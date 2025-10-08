Người dân cưu mang nhau trong lũ

Gia đình chị cũng dự trữ 100 lít dầu chạy máy phát điện, cùng mì tôm, nước uống, đồ ăn để sẵn sàng đón bà con. Điện thoại của chị Nguyên reo liên tục. Sau vài tiếng, 40 phòng đã đầy với khoảng 123 người đến tá túc, chưa kể những người đến tắm giặt, sạc nhờ thiết bị điện.

Cả buổi chiều, vợ chồng chị cùng một nhân viên "quay như chong chóng" sắp xếp, hỗ trợ hơn 100 người. Bữa tối, họ thay phiên nhau ăn rồi tiếp tục đun nước cho mọi người nấu mì, pha sữa cho trẻ nhỏ và bố trí thêm chỗ ngủ cho những người đến sau.

"Chúng tôi mở cửa suốt ngày đêm, đông quá thì ở ghép, miễn sao đón được nhiều người cần nhất", chị Nguyên nói.

Bùi Thanh Hiếu, 18 tuổi, đến lánh nạn ở khách sạn từ trưa 7/10. 4h sáng, phòng trọ của Hiếu ở phường Phan Đình Phùng bắt đầu ngập. Đến trưa, nước dâng gần một mét, nữ sinh quê Hòa Bình cùng 6 người bạn không thể bám trụ, phải lội nước tìm đến khách sạn chị Nguyên.

Bùi Thanh Hiếu (áo trắng) cùng nhóm 6 người bạn đến tá túc tại nhà nghỉ của chị Thảo Nguyên ở phường Quyết Thắng, tối 7/10. Ảnh: Thảo Nguyên

Cách thành phố Thái Nguyên khoảng 10 km, chị Nguyễn Hằng, 31 tuổi, đăng tin nhận trông giữ ôtô, xe máy miễn phí cho những người trong vùng ngập lụt. "Sân nhà tôi có thể chứa gần 100 ôtô và nhiều xe máy, mọi người cứ mang đến gửi đến khi nước rút", chị viết trên mạng xã hội.

Ngoài ra, gia đình cũng chuẩn bị ba phòng ngủ cho khoảng 20-30 người, ưu tiên người già, trẻ nhỏ. chị Hằng liên tục đăng tin vào các hội nhóm để người cần có thể liên lạc. "Trong lúc hoạn nạn, giúp được ai tôi sẽ cố hết sức", chị Hằng chia sẻ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và hội tụ gió trên cao, từ tối 6/10 đến chiều 7/10, Thái Nguyên có mưa lớn, nhiều nơi lên đến 400-500 mm, gây ngập sâu 1-2 m tại TP Thái Nguyên và các xã lân cận. Sáng 7/10, UBND tỉnh đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm. Công an tỉnh cũng huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và phương tiện chuyên dụng để hỗ trợ người dân.

Lực lượng chức năng đến hỗ trợ người dân tại phường Quang Vinh, Thái Nguyên ngày 7/10. Ảnh: Thái Nguyên News

Trên các hội nhóm mạng xã hội, người dân liên tục chia sẻ số điện thoại cứu hộ, các địa chỉ cung cấp chỗ ở, hỗ trợ đồ ăn miễn phí.

Đêm 7/10, điện thoại của chị Trần Thị Thái, 48 tuổi, chủ nhiệm câu lạc bộ thiện nguyện ở gần sân vận động Gang Thép, đổ chuông liên hồi. Trong các nhóm chat tin nhắn nhảy liên tục cập nhật số bếp, số nồi và những nơi cần cơm gấp. "Chúng tôi huy động mọi thứ ngay trong đêm để sáng mai bắt tay vào việc", chị Thái nói.

Sau bão Yagi năm ngoái, nhóm đã nấu hơn 23.000 suất cơm, trao 30.000 phần quà gồm thực phẩm khô, nước uống, áo phao. Có ngày cao điểm, bếp của họ nấu 6.000 suất cơm tiếp tế cho người dân những khu vực bị cô lập. "Rút kinh nghiệm, cứ nghe tin ngập là chúng tôi quyết định nhóm bếp ngay", chị Thái nói.

Trong hai giờ, các thành viên đã góp được hàng chục triệu đồng cùng gạo, mắm, dầu ăn. Trong ngày 8/10, chị Thái dự kiến nấu 1.000 suất, trong đó 600 suất đã có địa chỉ nhận là các phường Linh Sơn, Phú Bình và một số khu vực ngập nặng.

Nhóm thiện nguyện của chị Trần Thị Thái chuẩn bị hàng nghìn phần lương thực, gửi đến bà con vùng lũ ở Thái Nguyên ảnh hưởng bởi đợt bão Yagi, tháng 9/2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh Triệu Văn Bộ, 33 tuổi, ở xã Phú Xuyên (huyện Đại Từ cũ), đăng lên trang cá nhân nhận "chạy xe 0 đồng" chở đồ cứu trợ cho vùng lũ. Từ kinh nghiệm các năm trước, anh Bộ cho rằng lúc này quan trọng nhất là nước lọc và bỏng gạo đóng túi kín vì để được lâu. "Cơm hay bánh kẹo chỉ dùng được trong ngày đầu, rất dễ hỏng", anh nói.

Năm ngoái, nhóm của anh đã hoạt động liên tục gần một tuần, chở hàng không chỉ ở Thái Nguyên mà còn sang cả Tuyên Quang.

Dưới góc độ chuyên môn, ông Ngô Anh Tuấn, người sáng lập GiveNow, nền tảng gây quỹ cộng đồng trực tuyến cho biết khi mới xảy ra thiên tai, người dân bị kiệt sức do đói, rét, khát nên rất cần nhu yếu phẩm để tồn tại. Trong giai đoạn đầu, thực phẩm đã chín sẵn như bánh chưng, bánh mỳ, cơm, trứng luộc, lương khô, nước sạch, đồ hộp được ưu tiên. Các mặt hàng có hạn sử dụng ngắn nên dành cho các khu vực dễ tiếp cận, bệnh viện, các khu tình nguyện viên, dân quân. Mặt hàng có hạn sử dụng dài như mỳ tôm, gạo sẽ là nguồn lương thực quan trọng sau lũ lụt.

Riêng với các trang thiết bị như trang bị y tế, áo phao, quần áo, sách vở tùy theo tình hình địa phương, có thể chuyển trực tiếp cho người dân, tình nguyện viên, dân quân, hoặc để lại điểm tập kết.

"Chỉ nên tiến hành cứu trợ khi giai đoạn cứu hộ, cứu nạn đã kiểm soát được tình hình", ông Tuấn nói.

Ông Đàm Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, cho biết đến tối 7/10, nhiều khu vực vẫn bị cô lập hoàn toàn, không thể liên lạc hay tiếp cận được. Các lực lượng chức năng của tỉnh đang dốc toàn lực cứu hộ, hỗ trợ người dân. "Chúng tôi mong nhận được sự chung tay của người dân trong và ngoài tỉnh. Cả trăm năm nay, Thái Nguyên chưa từng hứng chịu một đợt thiên tai dữ dội đến vậy", ông Tuyến nói.

Theo thống kê sơ bộ của Thái Nguyên, tính đến hết ngày 7/10 mưa lũ đã khiến 3 người chết, 3 người mất tích và một số người bị thương. Nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập, gây khó khăn cho công tác tiếp cận, cứu hộ, cứu nạn.