Con số may mắn hôm nay 22/5: Tý làm gì cũng thuận, Dậu kẻ xấu tránh xa, Hợi tiểu nhân chơi xấu

1. Con số may mắn hôm nay 22/5 của con giáp tuổi Tý

Chỉ số vận may ngày 22/5 dành cho con giáp tuổi Tý: ★★★★★

Sự nghiệp: May mắn thăng tiến, tiền bạc vào cửa. Hợp tác, bàn chuyện làm ăn suôn sẻ, kiểu gì cũng có kèo ăn uống. Nói chung mọi thứ đang đỏ, làm gì cũng thuận.

Tài vận: Rất sáng, hợp đầu tư kiếm lời.

Tình cảm: Êm ấm. Ai có gia đình rồi thì cẩn thận có người thứ ba để ý.

Sức khỏe: Vui vẻ, khỏe mạnh, người nhẹ nhõm.

Con số may mắn hôm nay 22/5 của con giáp tuổi Tý: 2 và 7

Màu sắc may mắn: Hồng và đỏ

2. Con số may mắn hôm nay 22/5 của con giáp tuổi Sửu

Chỉ số vận may ngày 22/5 dành cho con giáp tuổi Sửu: ★★★★

Sự nghiệp: Có quý nhân giúp, công việc thuận, làm đâu thắng đó, gần như không gặp cản trở.

Tài vận: Tiền chính đáng thì chịu khó sẽ có. Tiền kiểu may rủi thì đừng tham kẻo mất.

Tình cảm: Ngọt ngào, vợ chồng thương nhau. Đi giao tiếp nhiều thì tình cảm càng lên.

Sức khỏe: Khỏe re, không có gì đáng lo.

Con số may mắn hôm nay 22/5 của con giáp tuổi Sửu: 4 và 5

Màu sắc may mắn: Đen và xanh dương

3. Con số may mắn hôm nay 22/5 của con giáp tuổi Dần

Chỉ số vận may ngày 22/5 dành cho con giáp tuổi Dần: ★★★

Sự nghiệp: Dễ bị sếp hay quy định làm khó, mọi thứ không ổn định, làm gì cũng khó thành. Hôm nay đừng cố quá, việc dễ đổi thay nên làm gì cũng phải chắc tay.

Tài vận: Kém, đừng cố đấm ăn xôi.

Tình cảm: Dễ cãi nhau vì mấy chuyện vặt.

Sức khỏe: Đi xe cộ cẩn thận, giữ an toàn cho bản thân.

Con số may mắn hôm nay 22/5 của con giáp tuổi Dần: 3 và 8

Màu sắc may mắn: Xanh lá cây và xanh lam

4. Con số may mắn hôm nay 22/5 của con giáp tuổi Mão

Chỉ số vận may ngày 22/5 dành cho con giáp tuổi Mão: ★★★★

Sự nghiệp: Năng lượng tích cực, ra ngoài gặp gỡ bạn bè nhiều. Nói chuyện chơi chơi lại ra mối làm ăn, được bạn bè chỉ cho cơ hội ngon.

Tài vận: Có cơ hội đầu tư, nhưng đừng thấy ham mà xuống tiền ẩu.

Tình cảm: Êm đẹp, càng vun đắp càng khăng khít.

Sức khỏe: Khỏe mạnh, không phải lo nghĩ.

Con số may mắn hôm nay 22/5 của con giáp tuổi Mão: 6 và 8

Màu sắc may mắn: Đen và xanh lá

5. Con số may mắn hôm nay 22/5 của con giáp tuổi Thìn

Chỉ số vận may ngày 22/5 dành cho con giáp tuổi Thìn: ★★★★★

Sự nghiệp: Được quý nhân lẫn sếp lớn giúp, tiền tài sự nghiệp đều lên. Nói chung là ngày cực hên, làm gì cũng có lợi.

Tài vận: Tiền vào, rất hợp để kiếm tiền, chốt đơn.

Tình cảm: Vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau.

Sức khỏe: Khỏe mạnh, tinh thần thoải mái.

Con số may mắn hôm nay 22/5 của con giáp tuổi Thìn: 6 và 9

Màu sắc may mắn: Đen và trắng

6. Con số may mắn hôm nay 22/5 của con giáp tuổi Tỵ

Chỉ số vận may ngày 22/5 dành cho con giáp tuổi Tỵ: ★★★★

Sự nghiệp: Nhiều người giúp, có quý nhân. Việc đang đà đi lên, nhưng nhớ để ý mấy người mạnh hơn mình, dễ bị cạnh tranh giành phần.

Tài vận: Dễ kiếm tiền. Đầu tư được nhưng phải biết dừng, tham quá lại mất hết.

Tình cảm: Ban đầu tốt nhưng dễ xấu về sau, đừng chủ quan.

Sức khỏe: Để ý bệnh về máu, huyết áp, mỡ máu.

