Cô gái sống sót sau cú rơi từ tầng 35 trở lại livestream

Tối 15/10, cô gái có biệt danh Wan An'an, đến từ tỉnh Hồ Nam, thực hiện buổi livestream đầu tiên kể từ khi gặp nạn. Theo Red Star News, hơn 20.000 người vào xem sau 40 phút phát sóng. Trước đó ba ngày, cô đăng video thông báo trở lại mạng xã hội sau gần 17 tháng vắng bóng.

Từng được biết đến qua các video hát cover, Wan An'an tâm sự một trong những điều khiến cô lo lắng nhất là không thể hát như trước. Hiện cô chưa lên được những nốt cao sở trường.

Wan An'an nói biến cố giúp cô mạnh mẽ hơn và trân trọng cuộc sống. Ảnh: 163.com

Trong buổi giao lưu, cô cũng nói không nhớ diễn biến ngày gặp nạn. Những ký ức cuối cùng trước sự việc và lúc tỉnh dậy ở bệnh viện bị ngắt quãng, khiến cô hoang mang khi biết mình đã trải qua nhiều ca phẫu thuật.

Theo SCMP, video thông báo trở lại của Wan An'an thu hút 1,7 triệu lượt thích cùng khoảng 100.000 bình luận. Lượng người theo dõi tài khoản tăng từ khoảng 100.000 lên 250.000.

Ngày 10/6/2025, Wan An'an rơi từ tầng 35 một chung cư ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Khi được đưa tới Bệnh viện Tương Nha số 3 thuộc Đại học Trung Nam, cô bị gãy nhiều xương, xuất huyết nội sọ, tổn thương cột sống cổ và nhiều cơ quan nội tạng.

Đội ngũ bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa phối hợp thực hiện ca cấp cứu kéo dài 14 giờ. Sau đó, cô tiếp tục điều trị hơn 50 ngày tại khoa hồi sức tích cực (ICU), trải qua hơn 10 ca phẫu thuật và phải cắt cụt phần cẳng chân phải.

Wan An'an trải qua ca cấp cứu kéo dài 14 giờ và 50 ngày hồi sức tích cực. Ảnh: 163.com

Bác sĩ Xing Wei, người tham gia điều trị, đánh giá kết quả hồi phục vượt mong đợi. Ngoài phần chân bị mất, chức năng các cơ quan khác về cơ bản đã phục hồi. Ông giải thích cây xanh bên dưới tòa nhà đã giúp giảm lực va đập, góp phần giúp bệnh nhân sống sót.

Tuy nhiên, vượt qua nguy kịch mới chỉ là bước đầu. Theo Sanxiang Metropolis Daily, khi tỉnh lại, Wan An'an chưa thể nói chuyện, phải dần ghép nối thông tin để hiểu điều đã xảy ra với mình. Cô cũng mất một thời gian mới nhận ra chân phải đã bị cắt cụt.

Ngày được chuyển khỏi ICU, cả cô và gia đình đều vui mừng, nghĩ rằng giai đoạn khó khăn nhất đã qua. Nhưng khi thuốc giảm đau và an thần được giảm liều, những cơn đau từ các vết thương khiến cô gần như không thể ngủ. Trong 48 giờ đầu rời phòng hồi sức, cô chỉ chợp mắt tổng cộng chưa đầy ba tiếng. Cơ bắp suy yếu sau thời gian dài nằm viện khiến việc trở mình cũng cần người giúp.

Nhờ sự chăm sóc, động viên của gia đình và bạn bè, Wan An'an dần vượt qua giai đoạn này. Hiện cô tập phục hồi chức năng hằng ngày, có thể ngồi xe lăn đi chơi cùng bạn bè và dự định sớm lắp chân giả. Đôi tay không bị tổn thương nặng giúp cô tiếp tục chơi đàn, chơi game và tìm lại những niềm vui quen thuộc.

Wan An'an cho rằng cuộc sống hiện tại có được nhờ nỗ lực của đội ngũ y tế cùng những người yêu thương mình. Vì vậy, cô muốn sống tốt để đáp lại sự giúp đỡ ấy, thay vì chỉ dừng ở lời cảm ơn.

Dưới video trở lại, nhiều người gửi lời chúc bình an và động viên cô tiếp tục hồi phục. Tài khoản chính thức của bệnh viện cũng bày tỏ niềm vui khi thấy bệnh nhân trở lại nhịp sống quen thuộc.