Ảnh sao 9/10: Công Lý đăng ảnh tình tứ bên vợ

Cựu người mẫu Đàm Thu Trang gọi hai con là "bản sao của ba mẹ nhưng đáng yêu hơn bản gốc".

NSND Công Lý đăng ảnh tình tứ bên bà xã - người đẹp Ngọc Hà - kèm bài thơ: "Lối về có bóng trăng soi/ Có người bên cạnh suốt đời chẳng phai/ Bao nhiêu sóng gió hôm mai/ Có nhau là đủ, chẳng ai sánh bằng".

Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang diện áo dài đỏ nổi bật trên đường phố Đan Mạch.

MC Mai Ngọc cho biết dù bận bịu thế nào cũng phải sắp xếp thời gian tập luyện. Cô thấy mình hiện tại "chưa thể gầy nhưng khỏe mạnh".

Ca sĩ Phương Trinh Jolie đón sinh nhật bên chồng con. "37 - một con số đẹp, không quá rực rỡ nhưng đủ để lấp lánh trong bình yên", cô bày tỏ.

Hoa hậu Ý Nhi tận hưởng thời tiết dễ chịu ở Australia.

Diễn viên Quỳnh Lương tự tin khoe mặt mộc.

Diễn viên Ngân Khánh mô tả bản thân: "Lại thêm một tuổi và vẫn chưa trở thành triệu phú, nhưng ít nhất vẫn xinh, biết cười trước bi kịch".

Ca sĩ Bảo Thy mặc đồ bơi Chanel khoe dáng trong chuyến nghỉ dưỡng tại Nha Trang.

Ông xã á hậu Thúy Vân đăng ảnh chúc mừng sinh nhật vợ.