Cô dâu chú rể đấu vật trong ngày cưới, người thua phải làm việc nhà

Chú rể He Yinsheng, đô vật chuyên nghiệp đến từ thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, cùng vợ tổ chức một lễ cưới khác lạ tại khách sạn địa phương vào đầu tháng 5. Thay vì sân khấu truyền thống, cả hai dựng hẳn một võ đài đấu vật, phía sau là màn hình lớn chiếu poster "Chú rể đấu với cô dâu" đầy kịch tính.

Sau đó, cô dâu - chú rể dẫn dắt đội bước vào trận đấu ba hiệp, với quy định vui rằng bên thua sẽ phải đảm nhận việc nhà.

Video được quay lại cho thấy các đô vật bước vào võ đài trước, thực hiện hàng loạt pha tung quật, khóa siết và vật ngã đầy mạnh mẽ. Khách mời chăm chú theo dõi, trẻ em cầm bát trên tay nhưng mải xem đến quên ăn.

Cô dâu, chú rể trên võ đài ở đám cưới. Ảnh: Ettoday

Khi không khí buổi lễ lên cao trào, cô dâu - chú rể cũng trực tiếp bước lên võ đài. Trong tiếng reo hò cổ vũ của khách mời, vợ He nhanh chóng chiếm ưu thế, khéo léo né các đòn tấn công trước khi quật ngã chú rể bằng một cú quăng vai. Trọng tài sau đó tuyên bố cô dâu giành chiến thắng và "được miễn làm việc nhà suốt đời".

Dù màn thi đấu đã được dàn dựng và tập luyện từ trước, tiết mục vẫn khiến quan khách thích thú, chăm chú theo dõi đến cuối.

Chú rể chia sẻ với Xiaoxiang Morning Post rằng tất cả người tham gia biểu diễn đều là đô vật chuyên nghiệp và yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu trong suốt chương trình. "Tất nhiên cuối cùng tôi phải thua. Tôi không thể để cô ấy làm việc nhà được", He nói.

Khoảnh khắc cô dâu quật ngã He trên võ đài. Ảnh: ETtoday

Anh cho biết ý tưởng này nảy ra trong lúc chuẩn bị đám cưới, khi nhận ra chi phí tổ chức đang vượt quá dự tính. Thay vì thuê ca sĩ và vũ công biểu diễn, anh quyết định biến lễ cưới thành một trận đấu vật.

Vợ He ủng hộ ý tưởng này, trong khi cha mẹ hai bên cho biết "không thực sự hiểu nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn của các con".

"Đám cưới của chúng tôi vừa có tiệc vừa có biểu diễn nên mọi người đều hào hứng tham dự. Cuối cùng có gần 300 khách tới dự, đông hơn nhiều so với dự tính", He nói. Anh hy vọng lễ cưới đặc biệt này giúp nhiều người biết hơn đến bộ môn đấu vật biểu diễn vốn còn khá kén người xem ở Trung Quốc.

Đấu vật biểu diễn tại Trung Quốc hiện vẫn là một cộng đồng nhỏ, các buổi diễn chủ yếu xuất hiện ở quán bar, lễ hội bia hoặc tiệc tất niên doanh nghiệp.

Lễ cưới độc lạ của cặp vợ chồng nhanh chóng trở thành chủ đề gây chú ý.

"Có bán vé tham dự đám cưới này không vậy?", một người bình luận. Người khác hài hước viết: "Họ nên mang đám cưới này đi lưu diễn toàn quốc".