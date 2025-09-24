Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng cưới 'chị đẹp' tiếp viên hàng không

Sau khi thông báo tin vui, loạt ảnh cưới của thủ môn Trịnh Xuân Hoàng thu hút hàng nghìn lượt yêu thích. Anh cũng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Ngọc Ánh chọn váy quây dáng xòe nhẹ, phần thân trên ôm gọn tôn bờ vai thanh mảnh. Thủ môn tuyển Việt Nam diện vest đen - trắng kết hợp sơ mi trắng, điểm xuyết bằng chiếc nơ đen tạo vẻ lịch lãm, hài hòa với trang phục cô dâu.

Đôi trai tài gái sắc dành cho nhau ánh mắt yêu thương và những cử chỉ ngọt ngào.

Xuân Hoàng - Ngọc Ánh còn thực hiện một concept khác, tạo dáng cùng quả bóng - biểu tượng gắn với sự nghiệp của thủ môn xứ Thanh.

Ngày 29/6, Xuân Hoàng cầu hôn bạn gái trên bãi biển Quy Nhơn. Thủ môn xứ Thanh hạnh phúc chia sẻ trên mạng xã hội: 'She said Yessss' (Tạm dịch: Cô ấy đồng ý).

Công khai tình cảm từ tháng 10/2023, Xuân Hoàng và Ngọc Ánh trở thành cặp 'chị em' được chú ý trong làng bóng đá. Cả hai thường xuyên đồng hành cùng nhau trong các chuyến du lịch, sự kiện quan trọng và đăng tải nhiều khoảnh khắc ngọt ngào trên trang cá nhân.

Ngọc Ánh sinh năm 1999, tốt nghiệp Đại học Xây dựng Hà Nội. Hiện tại, cô là tiếp viên hàng không và kinh doanh thời trang online.

Trịnh Xuân Hoàng sinh năm 2000, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Thanh Hóa, hiện khoác áo CLB Đông Á Thanh Hóa tại V.League 1. Với chiều cao 1,84 m, phản xạ nhanh cùng khả năng chỉ huy hàng thủ, anh thường xuyên được bắt chính từ mùa giải 2023-2024. Xuân Hoàng từng là thủ môn của U23 Việt Nam và được HLV gọi bổ sung vào đội tuyển quốc gia.