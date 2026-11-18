Theo Yonhap News TV, công ty đang thử nghiệm nhiều mốc thời gian khác nhau, trong đó có 5 phút. Hoạt động này diễn ra trong quá trình lắp đặt chuông gọi khẩn cấp tại nhà vệ sinh ở một số khu vực trong trụ sở thuộc quận Yeongdeungpo.

Đại diện Hyundai Card cho biết đang xem xét bổ sung nhiều tính năng bên cạnh gọi khẩn cấp. Ý tưởng phát chuông cảnh báo khi có người ở trong nhà vệ sinh quá lâu có thể xuất phát từ mong muốn hạn chế tình trạng những người khác phải xếp hàng chờ đợi.

Tuy nhiên, doanh nghiệp nhấn mạnh chưa quyết định đưa hệ thống vào sử dụng chính thức. Việc thử nghiệm mới diễn ra tại một số khu vực và những tính năng không phù hợp có thể bị loại bỏ trước khi triển khai.

Hyundai Card thử nghiệm chuông cảm biến tại một số nhà vệ sinh ở trụ sở Seoul. Ảnh minh họa: Pexles

Thông tin gây tranh luận tại Hàn Quốc, đặc biệt về quyền riêng tư và sự thoải mái của người lao động. Một số ý kiến lo ngại việc phát chuông khi nhân viên sử dụng nhà vệ sinh quá lâu có thể tạo áp lực, khiến họ cảm thấy phải nhanh chóng rời đi ngay cả khi chưa giải quyết xong nhu cầu cá nhân.

Trang Lead Economy cho rằng việc đưa thời gian sử dụng nhà vệ sinh vào diện thử nghiệm kiểm soát đặt ra câu hỏi về giới hạn của việc tối ưu hiệu suất tại nơi làm việc. Theo trang này, nhà vệ sinh không chỉ là nơi đáp ứng nhu cầu sinh lý mà còn là không gian riêng tư, nơi nhân viên có thể tạm nghỉ ngơi giữa áp lực công việc.

Thời gian sử dụng nhà vệ sinh cũng khác nhau tùy sức khỏe, thể trạng và tình trạng của mỗi người. Vì vậy, việc đặt ra một mốc cảnh báo chung có thể khiến những người cần nhiều thời gian hơn cảm thấy bất tiện.

Đây không phải lần đầu Hyundai Card gây tranh luận về nhà vệ sinh tại trụ sở. Năm 2017, ông Chung Tae-young, khi đó là Phó chủ tịch công ty, thông báo trên Facebook về kế hoạch cải tạo nhà vệ sinh nam và nữ thành không gian dùng chung. Ông cho biết đã nghiên cứu thiết kế trong hai năm, với mục tiêu giảm đáng kể thời gian chờ đợi.

Tuy nhiên, phương án này vấp phải phản ứng do lo ngại nguy cơ quay lén và các hành vi xâm hại tình dục trong nhà vệ sinh dùng chung. Hyundai Card sau đó quyết định rút lại kế hoạch cải tạo.