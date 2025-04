Cô lao công đổi đời trở thành người mẫu nổi tiếng

Câu chuyện của Noppajit “Meen” Somboonsate, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi có 2 con đã thu hút sự chú ý của công chúng từ tháng trước. Khi đang làm công việc quét dọn đường phố tại Bangkok, Thái Lan, Meen bất ngờ lọt vào ống kính của Semyon Rezchikov, một nhiếp ảnh gia người Nga. Trong lúc Meen không hay biết, Rezchikov đã lén chụp một bức ảnh từ xa do bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tự nhiên của cô.

Meen trước và sau khi gặp nhiếp ảnh gia.

Sau đó, anh đã tiếp cận Meen để cho cô xem bức ảnh và khen ngợi nhan sắc của cô. Cuộc gặp gỡ này được Rezchikov ghi lại bằng điện thoại và đăng tải lên TikTok, nơi đoạn clip nhanh chóng lan truyền và thu hút sự chú ý của đông đảo người xem. Vẻ đẹp mộc mạc của Meen đã khiến nhiều người tò mò và bắt đầu tìm hiểu về cô. Chỉ trong thời gian ngắn, Meen đã nhận được hàng loạt lời mời phỏng vấn và hợp tác từ các công ty truyền thông cũng như các công ty người mẫu.

Meen tình cờ được một nhiếp ảnh gia chụp lại lúc đang quét rác.

Trong một số cuộc phỏng vấn với báo chí Thái Lan, Noppajit Somboonsate chia sẻ rằng cô đã làm công việc quét rác được khoảng 1 năm và cảm thấy rất hài lòng với công việc hiện tại. Cô cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi nhận được sự quan tâm đột ngột từ công chúng, và nói rằng bản thân chưa từng nghĩ cuộc gặp tình cờ với Rezchikov lại tạo nên hiệu ứng lớn như vậy.

Nhờ sự nổi tiếng bất ngờ, Meen được mời đến buổi trang điểm miễn phí bởi chuyên gia trang điểm nổi tiếng Thái Lan – Chatchai Peanfapichart, hay còn gọi là Nong Chat. Anh đã biến cô lao công bình dị thành phiên bản đời thực của nhân vật Panor trong bộ phim kinh dị Thái "Nghệ thuật hắc ám 2" (Art of the Devil 2). Bộ ảnh chuyên nghiệp do Nong Chat thực hiện tiếp tục “gây bão” mạng xã hội, đưa Meen trở thành một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất tại Thái Lan lúc bấy giờ.

Bộ ảnh của cô gây bão mạng.

Không dừng lại ở đó, Meen còn trở thành người mẫu cho thương hiệu mỹ phẩm Browit của chính Nong Chat, và được nhiều thương hiệu khác liên hệ để mời hợp tác. Mới đây, cô đã chính thức thông báo nghỉ công việc quét rác để toàn tâm theo đuổi con đường mới, đó là trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

Câu chuyện đổi đời của Noppajit Somboonsate gợi nhớ đến những trường hợp thành công đầy bất ngờ khác từng được chia sẻ trên truyền thông thế giới như Ali Olakunmi – chàng trai Nigeria từng ngủ dưới gầm cầu sau này trở thành người mẫu thời trang, Maleesha Kharwa – “Công chúa khu ổ chuột” ở Ấn Độ nổi tiếng sau cuộc gặp tình cờ với một diễn viên Mỹ, hay Rita Gaviola – cô bé ăn xin ở Philippines được biết đến sau một bức ảnh lan truyền và trở thành người mẫu chuyên nghiệp.