Cô gái xinh đẹp gầy rộc, tay nứt nẻ sau 14 ngày tham gia thử thách sinh tồn

Cuộc thi mang tên “Thử thách sinh tồn rừng rậm núi Thất Tinh” được tổ chức tại Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) - nơi nổi tiếng với phong cảnh hùng vĩ, hang động và các loài động vật hoang dã quý hiếm. Sự kiện do một công ty du lịch địa phương phối hợp với các câu lạc bộ dã ngoại tổ chức.

Theo thể lệ, 100 người tham gia chỉ được mang theo một con dao, người trụ lại cuối cùng sẽ nhận giải thưởng 200.000 NDT (khoảng 740 triệu đồng), thông tin từ QQ.

Sau 14 ngày tham gia cuộc thi, một cô gái trẻ gần 30 tuổi gầy rộc đi trông thấy, môi và đầu ngón tay nứt toác vì thiếu dinh dưỡng và thời tiết khắc nghiệt. Đến ngày 24/10 (sau 16 ngày diễn ra cuộc thi), trong số 100 người tham dự ban đầu, chỉ còn 25 người trụ lại, và cô là thí sinh nữ duy nhất còn trong cuộc.

Cô gái gần 30 tuổi gầy rộc, môi và tay nứt nẻ vì thời tiết và thiếu dinh dưỡng sau 14 ngày tham gia cuộc thi. Ảnh: QQ

Một người dùng mạng bình luận hài hước: “Đấy, dù bạn xinh đẹp cỡ nào, đưa về vùng quê để làm việc tay chân giữa trời nắng gió - chỉ 1 tháng thôi, bạn cũng trở nên lam lũ như ai”.

Hình ảnh ghi lại cho thấy, cô gái ngồi thụp giữa cơn mưa, nhặt rau dại ăn, uống nước mưa, đôi tay trắng bệch vì vết thương và dính nước quá lâu. Cô vừa khóc vừa ăn lá sống, rồi lại lau nước mắt, tiếp tục bước đi. Nhiều người gọi cô với biệt danh “mỹ nhân lạnh”.

Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 25/10, “mỹ nhân lạnh” đã lên tiếng chia sẻ. Cô cho biết đôi tay làm móng trước đó đã nứt nẻ hoàn toàn, mỗi lần rửa tay, chỉ cần chạm nhẹ vào nước là “đau đến bật khóc”. Dù vậy, cô vẫn giữ vững tinh thần: “Giờ chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi”.

Trong điều kiện khắc nghiệt, mỗi bữa ăn trở nên xa xỉ, mỗi giấc ngủ đều quý giá. Cơ thể cô ngày càng yếu đi nhưng chưa từng có ý định bỏ cuộc. Cô nói:

“Tôi không chỉ tham gia vì tiền thưởng, mà còn để thử thách bản thân, để chứng minh rằng phụ nữ cũng có thể kiên cường sống sót trong hoàn cảnh khắc nghiệt”.

Lời chia sẻ này khiến nhiều người xúc động, vỗ tay tán thưởng.

Trong quá trình thi đấu, cô từng gặp vô số khó khăn: lạc đường, thiếu nước, bị thương, thậm chí nhiễm trùng. Mỗi lần như vậy, cô đều vượt qua nhờ ý chí kiên cường và sự hỗ trợ của đồng đội. Không chỉ thế, cô còn thể hiện tinh thần lãnh đạo, luôn động viên người khác tiếp tục tiến lên.

Câu chuyện của cô không chỉ là hành trình sinh tồn, mà còn là bài học về lòng dũng cảm, sức bền và sự vượt lên chính mình.

Hiện cô vẫn tiếp tục tham gia cuộc thi và hy vọng sẽ là người cuối cùng còn trụ được để giành phần thưởng giá trị 200.000 NDT.

Được biết, đây là mùa giải thứ hai của cuộc thi "Thử thách sinh tồn". Mùa giải đầu tiên diễn ra vào tháng 7, giải thưởng là 100.000 NDT (370 triệu đồng). Một chàng trai 33 tuổi đã trở thành nhà vô địch sau khi sống sót 70 ngày trong rừng rậm, thông tin từ SCMP.