại khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây vì cùng đam mê thời trang.

Những video ghi lại cảnh hai người mặc trang phục nữ do ông Dương thiết kế từ gấm Choang, loại vải đặc trưng của Quảng Tây và là một trong "Tứ đại danh cẩm" của Trung Quốc, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Tài khoản của ông Dương thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi trên nhiều nền tảng trong và ngoài Trung Quốc. Ngoài lượng đơn hàng lớn trong nước, hai người còn nhận được đơn từ khách hàng ở Nhật Bản và Mỹ.

Hai anh em họ ngoài 50 tuổi thiết kế lại vải gấm Choang truyền thống của Quảng Tây thành những trang phục hiện đại. Ảnh: SCMP/Douyin

Tuy nhiên, hành trình phát triển thương hiệu thời trang của hai ông không hề suôn sẻ.

Ông Tống bắt đầu bán quần áo trên đường phố từ năm 17 tuổi. Cũng ở tuổi này, ông Dương bắt đầu công việc thiết kế tại một nhà máy. Năm 2008, ông Tống mời ông Dương đến Quảng Tây để cùng xây dựng thương hiệu thời trang riêng.

Có thời điểm, hai ông sở hữu 106 cửa hàng trong khu vực. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 khiến toàn bộ cửa hàng phải đóng cửa.

Sau cú sốc này, ông Dương lâm bệnh, cân nặng giảm xuống dưới 50 kg. Trong khi đó, ông Tống phải làm bảo vệ để trang trải cuộc sống.

Vợ của hai ông đề nghị họ cùng đi du lịch để giải tỏa căng thẳng. Trong chuyến đi, ông Dương tình cờ phát hiện vẻ đẹp của gấm Choang Quảng Tây.

Hai ông nhận thấy loại vải này chưa được biết đến rộng rãi như ba loại còn lại trong "Tứ đại danh cẩm", gồm gấm Vân Cẩm của Nam Kinh, gấm Thục của Thành Đô và gấm Tống của Tô Châu.

Quyết tâm đưa gấm Choang truyền thống vào các thiết kế thời trang mang phong cách Trung Hoa hiện đại, ông Dương gặp khó khăn trong việc tìm người mẫu nữ phù hợp. Để quảng bá thương hiệu hiệu quả hơn, ông thuyết phục ông Tống mặc thử những bộ trang phục nữ do mình thiết kế.

Ông Tống kể, ban đầu ông Dương chỉ đề nghị ông mặc thử để "giúp tôi xem hiệu ứng".

Từ chỗ ngần ngại xuất hiện trước công chúng trong trang phục nữ, ông Tống dần tự tin sải bước trên phố như một người mẫu. Nhiều cư dân mạng dành lời khen cho ông, cho rằng dáng đi của ông "làm nổi bật vẻ đẹp của gấm Choang và thiết kế của ông Dương".

Đôi khi, ông Dương cũng tự mình trình diễn những thiết kế do ông sáng tạo.

Hai ông cho biết gia đình vẫn khó chấp nhận những video họ trình diễn thời trang. Một người thân thậm chí chỉ trích rằng họ "không cư xử đúng với tuổi". Con gái ông Tống từng không liên lạc với cha trong sáu tháng.

Bất chấp những phản đối, hai ông vẫn tiếp tục cách quảng bá này, với mục tiêu bảo tồn văn hóa truyền thống và giúp nhiều người biết đến vẻ đẹp của gấm Choang.

Đầu năm nay, họ được một thương hiệu xa xỉ quốc tế mời tham dự một sự kiện tại Thượng Hải. Hai ông xem đây là một dấu mốc đáng kể trong hành trình quảng bá loại vải truyền thống của Quảng Tây.

"Một tràng pháo tay dành cho hai anh em họ. Họ không phải người Quảng Tây nhưng đã dành nhiều tâm huyết đến vậy cho gấm Quảng Tây", một cư dân mạng bình luận.