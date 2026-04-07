Cụ ông 90 tuổi đạp xe xuyên đất nước sau bi kịch mất vợ, con trai, con dâu và cháu nội

"Đây là cuộc sống tôi lựa chọn”, ông nói.

Cụ ông Zhang Zhongyi, đến từ thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, vẫn nhanh nhẹn, đầu óc minh mẫn, nói chuyện mạch lạc và luôn nở nụ cười.

Câu chuyện của ông thu hút sự chú ý trên toàn quốc sau khi một phụ nữ tên Bai Xiaobai gặp ông tại thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến (ở Đông Nam Trung Quốc) và dừng lại giúp đẩy chiếc xe ba bánh của ông. Trong cuộc trò chuyện, ông Zhang kể lại biến cố đã làm thay đổi cuộc đời mình.

Vào những năm 1990, con trai, con dâu và cháu nội 8 tuổi của ông thiệt mạng trong một vụ tai nạn ô tô. Người vợ vì quá đau buồn đã qua đời vì bệnh chỉ một năm sau đó.

Chỉ trong vòng hai năm, mất đi toàn bộ gia đình, ông Zhang rời quê nhà và bắt đầu cuộc sống lang bạt trên những cung đường.

Chiếc xe đạp ban đầu dần được thay bằng xe ba bánh, và trong gần ba thập kỷ, ông rong ruổi theo các tuyến quốc lộ, băng qua núi non, hồ nước, sa mạc và các thành phố.

Hành trình của ông trải dài từ Tân Cương và Cam Túc ở phía Tây Bắc đến Thượng Hải, Chiết Giang ở phía Đông, rồi xuống tận Hạ Môn, Tuyền Châu, trước khi tới Phúc Kiến vào tháng 1 năm nay.

Ông cho biết tránh trở về quê vì sợ khơi lại ký ức đau buồn, thay vào đó tìm sự thanh thản trong những chuyến đi không ngừng.

“Tôi đã buông bỏ quá khứ. Giờ tôi muốn dành phần đời còn lại để đi đây đi đó và ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên”, ông nói.

Đài Truyền hình Phúc Kiến cho biết trí nhớ của ông đang giảm sút và ông không còn nhớ chính xác địa chỉ nhà mình.

Dẫu vậy, ông vẫn bám theo các tuyến quốc lộ, tin rằng dù không có bản đồ, ông cũng sẽ không lạc giữa thế giới rộng lớn.

Trong suốt hành trình, ông sống nhờ vào lòng tốt của người lạ, từ người dân địa phương đến các tay đua xe đạp - những người sẵn sàng giúp đỡ ông bữa ăn, chỉ đường hay quần áo.

Cụ ông Zhang Zhongyi mỉm cười rạng rỡ khi điều khiển chiếc xe ba bánh quen thuộc của mình trên đường. Ảnh: Baidu

Trong thời gian ở Phủ Điền, cô Bai thường xuyên đến thăm ông, đưa ông đi ăn sáng, tổ chức sinh nhật và chơi cờ tướng cùng ông. Cô còn mua điện thoại và dạy ông sử dụng để giữ liên lạc.

Đáp lại, ông Zhang kể cho cô nghe những câu chuyện lịch sử và phong tục của Hà Nam, dù ông chỉ học hết tiểu học.

Cô Bai cũng kêu gọi mọi người giúp đỡ ông khi có dịp gặp.

Một tình nguyện viên từng đề nghị thuê nhà để ông an hưởng tuổi già, nhưng ông từ chối.

“Đây không phải là ăn xin. Đây là cuộc sống tôi đã chọn”, ông nói.

Dù nhận sự giúp đỡ, ông vẫn tìm cách đáp lại theo cách riêng, chiếc xe ba bánh cũ kỹ của ông dán đầy thông báo tìm người mất tích.

Tháng 3, cư dân mạng bắt gặp ông tại Phúc Châu, nơi ông cho biết bắt đầu nhớ nhà.

Theo Báo Phúc Kiến, ông dự định tiếp tục đi về phía Bắc tới núi Vũ Di, trước khi quay về Khai Phong.

Chính quyền Khai Phong cho biết khi ông trở về, ông sẽ được hưởng trợ cấp người cao tuổi và nhận hỗ trợ từ địa phương.

Câu chuyện của ông đã gây xúc động mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục.

Một người bình luận: “Biến nỗi đau thành động lực để tiếp tục tiến về phía trước, ông Zhang thật phi thường. Nghịch cảnh không khiến ông từ bỏ cuộc sống. Hành trình dài này chính là lời tri ân sâu sắc nhất của ông dành cho cuộc đời".