Tóm tắt chung: - Từng là hiện tượng mạng đình đám khắp châu Á vào năm 2013 với phong cách khác lạ, Happy Polla hiện không còn tạo ra những cơn sốt truyền thông rầm rộ như thời kỳ đỉnh cao. - Sau hơn một thập kỷ, cô gái người Thái Lan chuyển hướng tập trung vào sáng tạo nội dung số, nhận quảng cáo, kinh doanh thời trang và đẩy mạnh hoạt động livestream bán hàng trực tuyến. - Vượt qua giai đoạn tổn thương vì những bình luận tiêu cực nhắm vào ngoại hình, cô vẫn duy trì sức hút ổn định với trang cá nhân đạt khoảng 1,1 triệu người theo dõi.

Vào năm 2013, cái tên Happy Polla bất ngờ phủ sóng rộng rãi trên mạng xã hội Việt Nam. Cô gái đến từ Thái Lan thu hút sự hiếu kỳ của công chúng nhờ ngoại hình mũm mĩm, làn da ngăm, lối trang điểm đậm cùng phong cách ăn mặc sặc sỡ. Những bức ảnh tự chụp với biểu cảm độc đáo, cùng các đoạn video nhảy theo nhạc của cô liên tục được chia sẻ chóng mặt, biến cô thành một hiện tượng mạng xã hội đặc biệt thời bấy giờ.

Happy Polla từng lọt danh sách từ khóa gây sốt nhất mạng xã hội Việt Nam năm 2013.

Thời điểm ấy, sức lan tỏa của Happy Polla lớn đến mức ngay cả truyền thông Thái Lan cũng "phát sốt". Điển hình là đoạn video thực hiện điệu nhảy Gwiyomi từng cán mốc hơn 1 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày đăng tải. Nhờ lượng người hâm mộ đông đảo tại Việt Nam, cô từng gửi lời cảm ơn khán giả Việt, bày tỏ sự yêu thích dành cho món bún chả, trà chanh và thậm chí có dịp đặt chân đến TP.HCM để tham gia một số hoạt động giao lưu giải trí.

Vượt qua tổn thương từ những lời chê bai ngoại hình

Đằng sau vẻ ngoài tự tin trước ống kính, ít ai biết Happy Polla từng trải qua giai đoạn chạnh lòng, tổn thương sâu sắc vì làn sóng chế giễu ngoại hình. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Young Post vào năm 2017, cô thẳng thắn thừa nhận bản thân từng suy sụp khi đọc những lời bình luận khiếm nhã, thậm chí phải đối mặt với phản ứng thiếu tích cực từ chính một vài người bạn xung quanh.

Tuy nhiên, bằng việc tự nhắc nhở bản thân về mục đích ban đầu là mang lại tiếng cười cho mọi người, Happy Polla dần học cách gạt bỏ sự tiêu cực sang một bên. Cô chọn cách phớt lờ những người không thích mình để tiếp tục chia sẻ các video hướng dẫn trang điểm, phối đồ và ca hát, từng bước nâng tổng lượng người theo dõi trên các nền tảng lên con số hơn 1,5 triệu followers.

Không dừng lại ở danh xưng hiện tượng mạng, cô còn nỗ lực mở rộng hoạt động nghệ thuật khi dành ba tháng học tiếng Trung để phát hành ca khúc mang tên Happy vào năm 2016, đồng thời tìm kiếm cơ hội đóng phim ngắn tại thị trường Đài Loan (Trung Quốc).

Cuộc sống hiện tại của Happy Polla

Bước qua giai đoạn đỉnh cao danh tiếng cách đây hơn một thập kỷ, độ thảo luận về Happy Polla trên các diễn đàn đại chúng hiện không còn sôi nổi như trước. Thay vì chạy theo trào lưu, cô gái Thái Lan lựa chọn tập trung sáng tạo nội dung đời thường, nhận lời quảng cáo, tham gia sự kiện và đặc biệt đẩy mạnh mảng kinh doanh thời trang kết hợp livestream bán hàng trực tuyến.

Happy Polla trong hình ảnh gần đây nhất.

Dù không còn là tâm điểm truyền thông, trang Facebook cá nhân của cô hiện vẫn duy trì được khoảng 1,1 triệu người theo dõi. Trong dịp đón tuổi mới vào tháng 3 vừa qua, Happy Polla đã gửi lời tri ân sâu sắc đến những người luôn âm thầm ủng hộ mình, đồng thời tiết lộ kế hoạch gia tăng tần suất phát sóng trực tiếp để phục vụ công việc kinh doanh.