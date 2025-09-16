Cấp cứu nạn nhân tai nạn, y tá òa khóc nhận ra bạn trai

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: The Thaiger

Vụ tai nạn xảy ra tuần trước, trên quốc lộ 347, tỉnh Ayutthaya, miền Trung Thái Lan, Bangkok Post đưa tin hôm 14/9. Chiếc SUV màu trắng mất lái, lao lên dải phân cách rồi đâm thẳng vào cột điện, khiến phần thân xe bên phải bị nghiền nát, tài xế 42 tuổi mắc kẹt bên trong.

Đội cứu hộ có mặt ngay sau đó, dùng dụng cụ thủy lực để cắt phá xe đưa nạn nhân ra ngoài. Cùng lúc, một nữ y tá khoa cấp cứu vừa hết ca trực ở Bệnh viện Ayutthaya đi ngang qua, lập tức dừng xe hỗ trợ.

Khi tiến lại gần, cô òa khóc nức nở vì nhận ra nạn nhân chính là bạn trai, người vừa tan ca và chạy xe về nhà trước cô ít phút. Dù đau đớn tột cùng, nữ y tá vẫn gắng gượng ép tim, hô hấp nhân tạo cho anh, rồi tiếp tục theo xe cấp cứu đến bệnh viện.

Tuy nhiên, nạn nhân không qua khỏi vì chấn thương quá nặng. Cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nữ y tá ôm thi thể bạn trai khóc nức nở. Ảnh: The Thaiger

Bi kịch gây chấn động cộng đồng mạng Thái Lan với hàng nghìn bình luận chia buồn và cầu nguyện cho nữ y tá. "Thật đau lòng, nhưng ít nhất chị đã được ở bên anh ấy trong giây phút cuối cùng," một độc giả viết.