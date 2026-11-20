Sự nổi tiếng bất ngờ của bức ảnh khiến người mẫu đóng vai bạn gái phải khóa trang cá nhân.

Theo podcast La Ruina, giữa năm 2015, nhiếp ảnh gia Antonio Guillem thực hiện bộ ảnh về chủ đề trăng hoa trên một con phố đông người ở thành phố Girona, Tây Ban Nha. Bộ ảnh được làm để bán bản quyền cho doanh nghiệp và các trang tin.

Có ba người mẫu tham gia gồm Mario vào vai chàng trai, Carla vai người bạn gái và một phụ nữ giấu tên vai cô gái áo đỏ. Ngoài đời, Mario và Carla là bạn thân. Mario đã làm việc với nhiếp ảnh gia Guillem từ năm 2014. Khi đó Carla còn là sinh viên đại học, đi làm mẫu ảnh để có thêm thu nhập. Cô đã nhận nhiều vai khác nhau nên không nghĩ gương mặt mình sẽ bị nhận ra trên khắp thế giới.

Trong buổi chụp, vì có nhiều người đứng xem, Carla kể cô khó giữ được vẻ mặt hờn dỗi. Mario cũng ngượng. "Ban đầu tôi thấy khá xấu hổ vì mọi người cứ đứng nhìn và bật cười mỗi khi tôi làm bộ mặt ngớ ngẩn đó", anh nói.

Bức ảnh 'bạn trai mất tập trung' gây viral trên mạng xã hội năm 2017. Ảnh: Antonio Guillem

Trên các kho ảnh, bức ảnh có chú thích "người đàn ông không chung thủy liếc nhìn phụ nữ khác khi đi cùng bạn gái". Đầu năm 2017, một nhóm người dùng mạng xã hội ở Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu dùng ảnh này để chế meme. Đến tháng 8 năm đó, ảnh đã lan rộng trên các nền tảng trực tuyến với hàng chục nghìn lượt chia sẻ.

Mario và Carla chỉ biết bức ảnh nổi tiếng khi liên tục nhận được lời mời phỏng vấn. Guillem biết chuyện qua lời hai người. Bạn bè gắn thẻ Carla liên tục trong các bài đăng, còn trang cá nhân của Mario ngập ảnh chế.

Với Carla, sự nổi tiếng kéo theo nhiều phiền toái. Tài khoản Instagram cá nhân của cô bị tìm ra và lượng người theo dõi tăng nhanh, nên cô khóa trang để giữ đời tư. Dù đã cố giấu danh tính, cô vẫn nhiều lần bị đồng nghiệp nhận ra ở nơi làm việc.

Từ bức ảnh này, Carla không nhận được tiền bản quyền vì cô đã ký thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng hình ảnh ngay sau buổi chụp. Hiện cô làm kiểm soát chất lượng nước hoa và vẫn nhận làm mẫu ảnh thương mại. Trên các nền tảng trực tuyến hiện có khoảng 8.000 bức ảnh của cô.

Mario thì sống kín tiếng, gần như không xuất hiện trên truyền thông. Những thông tin hiếm hoi về anh chủ yếu đến từ các cuộc phỏng vấn năm 2017.

Carla tái hiện lại bức ảnh gây sốt trong chương trình La Ruina của Tây Ban Nha. Ảnh: El País