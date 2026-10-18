Kỳ tích sống sót của cô gái rơi từ tầng 35

Ngày 12/10, Wan An'an, một người có sức ảnh hưởng (influencer) trên mạng xã hội Trung Quốc, đăng video chia sẻ về quá trình hồi phục của bản thân.

Trước đó, vào khoảng 5h ngày 10/6/2025, cô rơi từ căn hộ thuê ở tầng 35 tại một chung cư thuộc thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Một số cư dân cho biết cô sống cùng bạn trai. Thời điểm xảy ra vụ việc, hàng xóm nghe thấy tiếng người đàn ông này kêu cứu và gọi xe cấp cứu. Hiện cơ quan chức năng chưa công bố kết luận cuối cùng về nguyên nhân vụ tai nạn.

Bác sĩ Xing Wei, Phó khoa Y học hồi sức tích cực, Bệnh viện số 3 Tương Nhã, cho biết bệnh nhân sống sót nhờ hai lần giảm lực va đập. Trong quá trình rơi, cô vướng vào một cây lớn trước khi rớt xuống bụi cây thấp, tránh được lực tác động trực tiếp xuống mặt đất.

Wan An'an hát trên trong một buổi livestream ngay trước ngày xảy ra tai nạn. Ảnh: QQ

Dù vậy, Wan An'an nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng. Bệnh viện đã huy động 7 chuyên khoa, từ gây mê, chỉnh hình đến ngoại thần kinh, lồng ngực tham gia cấp cứu. Sau ca phẫu thuật đầu tiên kéo dài 14 giờ, bệnh nhân được chuyển vào khoa chăm sóc tích cực (ICU) trong tình trạng hôn mê.

Khoảng 30 ngày sau, ý thức của cô dần hồi phục, bắt đầu cử động tay và có thể dùng giấy bút để giao tiếp. Trải qua hơn 50 ngày tại ICU với khoảng 10 ca phẫu thuật, bệnh nhân cai được máy thở, vượt qua giai đoạn nguy kịch nhưng buộc phải cắt bỏ chân phải.

Wan An'an bị mất trí nhớ chọn lọc khi tỉnh lại và không thể nói chuyện bình thường. Khi được chuyển ra khỏi ICU, cô phải đối mặt với những cơn đau do thuốc an thần được giảm liều. Trong 48 giờ đầu tiên, cô chỉ ngủ được chưa đầy 3 tiếng do đau đớn từ các vết thương. Việc trở mình cũng cần người hỗ trợ.

Hơn một năm sau tai nạn, Wan An'an đã có thể ngồi xe lăn ra ngoài, chơi game, đánh đàn và lên kế hoạch lắp chân giả. Cô chia sẻ, bản thân từng lo lắng về công việc và cuộc sống, nhưng hiện tại cô chọn cách tập trung vào những khả năng mình còn giữ được thay vì những mất mát về thể chất.

"Giờ tôi nghĩ, mạng sống này đâu chỉ là của riêng mình. Đó là sinh mệnh mà các bác sĩ, y tá và tất cả những người yêu thương tôi cùng nhau giành lại từ tay ông trời", cô nói.

Wan An'an cho biết cô sẽ kể lại toàn bộ trải nghiệm điều trị của mình trong thời gian tới nhằm mục đích động viên những người đang gặp khó khăn.

Wan An'an, 27 tuổi, một người nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc đã sống sót thần kỳ sau khi rơi từ tầng 35. Ảnh: QQ