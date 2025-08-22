Con trâu được trả 427 triệu đồng, người đàn ông liền đồng ý bán

Một con trâu giống Banni đã lập kỷ lục khi được bán với giá 1,41 triệu rupee (khoảng 427 triệu đồng) cho chủ sở hữu.

Giống Banni nổi tiếng khắp nơi nhờ màu sắc, vóc dáng và sức khỏe tổng thể. Nó là niềm tự hào của những người chủ ở Kutch (Ấn Độ), một khu vực có những đặc điểm địa lý độc đáo. Con trâu này được bán tại làng Sandhro thuộc huyện Lakhpat.

Con trâu này thuộc sở hữu của Gazi Haji Aladad và được bán cho Sherubhai Bhalo ở làng Serwa, huyện Bhuj. Gia đình người bán đã kinh doanh trâu qua nhiều thế hệ. Hiện tại, gia đình sở hữu 80 con trâu, cho khoảng 300 lít sữa mỗi ngày và được bán ra thị trường. Hai người con trai của Aladad cũng tham gia kinh doanh.

Một chủ trang trại gia súc ở Sandhro Zakaria Jatt tiết lộ: "Mặc dù trâu Banni nổi tiếng là có giá rất cao, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên ở Gujarat, một con trâu được bán với giá cao như vậy".

Giống trâu Banni có màu đen tuyền và sừng tròn. Chúng có vóc dáng đẹp và được coi là "quý như vàng". Giống trâu này cũng nổi tiếng với khả năng bơi lội đặc biệt. Giống trâu này luôn là ứng cử viên sáng giá cho các cuộc thi tại các hội chợ như Tarnetar và các hội chợ khác. Trâu nuôi ở Kutch thường có giá từ 500.000 đến 700.000 rupee (151- 211 triệu đồng) trên thị trường.