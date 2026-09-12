Căn nhà dưới chân núi Bà Đen bất ngờ nổi tiếng, thu hút giới trẻ đến check in

Căn nhà gỗ từng xuất hiện trong phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu", nằm dưới chân núi Bà Đen, Tây Ninh.

Sau khi bộ phim ra mắt, “nhà ông nội” nhanh chóng được nhiều người tìm kiếm trên mạng xã hội.

Anh Dương Quang Trí (41 tuổi, làm việc trong lĩnh vực nhiếp ảnh) là một trong những người tìm đến địa điểm này. "Điều thôi thúc mình đến đây chính là nét đẹp mộc mạc, không gian tĩnh lặng và cảm giác bình yên rất xưa cũ. Khi bước vào, điều chạm đến mình đầu tiên là ánh sáng và chất liệu thời gian. Đồ đạc gỗ nhuộm màu năm tháng, cách ánh nắng lọt qua khung cửa sổ đều có hồn”. ﻿Theo anh Trí, lượng người trẻ tìm đến “nhà ông nội” chụp ảnh tăng lên sau khi những hình ảnh về bối cảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội.

Phía trước căn nhà là ao sen, tạo nên khung cảnh mang màu sắc làng quê.

Không gian bên trong căn nhà gỗ gây ấn tượng với những vật dụng cũ và ánh sáng tự nhiên xuyên qua khung cửa.

Một góc nội thất được giữ theo phong cách mộc mạc, tạo cảm giác như không gian sinh hoạt của một gia đình nhiều thế hệ.

Các bạn trẻ thích thú check-in, chụp ảnh lưu niệm tại “nhà ông nội” - bối cảnh từng xuất hiện trong phim của Huỳnh Lập.

Tuy thu hút nhiều người tìm đến, “nhà ông nội” thực chất là phim trường dựng phục vụ ghi hình, một số hạng mục bằng gỗ đã yếu; nghệ sĩ Huỳnh Lập khuyến cáo không tập trung quá đông để bảo đảm an toàn.