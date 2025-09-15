Không có chuyện "vé nội bộ" ở concert G-Dragon tại Ocean City, cẩn thận lừa đảo

Một số tài khoản rao bán rằng, họ có một lượng vé giới hạn có được nhờ quen biết nhà tài trợ/ ban tổ chức của concert G-Dragon tại Ocean City. Giá dao động từ 3 triệu - 8 triệu đồng và người mua sẽ phải cọc trước một khoản để "giữ slot". Tuy nhiên, khán giả nên cẩn thận "trúng chiêu" lừa đảo. Mới đây, phía 8wonder - đơn vị tổ chức của concert đã đăng cảnh báo với fan hãy nhấn "report" tài khoản nào rao bán "vé nội bộ".

Thông báo của phía ban tổ chức concert G-Dragon thông qua kênh broadcast.

Ngoài poster phase 4 công bố địa điểm và thời gian tổ chức concert được phía G-Dragon công bố, hiện tại, mọi thông tin chi tiết như giá vé, sơ đồ vẫn chưa được công khai. Người hâm mộ cần cẩn trọng khi tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội, chỉ tin tưởng và cập nhật tin tức theo các kênh truyền thông chính thống.

Các chiêu thức lừa đảo xuất hiện tương tự như đợt G-Dragon đến Hà Nội hồi tháng 6, biểu diễn tại một đại nhạc hội. Ngoài việc lừa đảo bán/ cọc vé, người hâm mộ cũng cần cẩn thận với việc giao dịch mua/ thuê lightstick/ móc khóa Day-G. Một số tài khoản trục lợi có thể độn giá bán lên gấp 5 - 6 lần so với giá gốc (khoảng 1,5 - 2 triệu đồng, bao gồm cả phí vận chuyển Hàn - Việt).

Concert G-Dragon chặng Việt Nam sẽ tổ chức vào ngày 8/11 tại Ocean City (ngoại thành Hà Nội). Dự đoán cuộc chiến săn vé sẽ rất căng thẳng vì có sự tham gia của fan quốc tế từ khu vực Đông Nam Á.