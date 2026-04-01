Còn gì ngọt ngào hơn cặp đôi Gong Hyo Jin và Kevin Oh

Mới đây, một video có tiêu đề “Lee Chun Hee ♥ Jeon Hye Jin, Bữa tiệc kỷ niệm 15 năm ngày cưới đầy xúc động” đã được tải lên kênh YouTube của Lee Chun Hee. Trong video, Lee đã chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ để kỷ niệm 15 năm ngày cưới của mình.

Vào ngày này, Lee Chun Hee đã mời những người bạn thân thiết mà không cho Jeon Hye Jin biết và tổ chức một bữa tiệc kỷ niệm bất ngờ. Gong Hyo Jin, một người bạn thân của cặp đôi, đã tham dự bữa tiệc và thể hiện tình cảm của mình bằng cách để lại lời nhắn bằng một video cùng với chồng cô, Kevin Oh.

Đứng cạnh nhau trước ống kính, Gong Hyo Jin và Kevin Oh ấm áp nói: “Chúc mừng kỷ niệm 15 năm ngày cưới của hai bạn. Tôi không chắc cảm giác khi đạt đến cột mốc 15 năm sẽ như thế nào? Cảm giác hiện tại ra sao? Có phải thời gian trôi qua thật nhanh, hay giống như chúng ta đã nỗ lực rất nhiều để đến được đây?. Tôi đoán chúng ta chỉ biết được khi đến lúc đó”.

Gong Hyo Jin tiết lộ thêm: “Khi (con gái họ) Soyu vào tiểu học, tôi nhớ mình đã lo lắng không biết con bé có đọc được chữ Hàn Quốc hay xem giờ không, đại loại vậy. Nhưng tôi nghĩ lễ kỷ niệm 15 năm này thực sự phản ánh tuổi của Soyu. Họ đã nuôi dạy một cô con gái tuyệt vời”, thể hiện niềm tự hào của một người bạn thân thiết.

Kevin Oh cũng khen ngợi Lee Chun Hee vì đã tổ chức sự kiện bất ngờ:“Anh thật tuyệt vời, Hyung.Thật lãng mạn”. Trong khi đó, Gong Hyo Jin đã kết hôn với ca sĩ Kevin Oh, người kém cô 10 tuổi, trong một buổi lễ riêng tư ở New York vào năm 2022.

Trong năm 2026, Gong Hyo Jin sẽ xuất hiện trong bộ phim "Married Woman Killer" với vai nữ sát thủ Yoo Bo Na. Công việc của cô là ám sát những tên tội phạm khét tiếng. Cô nổi tiếng là một tay bắn tỉa và được biết đến với biệt danh Kingfisher. Yoo Bo Na không tiết lộ thân phận sát thủ của mình cho bất cứ ai, kể cả chồng mình là Kwon Tae Seong (Jung Jun Won). Cô giả vờ làm việc trong một công ty bình thường với gia đình. Sau 3 năm nghỉ thai sản, Yoo Bo Na trở lại làm sát thủ. Giờ đây, cô cố gắng cân bằng giữa công việc nguy hiểm và cuộc sống gia đình đầy biến động.