BTC cùng dàn em xinh, anh trai góp một tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Chương trình “Phụ nữ Công an nhân dân và Concert Em xinh say hi” do Cục Công tác chính trị chủ trì, Ban Phụ nữ Công an nhân dân phối hợp DatVietVAC tổ chức có buổi giao lưu thân mật trước ngày tổ chức concert Em xinh say hi tại Hà Nội. Ảnh: Duy Phạm.

Dàn nghệ sĩ thân thiện giao lưu cùng các chiến sĩ cảnh sát và người hâm mộ.

Cận nhan sắc các Em xinh như Bích Phương, Quỳnh Anh Shyn, Han Sara, Ánh Sáng AZA, Ngô Lan Hương... tại buổi giao lưu. Ảnh: Duy Phạm.

Ông Hà Minh Thắng - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tới dự buổi giao lưu.

Tại buổi giao lưu, DatVietVAC cùng các nghệ sĩ thuộc “Vũ trụ say hi”, gồm các chương trình Anh trai say hi và Em xinh say hi, có nghĩa cử cao đẹp khi trao tặng một tỷ đồng, đồng hành cùng Hội Phụ nữ Bộ Công an. Khoản hỗ trợ được dùng để triển khai các hoạt động giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ thời gian qua. Ảnh: Duy Phạm.

Đại diện BTC show Em xinh say hi cho biết đây là hành động thiết thực thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị nhân ái và gắn kết cộng đồng. Ảnh: Duy Phạm.

Ngoài phần trao tặng, DatVietVAC còn gửi 900 vé xem concert Em xinh say hi tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình và 100 thẻ VieON cho các nữ chiến sĩ. Món quà được xem như lời tri ân dành cho những đóng góp thầm lặng của phụ nữ trong lực lượng Công an Nhân dân. Ảnh: Duy Phạm.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Trưởng ban Phụ nữ Công an Nhân dân cùng bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp (phải). Ảnh: Duy Phạm.

Phát biểu tại sự kiện, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu bày tỏ niềm tự hào về những đóng góp của lực lượng nữ Công an Nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời ghi nhận sự đồng hành của DatVietVAC trong việc lan tỏa các giá trị tích cực thông qua nghệ thuật và hoạt động cộng đồng. Ảnh: Duy Phạm.

Phần giao lưu giữa các Em xinh và nữ chiến sĩ được xem là điểm nhấn của chương trình. Thông qua các phóng sự, chia sẻ và tiết mục biểu diễn, hình ảnh người phụ nữ trong lực lượng công an hiện lên bản lĩnh, nhiệt huyết. Các chiến sĩ kể về những nhiệm vụ thầm lặng, từ gìn giữ hòa bình quốc tế, trực tiếp chiến đấu, đến tham gia công cuộc chuyển đổi số của ngành. Ảnh: Duy Phạm.

Những nữ cảnh sát đặc nhiệm múa côn nhị khúc điêu luyện nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các em xinh và khán giả. Ảnh: Duy Phạm.

Không khí buổi giao lưu trở nên sôi động với phần biểu diễn của dàn nghệ sĩ. Ảnh: Duy Phạm.

Tiết mục Easier do MAIQUINN, Ngô Lan Hương, Đào Tử A1J, Saabirose thể hiện làm nóng bầu không khí trong hội trường. Ảnh: Duy Phạm.

Khoảnh khắc hất tóc điệu nghệ của MAIQUINN. Ảnh: Duy Phạm.

Tiếp đến em xinh Pháo khuấy đảo sân khấu với bản rap Đi về . Ảnh: Duy Phạm.

Em xinh Lâm Bảo Ngọc khoe giọng hát cao vút trong sân khấu solo ca khúc Ái kỷ. Ảnh: Duy Phạm.

Tiết mục làm hội trường nhún nhảy theo là ca khúc Cách (Yêu đúng) điệu từ Bích Phương, Lamoon, Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ, Juky San... Ảnh: Duy Phạm.

Concert Em xinh say hi dự kiến diễn ra ngày 11/10 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. BTC hứa hẹn mang đến nhiều tiết mục được đầu tư công phu, tôn vinh giá trị và sức ảnh hưởng của phụ nữ Việt trong xã hội hiện đại. Ảnh: Duy Phạm.