Chàng trai xứ Nghệ mang drone 400 triệu đồng chuyển hàng cứu trợ giúp bà con vùng tâm lũ

Trở về quê nhà sau chuyến thiện nguyện đặc biệt của mình, Nguyễn Đại Phát (19 tuổi, quê xã Quang Đồng, Nghệ An) vẫn còn rưng rưng tự hào khi mình đã đóng góp được chút sức nhỏ hỗ trợ bà con vùng lũ lụt tỉnh Bắc Ninh.

“Hôm đó em đang đi làm ở tỉnh Hưng Yên thì nhận tin ở Bắc Ninh gặp lũ lớn, nhiều khu dân cư bị cô lập. Sẵn drone có thể vận chuyển hàng cứu trợ, em cùng nhóm bạn lập tức lên đường”, Phát nói và cho hay, chiếc drone của mình trị giá khoảng 400 triệu đồng, hàng ngày được sử dụng trong việc phun thuốc trừ sâu ngành nông nghiệp. Nay, chiếc drone trở thành công cụ cùng anh giúp người dân vùng lũ.

Phát cùng chiếc drone trị giá gần 400 triệu đồng của mình trong những ngày vận chuyển hàng cứu trợ giúp người dân vùng lũ Bắc Ninh.

Sau khi di chuyển đến Bắc Ninh, Phát gặp các tình nguyện viên ở nhiều tỉnh thành khác nhau nên đã gia nhập đoàn rồi cùng bay drone giúp người dân vùng lũ.

Hàng ngày, Phát cùng các bạn bắt đầu công việc từ 7h sáng. Để dễ vận chuyển hàng, 1 sợi dây thừng dài khoảng 10m được buộc cố định vào thân drone, phía dưới có chiếc móc sắt. Chiếc drone lớn có thể mang nhiều hàng nhưng để an toàn, mỗi lần Phát vận chuyển túi hàng từ 30-40kg

Mỗi ngày, Phát thực hiện từ 120-140 chuyến bay vận chuyển hàng cứu trợ đến từng nhà dân bị ngập lụt ở các xã của tỉnh Bắc Ninh. Quãng đường bay trung bình dài khoảng 1km. Bên trong những túi hàng cứu trợ là đầy đủ thuốc men, nhu yếu phẩm, nước lọc, thực phẩm, nến và cả pin dự phòng cho những hộ dân đang bị cô lập.

Phát gia nhập nhiều nhóm tình nguyện viên cùng chung mục đích bay drone giúp người dân vùng lũ.

“Chúng em bắt đầu công việc từ ngày 9/10. Cả nhóm có 5 chiếc drone, để hỗ trợ tối đa nhất cho người dân, chúng em chia thành nhiều nhóm nhỏ làm ở những khu dân cư khác nhau. Làm được 4 ngày thì hoàn thành công việc, em cũng không nhớ nỗi mình đã vận chuyển được bao nhiêu túi hàng, giúp được bao nhiêu hộ dân”, Phát cười nói.

Phát kể, trong những ngày bay drone cứu trợ người dân, kỷ niệm khiến Phát nhớ nhất chính là những chuyến hàng cuối cùng khi trời đã tối mịt. “Hôm đó là tối 10/10, chỉ còn 1 túi hàng duy nhất nữa. Trời thì tối, điện mất không nhìn thấy đường để bay, nhưng nghĩ đến các gia đình đang bị cô lập ngóng chờ hàng nên em vẫn cố “liều bay”. Trên trời có ánh sáng từ drone nhưng không đủ, phía dưới người dân phải dùng đèn pin rọi và ra hiệu vị trí. Lần mò mãi cuối cùng em cũng hạ hàng được đúng vị trí an toàn”, Phát nhớ lại.

Mỗi ngày, Phát bay được 120-140 chuyến vận chuyển hàng cứu trợ vào giúp người dân đang bị cô lập ở tỉnh Bắc Ninh.

Trên trang Facebook cá nhân, Phát đã viết những dòng tâm sự đầy xúc động về những việc mình làm được với người bố vừa mới qua đời: “Những ngày qua con có một hành trình thật đặc biệt - mang drone ra hỗ trợ bà con trong đợt lũ. Giữa mưa gió và những vùng quê ngập trắng, con chợt nghĩ… nếu bố còn ở đây, chắc bố sẽ mỉm cười và nói: “Con trai bố làm được rồi”. Con không ngờ việc làm nhỏ bé ấy lại được nhiều người biết đến và yêu thương đến vậy”.

Phát cũng chia sẻ, điều quý hơn cả trong chuyến thiện nguyện vừa rồi là em đã gặp được những người bạn không ngại gian khó, cùng chung tấm lòng đến để giúp đỡ bà con vùng lũ. Nhờ chuyến thiện nguyện, nhờ những người bạn, Phát hiểu sâu hơn về điều mà người bố từng dạy dỗ mình: “Cho đi không bao giờ mất, chỉ khiến con người mình lớn hơn”.

“Mỗi việc con làm, mỗi nơi con đến, đều mang theo tình thương của bố và niềm tự hào của gia đình. Con tin ở nơi xa, bố sẽ mỉm cười khi thấy con sống đúng với điều bố mong: sống tử tế, biết sẻ chia và luôn hướng về cộng đồng”, Phát viết những dòng tâm sự đầy xúc động trên Facebook cá nhân. Khi đọc được những đoạn nội dung này, nhiều người vào chia sẻ và nói lời cảm ơn vì những hành động giúp đời, giúp người mà Phát đã làm vừa qua trong vùng tâm lũ.