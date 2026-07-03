Mẹ đơn thân vác ống thép nuôi con ăn học, vỡ òa khi con thi đại học đạt điểm cao

Tứ Xuyên cùng một số tỉnh, thành phố khác của Trung Quốc, trong đó có Bắc Kinh, áp dụng cơ chế "ẩn điểm" đối với các thí sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi gaokao (tuyển sinh đại học toàn quốc) nhằm hạn chế sự tung hô quá mức của truyền thông. Những thí sinh có điểm bị ẩn thường sẽ nhận được thư mời tuyển thẳng từ các trường đại học hàng đầu.

Zou đã xin nghỉ một ngày để cùng con tra cứu điểm thi. Ngay sáng hôm sau, từ 6h, cô trở lại công trường, bắt đầu ca làm bằng công việc khuân vác những ống thép nặng.

Zou ôm chầm con gái trong hạnh phúc. Ảnh: Cover News

Người phụ nữ 48 tuổi là mẹ đơn thân. Sinh ra trong gia đình nông thôn nghèo, không đủ điều kiện đến trường, cô phải nghỉ học sau khi học hết lớp 1. Từ nhỏ, Zou vừa chăm em trai vừa làm việc đồng áng. Cô ly hôn khi con gái út Liu Fang mới hai tuổi.

Không có nghề nào khác để mưu sinh, Zou lần lượt làm lao công rồi phụ việc tại cửa hàng hoa, vừa kiếm sống vừa nuôi hai con gái. Suốt 10 năm qua, cô làm công việc khuân vác ống thép tại các công trường ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên. Mỗi lần, Zou có thể vác cùng lúc hai ống thép dài 6 m, mỗi ống nặng khoảng 20 kg trên vai và làm hơn 8 giờ mỗi ngày.

Nhờ những đồng tiền kiếm được từ công việc nặng nhọc, Zou cho con gái út theo học một trường trung học danh tiếng ở Thành Đô. Trong khi đó, con gái lớn cũng đã đỗ một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc.

"Tôi không được phép gục ngã. Nếu tôi ngã xuống, sẽ không còn ai kiếm tiền nuôi các con", Zou nói.

Zou Pinzhi làm công việc bê ống thép ở công trình 10 năm qua để nuôi hai con ăn học. Ảnh: Cover News

Người mẹ cho biết Liu là cô bé chăm chỉ và hiểu chuyện. Em từng nói mẹ vất vả ở công trường ra sao thì mình cũng sẽ nỗ lực học tập bấy nhiêu. Liu từng đứng đầu kỳ thi tuyển sinh vào THPT, trúng tuyển một trường danh tiếng và nhận học bổng hằng năm, trợ cấp sinh hoạt 800 nhân dân tệ (khoảng 120 USD) mỗi tháng cùng chỗ ở nội trú miễn phí. Khi Zou ngỏ ý mua cho con một chiếc điện thoại mới trong thời gian học THPT, Liu đã từ chối.

Sinh ra ở vùng núi nghèo, Zou chỉ mong hai con gái được học hành, có cuộc sống tốt hơn và không phải trở về quê vì cái nghèo. Tuy vậy, cô cũng không muốn những kỳ vọng của mình trở thành gánh nặng cho các con.

Cô từng tình cờ nghe Liu nói với chị gái tằng: "Em không muốn làm mẹ thất vọng". Người chị lúc này đáp: "Mẹ muốn chị em mình học hành chăm chỉ để có quyền tự lựa chọn con đường của mình, chứ không phải bắt chúng ta sống theo ước mơ của mẹ".

Có lần khi thấy Liu làm bài thi không tốt và buồn bã, Zou an ủi con rằng: "Đừng lo, con vẫn là người có thành tích học tập tốt nhất trong cả nhà".

Liu cho biết kết quả gaokao năm nay là thành tích cao nhất em từng đạt được. Trong khi đó, Zou tiết lộ Đại học Thanh Hoa đã chủ động liên hệ với gia đình.

Kỳ nghỉ hè năm nay, Liu dự định đi làm thêm. Em muốn theo học ngành kế toán vì yêu thích môn toán và ấp ủ ước mơ được đặt chân vào Đại học Thanh Hoa hoặc Đại học Bắc Kinh.

Câu chuyện của hai mẹ con đã nhận được nhiều lời ngợi khen và ủng hộ.

"Mẹ và con gái chính là đồng minh tuyệt vời nhất", một người bình luận. "Một tương lai tươi sáng đang chờ đón Zou vì cô ấy có những đứa con gái thật đáng tự hào", một người khác viết.