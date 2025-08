“Bắt cóc online” – chiêu lừa mới khiến nhiều người sập bẫy

Tuần qua, chương trình Lời cảnh báo tiếp tục phát đi thông tin cảnh báo về một hình thức lừa đảo mới đang gây hoang mang dư luận, đó là “bắt cóc online”. Nạn nhân mới nhất là chị L.T.K.Y (21 tuổi, ngụ TP.HCM).

Ngày 5/7, chị nhận cuộc gọi video từ một người đàn ông mặc sắc phục công an, tự xưng đang điều tra một đường dây rửa tiền, ma túy mà chị “có liên quan”. Chúng yêu cầu chị cài phần mềm gián điệp để “hợp tác điều tra”, đồng thời lợi dụng việc chị chuẩn bị du học để yêu cầu chuyển hơn 800 triệu đồng nhằm “chứng minh tài chính”.

Công an TP.HCM đã kịp thời vào cuộc và giải cứu nạn nhân an toàn.

Không dừng lại ở đó, nhóm lừa đảo còn ép chị thuê phòng khách sạn, cắt liên lạc với gia đình và chỉ liên hệ với chúng qua điện thoại. Đỉnh điểm, chúng bắt chị nhắn tin cho người nhà yêu cầu gửi thêm 200 triệu đồng tiền chuộc. Rất may, chưa đầy hai giờ sau khi nhận tin báo, công an TP.HCM đã kịp thời vào cuộc và giải cứu nạn nhân an toàn.

Theo TS. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh (trưởng bộ môn Tội phạm học, Trường ĐH Luật TP.HCM), các vụ “bắt cóc online” hiện nay thường nhắm vào sinh viên, người trẻ tuổi, dễ bị ảnh hưởng tâm lý và thiếu kinh nghiệm ứng phó. “Các đối tượng giả danh công an, viện kiểm sát, gọi video để tạo sự tin tưởng, sau đó yêu cầu nạn nhân tự cách ly, không liên lạc với ai và tuân theo chỉ đạo của chúng qua mạng xã hội”, bà Khánh phân tích.

Thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao đang khiến nhiều người sập bẫy.

Không chỉ giả danh lực lượng chức năng, nhóm lừa đảo còn đóng vai các tổ chức học bổng, chương trình du học uy tín để dụ nạn nhân chuyển tiền. “Chúng đánh vào tâm lý mong muốn đi du học, lừa chuyển tiền để ‘giữ suất’, rồi từng bước điều khiển, thao túng và cô lập”, bà Khánh cảnh báo.

Một trường hợp khác, chị T.P (TP.HCM) nhận cuộc gọi từ một người đàn ông thông báo con chị bị bắt cóc. Kẻ lạ gửi hình ảnh con chị bị trói, kèm lời đe dọa. Trong cơn hoảng loạn, chị đã cố gắng gọi điện cho con nhưng không thể liên lạc được, điều này càng khiến chị sợ hãi.

Mãi sau chị mới biết điện thoại con bị khóa từ xa, hình ảnh chỉ là sản phẩm cắt ghép. Rất may, chị kịp kiểm tra và xác minh con mình vẫn an toàn.

Kẻ lạ gửi hình ảnh con chị T.P bị trói, kèm lời đe dọa.

TS, Luật sư Lê Bá Thường khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh khi nhận các cuộc gọi bất thường. “Không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào như số căn cước, tài khoản ngân hàng, mã OTP… Đây là dữ liệu để tội phạm khai thác chiếm đoạt tài sản”, ông nói.

Nếu nghi bị lừa, nạn nhân nên lập tức liên hệ người thân, nhà trường hoặc công an địa phương. “Tuyệt đối không tự cô lập hay di chuyển đến nơi xa lạ theo yêu cầu của kẻ lạ. Khi bị cách ly, nạn nhân rất dễ mất kiểm soát và bị dẫn dắt vào các hành vi nguy hiểm”, ông Thường nhấn mạnh.

Với các bậc phụ huynh, ông Thường khuyên nếu phát hiện con em mất liên lạc bất thường, cần lập tức báo công an. “Đôi khi nên tạm thời làm theo một số yêu cầu để kéo dài thời gian, nhưng tuyệt đối không chuyển tiền. Mọi quyết định cần được thực hiện dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng”, ông nói thêm.