Con số may mắn hôm nay 22/5 của con giáp tuổi Tỵ: 5 và 9

Màu sắc may mắn: Trắng và be

7. Con số may mắn hôm nay 22/5 của con giáp tuổi Ngọ

Chỉ số vận may ngày 22/5 dành cho con giáp tuổi Ngọ: ★★★★

Sự nghiệp: Tiền bạc xuất hiện, làm gì cũng vừa ý. Có ý tưởng mới là được sếp khen ngay. Nhưng coi chừng bị người khác giành công, cạnh tranh không lành mạnh.

Tài vận: Tiền và việc đều tốt, dễ kiếm ra tiền.

Tình cảm: Êm ấm, vợ chồng thương nhau.

Sức khỏe: Khỏe nhưng ngủ không ngon, hơi trằn trọc.

Con số may mắn hôm nay 22/5 của con giáp tuổi Ngọ: 4 và 9

Màu sắc may mắn: Be và trắng

8. Con số may mắn hôm nay 22/5 của con giáp tuổi Mùi

Chỉ số vận may ngày 22/5 dành cho con giáp tuổi Mùi: ★★★★

Sự nghiệp: Đầu óc nên thực tế, cứ mơ mộng hão huyền là tự làm mình mệt. Cứ chăm chỉ thì mới có kết quả.

Tài vận: Tiền từ công sức mà ra, chăm là có. Đừng chơi kiểu hên xui, mạo hiểm.

Tình cảm: Êm ấm, vợ chồng hạnh phúc.

Sức khỏe: Khỏe mạnh, tinh thần tốt.

Con số may mắn hôm nay 22/5 của con giáp tuổi Mùi: 5 và 7

Màu sắc may mắn: Be và đỏ

9. Con số may mắn hôm nay 22/5 của con giáp tuổi Thân

Chỉ số vận may ngày 22/5 dành cho con giáp tuổi Thân: ★★★

Sự nghiệp: Nay đến lượt mình gánh việc, làm gì cũng phải cẩn thận từng tí. Đừng ẩu, đừng tự tin thái quá kẻo hỏng việc.

Tài vận: Tạm ổn. Kiếm tiền phải cẩn thận, đừng đầu tư linh tinh.

Tình cảm: Bình thường. Nên nhường nhịn nhau, tránh cãi nhau.

Sức khỏe: Bụng dạ không tốt, ăn uống cẩn thận.

Con số may mắn hôm nay 22/5 của con giáp tuổi Thân: 4 và 9

Màu sắc may mắn: Be và trắng

10. Con số may mắn hôm nay 22/5 của con giáp tuổi Dậu

Chỉ số vận may ngày 22/5 dành cho con giáp tuổi Dậu: ★★★★★

Sự nghiệp: Có quý nhân giúp, kẻ xấu tự tránh. Việc gì còn dang dở thì nay làm nốt đi, dễ thành công, có chuyện vui đến.

Tài vận: Tiền vào mạnh, kiếm dễ.

Tình cảm: Ngọt ngào. Ai còn độc thân thì nay có người để ý, tranh thủ nhé.

Sức khỏe: Khỏe mạnh, tinh thần phơi phới.

Con số may mắn hôm nay 22/5 của con giáp tuổi Dậu: 1 và 3

Màu sắc may mắn: Đen và xanh lam

11. Con số may mắn hôm nay 22/5 của con giáp tuổi Tuất

Chỉ số vận may ngày 22/5 dành cho con giáp tuổi Tuất: ★★★★

Sự nghiệp: Vận tốt, có lộc. Cứ mạnh dạn làm, có khó khăn cũng sẽ có người giúp gỡ rối.

Tài vận: Tiền làm công ăn lương rất tốt, dễ có thu nhập. Còn tiền kiểu may rủi thì nên biết đủ.

Tình cảm: Bình thường. Chịu khó quan tâm nhau hơn, đừng để cãi vã vì dễ bực bội.

Sức khỏe: Không bệnh nặng nhưng dễ căng thẳng, cẩn thận mất ngủ, suy nghĩ nhiều.

Con số may mắn hôm nay 22/5 của con giáp tuổi Tuất: 2 và 5

Màu sắc may mắn: Vàng và đỏ

12. Con số may mắn hôm nay 22/5 của con giáp tuổi Hợi

Chỉ số vận may ngày 22/5 dành cho con giáp tuổi Hợi: ★★

Sự nghiệp: Nay bị sao xấu chiếu, dễ gặp thị phi, tiểu nhân chơi xấu. Làm gì cũng nên im lặng mà làm.

Tài vận: Không cao, toàn tiền cực nhọc mà còn dễ bị hao.

Tình cảm: Không tốt, dễ lục đục.

Sức khỏe: Thận yếu, lưng hay đau mỏi.

Con số may mắn hôm nay 22/5 của con giáp tuổi Hợi: 6 và 9

Màu sắc may mắn: Trắng và đen

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.