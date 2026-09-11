10 câu nói hủy hoại tình cảm gia đình người EQ cao không bao giờ dùng

Sự tinh tế trong giao tiếp của người EQ cao không xuất phát từ sự xã giao gượng ép, mà bắt nguồn từ tình yêu thương chân thành. Việc làm chủ lời nói không chỉ giữ gìn mái ấm hòa thuận mà còn là sợi dây thắt chặt tình thân qua từng năm tháng.

Những câu người có EQ cao thường nói 90% yếu tố quyết định sự nổi trội trong sự nghiệp của các nhà lãnh đạo là trí tuệ cảm xúc EQ, đặc biệt nó có thể thay đổi theo thời gian với nỗ lực của bản thân. Bấm xem >>