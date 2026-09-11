10 câu nói hủy hoại tình cảm gia đình người EQ cao không bao giờ dùng
Trong hành trình kết nối với đấng sinh thành, người EQ cao biết chọn lọc ngôn từ bằng cả sự thấu cảm và lòng biết ơn, để mỗi chia sẻ đều đong đầy sự tôn trọng.
Sự tinh tế trong giao tiếp của người EQ cao không xuất phát từ sự xã giao gượng ép, mà bắt nguồn từ tình yêu thương chân thành. Việc làm chủ lời nói không chỉ giữ gìn mái ấm hòa thuận mà còn là sợi dây thắt chặt tình thân qua từng năm tháng.
90% yếu tố quyết định sự nổi trội trong sự nghiệp của các nhà lãnh đạo là trí tuệ cảm xúc EQ, đặc biệt nó có thể thay đổi theo thời gian với nỗ lực của bản thân.
Theo Tường Vy ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-09/09/2026 18:26 PM (GMT+7)