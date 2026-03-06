Chồng ngoại tình nhưng muốn tôi ra đi tay trắng sau 10 năm hôn nhân

Tôi và chồng ly thân đã ba năm nay sau khi anh ngoại tình. Trong thời gian đó, tôi vẫn ở cùng bố mẹ chồng để chăm sóc hai con, còn anh chủ yếu sống bên ngoài với người phụ nữ kia, thỉnh thoảng mới về đón con đi chơi. Anh vẫn chu cấp tiền nuôi con đầy đủ.

Mười năm hôn nhân của tôi bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Cả hai cùng đi làm, cùng gây dựng. Chồng làm kinh doanh tự do, thu nhập cao hơn tôi, nhưng tôi cũng làm văn phòng ổn định từ trước đến nay, không phụ thuộc kinh tế.

Tài sản chung hiện có một căn nhà trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng, một ôtô mua năm 2021 (giờ bán được khoảng 600 triệu đồng) và khoản nợ ngân hàng chung 300 triệu đồng. Tất cả đều hình thành sau hôn nhân, không có chuyện bên nội hay bên ngoại cho riêng.

Hiện tôi muốn làm thủ tục ly hôn ngay vì thực sự không thể chịu đựng thêm. Về con cái, dự định mỗi người nuôi một cháu để đảm bảo quyền lợi và tình cảm cho các con. Điều khiến tôi băn khoăn nhất là cách chia tài sản. Tôi đang cân nhắc hai phương án.

Phương án thứ nhất, tôi đề nghị nhận một tỷ đồng, chồng chịu trách nhiệm trả toàn bộ khoản nợ 300 triệu, tôi sẽ ký sang tên nhà cho anh. Xe do anh mua trả góp, anh sử dụng nên tôi không yêu cầu chia. Tuy nhiên, chồng không đồng ý, cho rằng tôi đòi một tỷ là quá nhiều. Anh có thái độ chây ỳ, thậm chí nói tôi ra đi tay trắng.

Phương án thứ hai, tôi ly hôn trước, việc chia tài sản sẽ giải quyết sau. Tôi có thể mua nhà riêng bằng tiền bán mảnh đất bố mẹ cho. Nhưng khoản nợ chung sắp đến hạn đáo hạn, nếu tôi không ký thì chồng cũng không thể vay tiếp. Tôi lo sau này khi chia tài sản, giá trị tính toán có thể thay đổi, không còn như mức một tỷ tôi đang đề nghị nữa.

Ba năm ly thân, mười năm hôn nhân, tôi đã cố gắng nhẫn nhịn vì các con. Giờ tôi chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng để bắt đầu cuộc sống mới, nhưng không muốn vì nóng vội mà thiệt thòi quyền lợi của mình.

Mong anh chị từng trải qua hoàn cảnh tương tự cho tôi lời khuyên: nên chọn phương án nào để hợp lý và đảm bảo quyền lợi cho bản thân cũng như các con?