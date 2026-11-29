Tóm tắt chung: - Hình ảnh người dẫn chương trình giả tài liệu Philomena Cunk với gương mặt nghiêm túc nhưng đặt ra hàng loạt câu hỏi ngô nghê, "chơi chữ" vô tri đang tạo nên cơn sốt bùng nổ trên mạng xã hội Việt Nam. - Giới trẻ Việt liên tục bắt trend ghép ảnh nhân vật này cùng những thắc mắc đời thường đầy châm biếm. - Đằng sau hiện tượng mạng đình đám này là nữ diễn viên hài người Anh Diane Morgan với hơn một thập kỷ xây dựng thương hiệu hài châm biếm độc bản.

Gần đây, cộng đồng mạng Việt Nam chia sẻ rầm rộ loạt bài đăng sử dụng hình ảnh của nữ nhân vật hài hước Philomena Cunk, kèm theo những dòng trạng thái dạng câu hỏi ngô nghê, bắt bẻ câu chữ theo lối tư duy ngược đời. Sức hút của trào lưu nằm ở sự đối lập hoàn toàn giữa những kiến thức học thuật và yếu tố "chơi chữ" hài hước, khiến bất cứ ai lướt qua cũng phải bật cười.

Trào lưu chơi chữ theo phong cách Philomena Cunk gây sốt.

Từ những câu chuyện văn hóa, đời sống cho đến giải trí đều được giới trẻ đưa vào khuôn mẫu của trào lưu này. Một trong những ví dụ lan truyền mạnh mẽ có thể kể đến câu hỏi: "Vì sao album của Phùng Khánh Linh là Giữa Một Vạn Người mà không phải Giữa Mười Nghìn Người?". Cách đặt vấn đề tưởng chừng ngây ngô nhưng đánh trúng vào sự chơi chữ thú vị đã giúp công thức chế ảnh này nhanh chóng trở thành trào lưu mới.

Cách tận dụng chơi chữ trong tên nhân vật, sản phẩm... để tạo nên sự hài hước theo phong cách Cunk.

Thực chất, Philomena Cunk là một nhân vật hư cấu do nữ diễn viên hài người Anh Diane Morgan thể hiện. Cô lần đầu ra mắt khán giả vào năm 2013 trong chương trình bình luận Charlie Brooker’s Weekly Wipe.

Nhân vật này được xây dựng như một nhà làm phim tài liệu thiếu kiến thức nền tảng nhưng luôn tỏ ra tự tin khi phỏng vấn các giáo sư, nhà sử học và chuyên gia đầu ngành ngoài đời thực.

Thay vì dùng những "miếng hài" hình thể ồn ào, Philomena Cunk chinh phục người xem bằng phong cách "mặt lạnh" đặc trưng, thản nhiên đưa ra những giả thuyết sai lệch hoàn toàn hoặc liên tưởng ngây thơ về các cột mốc vĩ đại của nhân loại. Đặc biệt, những màn tương tác giữa cô cùng "chuyên gia trong ngành" lại càng cho thấy sự tương phản đến bật cười, dẫn đến những góc nhìn mới, độc lạ mà không ai nghĩ ra.

Nữ diễn viên Diane Morgan

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của cô đến từ loạt chương trình giả tài liệu của riêng Philomena Cunk như Cunk On Earth, Cunk On Life và gần đây nhất là Cunk On Cinema. Cách nữ nhân vật tiếp cận, diễn giải chủ đề cuộc sống, nhân loại hay điện ảnh khiến ai nấy khó kiềm được cười, nhưng đằng sau đó vẫn có tầng lớp ý nghĩa riêng.

Nhờ đó, Diane mang về cho bản thân những đề cử BAFTA và Emmy danh giá, đồng thời nhận được nhiều lời mời tham gia các dự án phim đình đám như Motherland, After Life hay VisionQuest - dự án của Marvel về cha con Vision & Tommy Maximoff.

Diane Morgan trong phim VisionQuest.