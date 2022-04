Chàng trai thích 'lái máy bay' gặp ngay gái xinh 22 tuổi từng qua 7 mối tình

Thứ Tư, ngày 27/04/2022 08:52 AM (GMT+7) Chia sẻ

Tham gia ghép đôi, liệu anh chàng có nhiều kinh nghiệm yêu người hơn tuổi có chinh phục được nữ dance cá tính?

Hẹn hò tốc độ tập 5 cùng Cát Tường gặp gỡ Hà Thương (22 tuổi, Nghệ An) - nữ dance tự do ở TP.HCM cùng hai chàng trai là Nhật Minh (24 tuổi, TP.HCM) – đầu bếp và Gia Khiêm (21 tuổi, Nha Trang) – sinh viên & diễn viên tự do tại TP.HCM.

Hà Thương là người hòa đồng, cởi mở, vui tính, thích nhảy nhưng hơi hậu đậu, thỉnh thoảng có suy nghĩ tiêu cực và tò mò điều tra thông tin người khác. Cô thích mẫu bạn trai tâm lý, biết lắng nghe, quan tâm bạn gái, ngoại hình không quan trọng.

Nữ dance trải qua 7 mối tình đều yêu xa và quen nhau qua mạng. Có 2 mối tình để lại cho cô ấn tượng sâu sắc nhất là mối tình đầu được 2 năm và mối tình gần đây nhất quen một bạn ở Hà Nội mới 5 tháng. Cả hai mối tình đều chia tay do mâu thuẫn, cãi vã.

Nhật Minh có điểm mạnh tốt bụng, biết lắng nghe, quan tâm người khác; điểm yếu hậu đậu trong công việc, hay quên và giận vu vơ. Anh tìm mẫu bạn gái không cần quá xinh đẹp, chỉ cần vừa nhìn và chiều cao hơi thấp.

“Theo mình khi yêu nhau cả hai nên có sự tôn trọng lẫn nhau. Mình chỉ có một mối tình duy nhất chia tay cách đây gần 1 năm, một phần do bạn đó hơn mình 4 tuổi muốn lập gia đình còn mình lại chưa có gì trong tay và tính còn hơi trẻ con chưa trưởng thành”, chàng đầu bếp cho biết.

Gia Khiêm là người sống tình cảm, thích lắng nghe, quan tâm chia sẻ và sẵn sàng là bờ vai cho người cần; điểm yếu hơi ít nói, đôi khi vô tư trẻ con. Anh mong muốn tìm một người thấu hiểu, quan tâm chia sẻ với nhau.

“Mình từng có hai mối tình, đều lớn tuổi hơn nên rất có kinh nghiệm. Mối tình đầu sống chung cùng nhau được một thời gian, sau đó xảy ra cãi vã rồi chia tay. Mối tình thứ hai cách đây hơn 1 năm do cả hai không dành nhiều thời gian cho nhau, bạn đó hơn mình 9 tuổi và sắp đến tuổi lấy chồng nên mình không muốn lãng phí thanh xuân của họ”, chàng “phi công trẻ” thật thà.

Tiếp đó, nữ chính có cuộc trò chuyện qua tin nhắn với hai chàng trai. Chàng “phi công trẻ” kinh nghiệm đầy mình gây ấn tượng khi “thả thính” cực ngọt rằng: “Thương có thể dạy mình nhảy không? Mình muốn nhảy vào tim Thương” khiến bà mối phải thốt lên “Đúng là tuổi trẻ tài cao”.

Sau khi được giao lưu cảm xúc bằng cách ôm đối phương, nữ dance đã chọn Gia Khiêm vào vòng trò chuyện tiếp theo và nói lời chia tay anh chàng nhút nhát Nhật Minh.

Kết thúc cuộc hẹn, cặp đôi có nhiều tính cách bù trừ cho nhau đã cùng bấm nút trao cơ hội hẹn hò trong niềm vui của bà mối.

Nguồn: http://danviet.vn/chang-trai-thich-lai-may-bay-gap-ngay-gai-xinh-22-tuoi-tung-qua-7-moi-tinh-502...Nguồn: http://danviet.vn/chang-trai-thich-lai-may-bay-gap-ngay-gai-xinh-22-tuoi-tung-qua-7-moi-tinh-50202227485317462.htm