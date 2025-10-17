"Cô gái meme" gây sốt toàn cầu thăng hạng nhan sắc, làm chuyện không ngờ sau 8 năm

Gần đây, cộng đồng mạng xã hội Việt Nam bất ngờ xôn xao với cô gái Quenlin Blackwell. Thực chất đây không phải gương mặt xa lạ, ngược lại còn "gây bão" toàn cầu suốt nhiều năm thông qua ảnh meme "Tôi khi giải thích cho mẹ". Giờ đây, cô gái mang biểu cảm bối rối, bức bối khi cố gắng giải thích cho mẹ đã khác, thậm chí có màn "lột xác" không ai ngờ.

Chiếc meme này có nguồn gốc từ tận năm 2017, khi Quenlin Blackwell 16 tuổi và mới chỉ tập tành làm sáng tạo nội dung. Cô dùng sức ảnh hưởng của mình để quảng bá dòng sản phẩm chăm sóc da của gia đình, nhưng lại bị cộng đồng mạng chế nhạo, bình luận ác ý. Song, Quenlin đã chọn cách vượt qua bằng cách nghe lời mẹ, quay một video khóc nức nở và hét lên trong tuyệt vọng. Nào ngờ video này nhanh chóng viral, đạt hơn 5,6 triệu lượt xem, và khoảnh khắc cô giàn giụa nước mắt, dùng hai tay bày tỏ uất ức đã trở nên rầm rộ từ đây.

Phải sau 2 năm, hình ảnh của Quenlin được một tài khoản X có tên lilr0use ghép đôi với một nhân vật hoàn toàn không liên quan là Ms. Juicy, ngôi sao chương trình truyền hình thực tế Little Women: Atlanta. Hình ảnh của Ms. Juicy được sử dụng là khi cô nằm trên giường với biểu cảm chán nản, thờ ơ như thể chẳng quan tâm đến bất kỳ lời giải thích nào.

Sự tương phản hoàn hảo của Quenlin và Ms. Juicy tạo nên bức ảnh meme "huyền thoại" với nhan đề "Tôi khi giải thích cho mẹ", để biểu thị cho việc một bên cố gắng giải thích tình huống, nhưng bên còn lại cố tình không hiểu. Tại Việt Nam, meme này xuất hiện trong các bài đăng về sự khác biệt thế hệ một cách dở khóc dở cười.

Quenlin và Ms. Juicy sau đó đã có cuộc phỏng vấn chung, qua đó bày tỏ sự bất ngờ khi sở hữu bức ảnh meme "để đời". Đây cũng là thời điểm mà bản thân Quenlin có những cột mốc mới trong cuộc sống.

Sau gần một thập kỷ, Quenlin Blackwell giờ đây đã 24 tuổi và có sự thay đổi ngoạn mục. Từ một teen thích làm sáng tạo trên mạng, cô vươn lên thành một KOL hàng đầu với hơn 16 triệu người theo dõi trên các nền tảng như TikTok, Instagram... Đặc biệt là vào năm 2025, Quenlin gây sốt khi trở thành một trong những "thiên thần mới" của hãng thời trang Victoria's Secret, sải bước trên sàn diễn danh giá.

Trước đó, cô đã xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo, cho thấy sự bùng nổ không ngờ vì nhan sắc. Ngoài công việc người mẫu, Quenlin còn đóng một số MV dẫn dắt chương trình YouTube Feeding Starving Celebrities, nơi cô nấu ăn cho các ngôi sao như Billie Eilish, Lil Nas X... để mang đến những kiến thức chống lại chứng rối loạn ăn uống.

Quenlin trở thành thiên thần Victoria's Secret.

Nhan sắc thay đổi ngoạn mục của Quenlin.