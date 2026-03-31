Cái kết đẹp giữa con gái Thượng tướng và chàng 'soái ca' quân nhân

Trong trích đoạn giới thiệu tập 35 (tập cuối) phim "Không giới hạn", cặp đôi "phường chèo" Khánh Linh và Lợi lại có một pha "bùng kèo" khiến mẹ Thoa phát cáu. Chuyện cưới hỏi là quan trọng nhất cả đời người mà cả hai còn hoãn lại để xếp sau một việc chính đáng nào đó.

Bà Thoa kiên quyết không cho hoãn, mắng con trai không được làm lỡ dở thanh xuân của Khánh Linh vì "đốt đuốc cũng không tìm được" người vợ vừa tốt nết vừa đẹp người như cô. Thấy mẹ chồng tương lai mắng Lợi, Khánh Linh vội vàng nói đỡ cho chồng sắp cưới, giải thích rằng Lợi có lý do chính đáng để xin hoãn đám cưới.

Điều này khiến bác Thoa tò mò gặng hỏi lý do. Có lẽ Lợi và Khánh Linh đang có bí mật hoặc dự định nào đó để chưa đưa ra một đám cưới ngay được.

Bà Thoa thúc giục Lợi và Khánh Linh làm đám cưới càng sớm càng tốt. Ảnh VTV

Trong khi đó, Hà Lê và Minh Kiên đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn. Hà Lê bày tỏ sự tiếc nuối và thắc mắc tại sao Minh Kiên rất yêu Lam Anh nhưng lại chọn cách chia tay. Nhân cơ hội này, Minh Kiên cũng thừa nhận rằng tình cảm với Lam Anh là rất lớn, ở thời điểm đó, anh lầm tưởng việc đẩy Lam Anh ra xa là cách duy nhất để bảo vệ cô.

Tuy nhiên, Minh Kiên tỏ ra vô cùng ân hận vì đã nhận ra sai lầm. "Đáng lẽ ra anh phải ở bên cạnh cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, bảo vệ cô ấy, sát cánh cùng cô ấy để cho cô ấy thấy được cảm giác an toàn. Nhưng anh không làm được", Minh Kiên nói.

Minh Kiên thừa nhận với Hà Lê rằng chia tay Lam Anh là một sai lầm. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác trong tập phim, Minh Kiên đã chính thức đến nhà Lam Anh để ra mắt bố mẹ vợ tương lai. Tuy nhiên, vì bố Lam Anh lại chính là thủ trưởng cấp cao nên Minh Kiên đã vô cùng căng thẳng, phản xạ như đang ở quân ngũ, vừa đứng nghiêm vừa hô to báo cáo cấp bậc và vị trí công việc của mình.

Minh Kiên có lần đầu ra mắt gia đình Lam Anh. Ảnh VTV

Thấy vậy, Lam Anh vội vàng giải thích với bố đây là bạn trai mình và nhắc bố xưng hô bình thường để người yêu đỡ sợ, vì đây là nhà chứ không phải đơn vị. Còn mẹ Lam Anh tỏ ra rất niềm nở, bà nói đã chờ ngày này từ rất lâu và mời Kiên vào nhà.

Thế nhưng, ngay sau đó Thượng tướng Hà Đình Quân lại bất ngờ nghiêm giọng gọi "Trung tá Đào Minh Kiên" đi theo ông vào trong để nói chuyện riêng. Thấy không khí căng thẳng, Lam Anh ra sức bảo vệ bạn trai, đề nghị bố nếu có thử thách gì thì cứ làm ngay tại đây. Mặc kệ con gái bảo vệ, Thượng tướng Quân quay sang hỏi Minh Kiên có ý kiến gì không, còn anh chàng Trung tá thì lấy hết can đảm đi theo bố vợ tương lai để đối mặt với thử thách.

Thượng tướng Hà Đình Quân muốn gặp riêng Minh Kiên để "thử thách". Ảnh VTV

Đón xem tập cuối "Không giới hạn" phát sóng vào 21h ngày 31/3 trên VTV1.