Con bò 5 chân được trả 826 triệu đồng, người đàn ông từ chối bán

Vào ngày 23/9, dân làng đã đổ xô đến một ngôi nhà ở Soi 8, tiểu khu Nikhom Phatthana, huyện Nikhom Phatthana, tỉnh Rayong, Thái Lan, để xem một con bò kỳ lạ có 5 chân. Sự việc xảy ra sau khi ông Wichai Wachacharn, hay còn gọi là Bác sĩ Chai, 57 tuổi, người đã thụ tinh nhân tạo cho con bò, vừa mua nó từ một lò mổ với giá 45.000 baht (37 triệu đồng) vào ngày 15/9.

Con bò 5 chân được trả giá tới 1 triệu baht (826 triệu đồng).

Con bò được nhắc đến là một con bò cái 5 tuổi, màu đỏ đen, thuộc giống bò Shan, tên là "Thung Ngern". Con bò này đã gây xôn xao dư luận vì có "chân thứ 5" dài hơn 80 cm ở giữa lưng, ba móng guốc và hai khối thịt nhô ra. Ngoại hình khác thường này không giống bất kỳ con bò nào khác đã thu hút dân làng đến chiêm ngưỡng.

Người chủ cho biết đã có người trả giá lên tới 1 triệu baht (826 triệu đồng), nhưng ông không có ý định bán vì ông vẫn còn gắn bó với con bò và cũng tin rằng nó có thể là một con bò may mắn.

Ông Thaninnat Chaisena, 47 tuổi, một YouTuber nổi tiếng và là chủ sở hữu kênh "Pood Ja Phasa Wao", đã đến Thái Lan để quay video. Ông cho biết trong suốt thời gian làm nội dung về bò, ông chưa bao giờ gặp một con bò 5 chân nào hoàn hảo và vẫn còn sống đến vậy. Hầu hết những con bò ông gặp đều bị khuyết tật hoặc đã chết, gây xôn xao dư luận trong cộng đồng chăn nuôi gia súc và trên mạng xã hội.