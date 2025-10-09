Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Ảnh sao 9/10: Công Lý đăng ảnh tình tứ bên vợ

Sự kiện: Giải trí

NSND Công Lý ca ngợi bà xã Ngọc Hà 'chẳng ai sánh bằng'; Ý Nhi tận hưởng thời tiết đẹp ở Australia; Bảo Thy mặc đồ bơi khoe vóc dáng 'gái một con'.

Cựu người mẫu Đàm Thu Trang gọi hai con là "bản sao của ba mẹ nhưng đáng yêu hơn bản gốc".

Cựu người mẫu Đàm Thu Trang gọi hai con là "bản sao của ba mẹ nhưng đáng yêu hơn bản gốc".

NSND Công Lý đăng ảnh tình tứ bên bà xã - người đẹp Ngọc Hà - kèm bài thơ: "Lối về có bóng trăng soi/ Có người bên cạnh suốt đời chẳng phai/ Bao nhiêu sóng gió hôm mai/ Có nhau là đủ, chẳng ai sánh bằng".

NSND Công Lý đăng ảnh tình tứ bên bà xã - người đẹp Ngọc Hà - kèm bài thơ: "Lối về có bóng trăng soi/ Có người bên cạnh suốt đời chẳng phai/ Bao nhiêu sóng gió hôm mai/ Có nhau là đủ, chẳng ai sánh bằng".

Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang diện áo dài đỏ nổi bật trên đường phố Đan Mạch.

Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang diện áo dài đỏ nổi bật trên đường phố Đan Mạch.

MC Mai Ngọc cho biết dù bận bịu thế nào cũng phải sắp xếp thời gian tập luyện. Cô thấy mình hiện tại "chưa thể gầy nhưng khỏe mạnh".

MC Mai Ngọc cho biết dù bận bịu thế nào cũng phải sắp xếp thời gian tập luyện. Cô thấy mình hiện tại "chưa thể gầy nhưng khỏe mạnh".

Ca sĩ Phương Trinh Jolie đón sinh nhật bên chồng con. "37 - một con số đẹp, không quá rực rỡ nhưng đủ để lấp lánh trong bình yên", cô bày tỏ.

Ca sĩ Phương Trinh Jolie đón sinh nhật bên chồng con. "37 - một con số đẹp, không quá rực rỡ nhưng đủ để lấp lánh trong bình yên", cô bày tỏ.

Hoa hậu Ý Nhi tận hưởng thời tiết dễ chịu ở Australia.

Hoa hậu Ý Nhi tận hưởng thời tiết dễ chịu ở Australia.

Diễn viên Quỳnh Lương tự tin khoe mặt mộc.

Diễn viên Quỳnh Lương tự tin khoe mặt mộc.

Diễn viên Ngân Khánh mô tả bản thân: "Lại thêm một tuổi và vẫn chưa trở thành triệu phú, nhưng ít nhất vẫn xinh, biết cười trước bi kịch".

Diễn viên Ngân Khánh mô tả bản thân: "Lại thêm một tuổi và vẫn chưa trở thành triệu phú, nhưng ít nhất vẫn xinh, biết cười trước bi kịch".

Ca sĩ Bảo Thy mặc đồ bơi Chanel khoe dáng trong chuyến nghỉ dưỡng tại Nha Trang.

Ca sĩ Bảo Thy mặc đồ bơi Chanel khoe dáng trong chuyến nghỉ dưỡng tại Nha Trang.

Ông xã á hậu Thúy Vân đăng ảnh chúc mừng sinh nhật vợ.

Ông xã á hậu Thúy Vân đăng ảnh chúc mừng sinh nhật vợ.

Nàng hậu đông con nhất nhì showbiz, chuyển về Đà Nẵng sống, U40 kinh tế dư dả nhờ bán hàng online
Nàng hậu đông con nhất nhì showbiz, chuyển về Đà Nẵng sống, U40 kinh tế dư dả nhờ bán hàng online

Người đẹp 39 tuổi quyết định rời TP.HCM, đưa các con về Đà Nẵng sinh sống, sẵn sàng cùng các con thực hiện trải nghiệm mới.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Zimi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/10/2025 23:33 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Giải trí Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN