Bé gái 18 tháng tuổi tử vong sau 7 giờ bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trẻ

Theo truyền thông địa phương, Sofia tử vong hôm 23/7 tại thành phố Almada, phía nam thủ đô Lisbon. Trước đó, khoảng 8h sáng, bà của Sofia giao bé cho một nhân viên phụ trách đưa đón để đến nhà trẻ như thường lệ. Tuy nhiên, em được cho là đã bị "bỏ quên" trên xe khi phương tiện dừng hoạt động.

Đến khoảng gần 16h, khi mẹ Sofia tới đón con thì được thông báo bé không có mặt tại lớp. Nhà trường lập tức kiểm tra và phát hiện em vẫn ở trên xe trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng y tế cùng cảnh sát được điều động tới hiện trường ngay trước 16h. Dù các nhân viên cấp cứu nỗ lực hồi sức, Sofia được xác nhận đã tử vong tại chỗ.

Một chiếc minibus đưa đón trẻ em ở Bồ Đào Nha. Ảnh minh họa: Metro

Chiếc xe khi đó đỗ trước một cơ sở giữ trẻ khác, không phải nơi Sofia theo học. Nhiệt độ ngoài trời tại Almada trong ngày lên tới khoảng 27 độ C. Bà của nạn nhân đau xót nói với tờ Correio da Manhã: "Chúng tôi không hiểu vì sao cháu tôi lại bị bỏ lại trên chiếc xe của cơ sở này. Người phụ trách chiếc xe đã cướp đi mạng sống của cháu tôi."

Cơ sở giữ trẻ sở hữu chiếc xe được truyền thông địa phương xác định là Colégio Mestre Cuco.

Hiện Cảnh sát Tư pháp Bồ Đào Nha đã tiếp nhận điều tra vụ việc. Đến nay chưa có thông tin về việc bắt giữ nghi phạm hay khởi tố bất kỳ cá nhân nào.

Đây không phải lần đầu xảy ra thảm kịch tương tự tại Bồ Đào Nha. Tháng 9/2023, bé gái 10 tháng tuổi Madalena cũng tử vong sau khi bị bỏ quên nhiều giờ trong ôtô tại khuôn viên một trường đại học ở Almada. Cha của em được cho là đã quên đưa con đến nhà trẻ trước khi vào làm việc.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh châu Âu tiếp tục trải qua mùa hè nắng nóng kéo dài. Chỉ một tháng trước, hai anh em 2 và 4 tuổi cũng được phát hiện tử vong trong ôtô của gia đình tại miền đông nam nước Pháp giữa đợt nắng nóng cực đoan. Năm ngoái, một bé trai 3 tuổi ở Tây Ban Nha cũng thiệt mạng sau khi mắc kẹt trong ôtô đỗ dưới thời tiết khoảng 27 độ C.